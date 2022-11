Abbiamo ascoltato le parole di Michela Cerruti, Team Principal di Romeo Ferraris, in merito alla partecipazione della squadra italiana al FIA ETCR 2022, nonché le sue valutazioni per ogni gara.

Ora chiediamo al direttore della serie Xavier Gavory di dare il suo parere sulle auto rosse…

“Romeo Ferraris è naturalmente considerata da molti come outsider perché è un’azienda a conduzione familiare e non fa parte di un grande gruppo automobilistico, ma allo stesso tempo – ancora una volta – ha fatto molto bene nel FIA ETCR. Forse non hanno le stesse risorse o lo stesso sostegno finanziario, ma hanno tanta passione ed energia. Hanno qualcosa di unico, che è il loro radicato spirito di squadra. Hanno dimostrato un grande impegno, soprattutto nei momenti in cui la fortuna non era dalla loro parte. Ogni singolo componente della squadra ha lavorato duramente e molte volte ha fatto il passo più lungo della gamba durante la stagione”.

“Per gran parte della stagione sono stati al secondo posto nella classifica costruttori e solo dopo la situazione di Vallelunga hanno perso questa posizione. Hanno lottato contro una squadra con un grande costruttore alle spalle, quindi questo è un grande risultato”.

“Romeo Ferraris ha sicuramente suscitato stupore quando ha annunciato la sua formazione di piloti all’inizio dell’anno ed è stato fantastico vederne di così esperti e talentuosi al volante della Giulia ETCR. C’è stata felicità quando tutto si è concretizzato con la vittoria di Maxime Martin sul suolo di casa e l’incoronazione a Re del Weekend di Zolder. L’emozione ha portato un elemento di umanità al campionato”.

“Romeo Ferraris porta un sapore unico al FIA ETCR e siamo molto felici che faccia parte della serie!”

