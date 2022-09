E’ uno dei piloti più esperti del FIA ETCR eTouring Car World Cup, Jordi Gené, che ne ha viste di tutti i colori nella sua carriera, ma il finale di stagione al Sachsenring è solo una delle poche sorprese di quest’anno per l’alfiere di Cupra EKS. Gli abbiamo rivolto alcune domande.

Qual è il bilancio della tua stagione finora?

“Sono felice che sia stata molto positiva e che ci sia stata una buona progressione. All’inizio è stato molto difficile, a dire il vero, per le prime due gare, ma poi è andata sempre meglio non appena ho acquisito maggiore esperienza con la vettura”.

Ad

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR Catsburg: “La Veloster N ETCR è assolutamente incredibile coi suoi 500kW!” IERI ALLE 13:13

Quanto è alto il livello di competizione tra i tuoi compagni di squadra e con gli altri piloti?

“La competizione è ovviamente alta perché possiamo guardare i dati degli altri e nessuno vuole essere più lento. Ma lavoriamo insieme molto bene. E contro gli altri piloti, la competizione diventa sempre più dura e più aggressiva verso la fine della stagione. È stata serrata con alcuni incidenti e frenate tra le nostre auto, ma è normale in un campionato di così alto livello”.

Credit Foto FIA ETCR

Qual è il momento più importante della stagione?

“Senza dubbio la pole position a Jarama, sono molto felice di questo risultato”.

Credit Foto FIA ETCR

Come è stato possibile che tutto sia andato così bene a Jarama?

“Ho cercato di analizzarlo perché è molto importante per le mie prestazioni. Penso che siano due le cose. Una è la mia gara di casa. Un’altra è che dopo due gare insieme, sono riuscito a fare un po’ di chilometri e credo che questo sia il mio punto debole. Faccio meno chilometri dei miei compagni di squadra, quindi è un po’ difficile per me essere al 100% subito al primo giro, anche se loro corrono ogni fine settimana. Per questo motivo, ho avuto tre gare molto vicine l’una all’altra e sono stato competitivo. Questo mi ha dato una buona forma e sono riuscito a dare il 100% di me stesso”.

Credit Foto FIA ETCR

Quali sono state le sfide per te in questa stagione?

“Quelle di lottare, credo, contro i migliori piloti di auto turismo del mondo. Tutti sono molto gentili, ma abbiamo piloti molto bravi, di livello mondiale che sono in testa negli Stati Uniti, che sono stati campioni del DTM e che hanno vinto gare nel DTM. Quindi il livello all’interno del team è clamoroso. E per me è stata una grande sfida essere al loro livello”.

Credit Foto FIA ETCR

Nonostante la sua lunga esperienza, la prossima tappa sarà su un circuito nuovo per te. Come si impara una nuova pista e quando è stata l’ultima volta che hai dovuto farlo?

“Sì, ho molta esperienza, ma ovviamente non in tutti i circuiti. L’anno scorso ho dovuto imparare Pau, dove ho fatto solo un paio di giri o mezza giornata in Formula 3 25 anni fa, e quest’anno sarà il Sachsenring. Quindi si tratta di un’esperienza di molti anni di corse, ma c’è sempre qualcosa da imparare nel motorsport”.

Credit Foto FIA ETCR

Qual è il tuo approccio al finale di stagione?

“Totalmente concentrato. Abbiamo avuto una lunga pausa, poi avremo un giorno di test, ma dobbiamo essere concentrati al massimo perché il Campionato Costruttori e quello Piloti sono apertissimi e credo che li meritiamo entrambi. Quindi, dobbiamo fare bene e concentrarci per non commettere errori. E se lo faremo, sono sicuro che avremo i due titoli nelle nostre mani. Quindi, massima attenzione, massima concentrazione, e ancora una volta dobbiamo dare il massimo!”

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR Catsburg: In FIA ETCR the Veloster N ETCR is absolutely insane on 500kW! 30/08/2022 ALLE 21:02