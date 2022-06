La FIA ETCR Infinite Reality Race FR, prima prova del FIA ETCR eTouring Car World Cup, ha raggiunto un’audience enorme, grazie ai nuovi accordi siglati per la stagione 2022, che l’hanno portata a essere trasmessa in 183 Paesi su 32 emittenti.

La serie gestita da Discovery Sports Events segue il predecessore PURE ETCR e aggiunge lo status di Coppa del Mondo FIA alla prima serie di auto turismo completamente elettrica.

Tra le emittenti pan-regional, i canali Eurosport trasmettono la serie in tutta Europa, anche su Eurosport Player, beIN SPORTS guida la copertura in Asia, Supersport in Africa, mentre DirecTV trasmette in LATAM e Brasile.

La portata delle trasmissioni del FIA ETCR si basa su quella della serie nella sua precedente iterazione come PURE ETCR e in particolare è stata trasmessa in diretta per la prima volta in LATAM, Brasile e nei Caraibi.

La copertura continuerà con il prossimo evento, FIA ETCR Race HU, il 10-12 giugno, e proseguirà nel corso dell’anno, visitando Spagna, Belgio, Italia e Corea, oltre a Francia e Ungheria, con l’evento finale posticipato, la Race TR, che sarà annunciato per novembre.

Xavier Gavory, Direttore della Serie ETCR della FIA

“La nostra strategia di trasmissione porta il FIA ETCR a un pubblico nuovo e più numeroso nel 2022. Con i canali lineari tradizionali e le emittenti OTT disponibili ovunque, in qualsiasi momento e su ogni dispositivo, realizziamo la nostra missione di portare le corse elettriche a un pubblico più vasto e di mostrare il motorsport sostenibile e l’elettromobilità. I nostri accordi di trasmissione prevedono una copertura in diretta o in differita, oltre a pacchetti di highlights, e disponiamo di ampi contenuti su un’ampia gamma di piattaforme online. La Infinite Reality Race FR ha fornito un ottimo esempio dell’azione in pista che possiamo aspettarci nel corso della stagione e stiamo perfezionando e migliorando costantemente la nostra produzione. Non vediamo l’ora di vedere l’azione continuare a Budapest il mese prossimo”.

Partnership di trasmissione globale per il FIA ETCR nel 2022:

Europa

Eurosport (54 Paesi)

TELEDEPORTE, AS: Spagna

RTBF, VRT: Belgio

AUVIO: OTT Belgio

L’Equipe: OTT Francia

COSMOTE TV: OTT Grecia

DMAX: Turchia

TRT: Turchia

TV3 Sports: Lettonia, Estonia

EESTI Media: Estonia

TV3 Sport: Lettonia, Estonia, Lituania

KANAL 9: Svezia

METRO: Polonia

6’eren: Danimarca

Match TV: Russia

Prosieben: Germania

Asia-Pacifico

beIN Sports: Hong Kong, Singapore, Malesia, Filippine, Indonesia, Cambogia, Laos, Thailandia, Timor Est.

SpoTV: Singapore, Malesia, Thailandia, Hong Kong, Macao, Filippine, Indonesia.

Eurosport India: India

JSports: Giappone

Fox Sports: Australia

Kayo Sports: OTT Australia

Tre: Nuova Zelanda

Africa e MENA

SUPERSPORT: Africa (51 paesi)

beIN Sports: Medio Oriente (22 paesi)

Americhe

DIRECTV: Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.

BEin Sports: Stati Uniti, Canada. OTT: MOTORTREND

Sportsmax: Caraibi (25 paesi)

Fox Sports: Messico

Resto del mondo

FACEBOOK E YOUTUBE IN DIRETTA SUI CANALI FIA ETCR

