Nel fine settimana dell’Hungaroring, il secondo round della FIA ETCR eTouring Car World Cup, Hyundai Motorsport ha ottenuto il suo miglior risultato nella stagione 2022 e notevoli miglioramenti su un circuito in cui aveva faticato a raggiungere la velocità nel PURE ETCR meno di 12 mesi fa.

Dopo aver fatto registrare crono competitivi nelle qualifiche, sia Mikel Azcona che Kevin Ceccon si sono assicurati una bella posizione nei Quarti di Finale 1 della Pool FAST. Lo spagnolo è riuscito a superare la CUPRA di Mattias Ekström, ma ha perso la vittoria nelle ultime due curve del quarto di finale per un piccolo errore.

Azcona è tornato a lottare nella Semifinale di domenica, facendo una grande partenza ancora una volta contro Ekström. Dopo due giri di battaglia porta a porta, ha dovuto respingere un altro assalto per aggiudicarsi la vittoria, che gli ha garantito la pole position per la Super Finale. Il promettente weekend dello spagnolo si è concluso con un’amara delusione, dopo che una brutta partenza lo ha fatto precipitare in quinta posizione. Alla bandiera a scacchi è riuscito a recuperare solo fino al quarto posto, ma è salito al terzo nella classifica generale dei piloti.

“È stato un fine settimana positivo – ha dichiarato Mikel, che si appresta ad affrontare il prossimo fine settimana il suo evento a Jarama – Rispetto allo scorso anno, le prestazioni della Hyundai Veloster N ETCR sono migliorate notevolmente su questo circuito e siamo stati in grado di lottare per le prime posizioni. Questo è incredibilmente positivo in vista di Jarama”.

“Le qualifiche sono state molto buone per noi, siamo stati vicini alla pole position, ma sono deluso per aver perso tempo a causa di un errore in uno dei miei giri. Ci sono state battaglie intense nei quarti di finale ed è stato fantastico vincere la mia semifinale contro due piloti di alto livello. Purtroppo, ho faticato nel caldo della Super Final e non sono riuscito ad ottenere più del quarto posto, ma nel complesso la vettura è stata molto competitiva. Faremo del nostro meglio nella Race SP per continuare così e salire nella classifica”.

Nel frattempo, Ceccon ha attaccato con decisione alla prima curva del quarto di finale, ma è andato largo per consentire ad Azcona di prendere la leadership della gara e ha concluso in terza posizione. L’italiano ha iniziato la Semifinale 2 in pole position; era in testa al tornantino, ma ha dovuto cedere la posizione alla curva successiva. Il bergamasco si è mantenuto a distanza ravvicinata dalla testa della gara per i restanti giri, ma una mossa all’ultimo momento di Jordi Gené (Cupra EKS) lo ha visto passare al secondo posto sul rettilineo di partenza/arrivo e ha tagliato il traguardo in terza posizione. Partito nella Super Final in sesta piazza, ha guadagnato una posizione nel corso del primo giro e concluso il suo weekend con un quinto posto.

“La Race HU è iniziata con un’ottima qualifica”, ha detto Ceccon. “Il ritmo nei Quarti di Finale non era abbastanza buono per lottare per migliorare la mia terza posizione. In Semifinale è stato un peccato non poter fare di più con la mia pole position, dato che la mia partenza da fermo è stata mediocre; abbiamo anche visto che altri hanno faticato quando sono partiti all’interno. A parte questo, è stato un grande weekend. Mi sono trovato molto a mio agio con la Hyundai Veloster N ETCR e sono riuscito a mostrare un buon ritmo”.

Nella Pool FURIOUS, Jean-Karl Vernay è rimasto deluso per non essersi qualificato per il Quarto di Finale 1, dopo aver fatto registrare un buon tempo a poca distanza dalle prime due posizioni. Partito dalla pole, ha preso il comando della gara e ha conquistato una comoda vittoria, assicurandosi l’ultimo posto sulla griglia della Semi Finale 1. Domenica mattina, un problema alla CUPRA in partenza ha permesso a Vernay di passare in seconda posizione e di contendere il primo posto. Sebbene sia riuscito a superare Luca Filippo (Romeo Ferraris) all’ultimo giro, i due sono entrati in contatto nelle fasi finali della gara, con il risultato che Vernay è stato spinto fuori pista. È riuscito a rimettere in moto la sua Hyundai Veloster N ETCR per tagliare il traguardo in terza posizione.

Nella Super Final, il francese ha lottato per difendersi da un gruppo di piloti in carica per tutta la gara. La gara si è conclusa presto quando ha toccato un’altra vettura, causando la rottura di un cerchio e il testacoda di Vernay.

“Nel complesso, la nostra prestazione in Ungheria è stata un enorme miglioramento rispetto alla scorsa stagione. Questo è un grande vantaggio da portare nel prossimo weekend di gara”, ha dichiarato Vernay. “L’anno scorso abbiamo faticato molto qui, mentre questa volta siamo arrivati a soli tre decimi dalla pole position nelle qualifiche della Pool Furious. Ero abbastanza soddisfatto del mio giro, anche se eravamo quarti in classifica generale.

“Ho cercato di lottare il più possibile nelle gare e ho avuto delle belle battaglie. Dovevo vincere il mio quarto di finale per assicurarmi di partire tra i primi tre nella Super Final, e così è stato. È stato un peccato ritirarsi, ma ora mi sto concentrando per essere il Re del weekend alla Race SP. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma abbiamo fatto dei buoni progressi”.

Infine, Norbert Michelisz ha vissuto un quarto di finale movimentato, sfruttando la spinta del Power Up per passare in seconda posizione alla fine del primo giro. L’ungherese è riuscito a tenere testa all’inseguitore fino all’ultimo giro e si è dovuto accontentare del terzo posto. Nella sua semifinale, un piccolo errore gli è costato del tempo e ha aumentato il distacco dalle auto che lo precedevano, costringendo Michelisz a usare il suo boost per recuperare il fondo del gruppo. Partendo dal fondo dello schieramento nella Super Final, l’eroe di casa ha cercato di usare il suo Power Up in modo strategico per consentirgli di avanzare. Ha guadagnato due posizioni in seguito all’incidente di Vernay, ma non è riuscito a risalire ulteriormente prima della fine della gara e ha concluso in quarta posizione.

“È stato un weekend di gara molto emozionante per me, e ho sentito di aver imparato molto durante ogni sessione”, ha detto Michelisz. “Sono stato più veloce e più forte con la Hyundai Veloster N ETCR rispetto all’ultima volta nella Race FR. La Super Final è stata probabilmente la mia sessione migliore; ho cercato di essere strategico e di risparmiare il mio Power Up per poter spingere più avanti nella gara. Proprio quando ho iniziato a fare pressione sulla vettura che mi precedeva, c’è stato un incidente. Dopo di che, ho cercato di ridurre il distacco dalla terza posizione, ma ero un po’ troppo lontano per poter provarci”.

“Alla fine, è stato comunque un buon risultato. Ho portato a termine tutte le sessioni, ho ottenuto punti importanti e la mia fiducia aumenta di weekend in weekend. Spero di poter continuare bene bella Race SP”.

Per il team, il Direttore Marketing e PR di Hyundai Motorsport, Stefan Ph. Henrich, ha espresso la sua opinione.

“Questo fine settimana è stato un notevole miglioramento rispetto alla nostra ultima visita all’Hungaroring nel PURE ETCR”.

“Ognuno dei nostri piloti della Hyundai Veloster N ETCR è stato in grado di lottare in testa e di esercitare pressione sulle auto che lo circondavano, e siamo particolarmente soddisfatti delle nostre prestazioni in qualifica. È deludente che i nostri risultati non riflettano appieno questa progressione positiva, ma cercheremo di continuare questo percorso il prossimo fine settimana al Circuito di Jarama”.

“La lotta per il titolo rimane serrata e la stagione è lunga, ma il nostro obiettivo deve essere quello di conquistare il nostro primo King e Manufacturer of the Weekend dell’anno”.

