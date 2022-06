Hyundai Motorsport N cerca il successo in Spagna nel terzo round del FIA ETCR eTouring Car World Cup 2022, la Race SP di questo fine settimana, con l’obiettivo di conquistare la prima corona di King of the Weekend dell’anno e con un nuovo pilota.

Nicky Catsburg debutta sulla Hyundai Veloster N ETCR al Circuito del Jarama-RACE, schierandosi al fianco di Mikel Azcona, Jean-Karl Vernay e Norbert Michelisz.

Ad

L’obiettivo principale del team è quello di lottare nel gruppo di testa per tutto il fine settimana e di risalire la classifica costruttori. Azcona è attualmente terzo in quella generale piloti, dopo un’ottima prova in Ungheria lo scorso fine settimana.

FIA ETCR Catsburg felice di esordire a Jarama nel FIA ETCR UN' ORA FA

Avendo il vantaggio di essere in casa, lo spagnolo spera di fare una bella prestazione davanti ai tifosi locali, in un circuito dove ha molta esperienza.

Credit Foto FIA ETCR

“La Race SP è senza dubbio l’evento più importante della stagione per me”, ha dichiarato Mikel. “Il Circuito del Jarama-RACE è una pista molto vecchia, su cui ho corso dal 2012 ed è una delle mie preferite in Spagna.

“Sarà molto impegnativo con l’auto elettrica; qui ho molta esperienza con i motori a combustione, ma questa sarà la mia prima volta con un’auto a batteria. Sul circuito ci sono grossi cordoli e con queste auto dobbiamo fare attenzione a queste condizioni. Sarà fantastico dimostrare ai tifosi che siamo competitivi e lottare per la vittoria. Allo stesso tempo c’è un po’ di pressione, perché si vuole sempre fare bene sulla pista di casa, ma credo che stiamo facendo buoni progressi gara dopo gara. Sono molto ottimista per il fine settimana”.

Per il francese Vernay si tratta di una nuova pista da aggiungere al suo elenco.

Credit Foto FIA ETCR

“Non ho mai corso al Circuito del Jarama prima d’ora, ma ne ho parlato con Mikel e secondo me il tracciato è molto bello”, ha detto J-K.

“Non vedo l’ora di provarlo, sono sicuro che sarà molto divertente. Speriamo di riuscire a mantenere il nostro ritmo e di essere abbastanza forti in qualifica senza commettere errori in gara. Abbiamo bisogno di segnare il massimo dei punti, quindi questo deve essere il nostro obiettivo questo fine settimana per assicurarci di rimanere in lotta. È improbabile che i nostri avversari commettano molti errori, anche se spero che succeda, ma dobbiamo essere pronti a sfruttarli. Tutto questo sarà la chiave del successo”.

Michelisz, invece, ha gareggiato per l’ultima volta sul circuito alla fine degli anni 2000.

Credit Foto FIA ETCR

“È passato molto tempo da quando ho guidato a Jarama, quindi mi sembra ancora un circuito nuovo per me”, ha detto Norbi. Cercherò di fare bene come in Ungheria, ci sono ancora alcune cose che devo imparare, ma penso che abbiamo una buona base”.

“Tutto è pronto per un weekend di successo. Cercherò di avere da Mikel qualche consiglio sul circuito, ma credo che saremo competitivi. Jarama è vecchio stile, con molte salite e dislivelli. C’è un mix di curve a bassa velocità e ad alta velocità, quindi per me la chiave del successo sarà avere fiducia nella vettura e trovare il punto di equilibrio tra la messa a punto e la guida – che è sempre la sfida con le vetture ETCR!”.

Hyundai Motorsport N è fiduciosa di poter lotta per il King of the Weekend della Race SP. Jarama è un tracciato nuovo per le competizioni ETCR; situato a nord di Madrid, a San Sebastián de los Reyes, il circuito di 3,85 km presenta ai piloti una serie di curve strette e tortuose.

“Abbiamo imparato molto nei primi due round della stagione e ora cerchiamo di rafforzare ulteriormente la nostra posizione nella Race SP”, ha dichiarato Stefan Ph. Henrich, Direttore Marketing e PR di Hyundai Motorsport.

“Non è mai facile affrontare due fine settimana consecutivi, perché il tempo che intercorre tra un evento e l’altro è breve per mettere in pratica i nostri insegnamenti, ma il vantaggio è che possiamo continuare a tenere il ritmo tra un evento all’altro”. La Hyundai Veloster N ETCR si è dimostrata molto promettente negli eventi di apertura della stagione, e ora dobbiamo garantire velocità e costanza nei restanti appuntamenti per lottare per i titoli”.

FIA ETCR Budapest, il punto di Xavier Gavory 5 ORE FA