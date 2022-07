Hyundai Motorsport N vuole conquistare altri punti al quarto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup e si reca sul circuito del calendario più vicino alla sua base con quattro piloti che hanno già avuto esperienze a Zolder.

Poiché tutti loro hanno già gareggiato sul circuito lungo 4,010 km, il team intende sfruttare questa esperienza per conquistare il primo titolo di “King of the Weekend” della stagione. Il tracciato offre un complesso mix di curve ad alta e bassa velocità, cordoli alti e frenate brusche, il che significa che l’esperienza sarà preziosa durante il fine settimana.

Nicky Catsburg, che si è distinto al debutto l’ultima volta a Jarama, vede il tracciato belga come una sorta di gara di casa.

“La Race BE è quasi come un evento di casa per me, visto che ci ho corso spesso e non è lontano da dove vivo”, ha detto l’olandese, che ha ottenuto una vittoria al suo debutto nella serie nella semifinale in Spagna.

“In generale, questo fine settimana dovrebbe essere più facile per me perché ho già un evento all’attivo, quindi ci vorrà meno tempo per adattarsi e trovare il ritmo con la Hyundai Veloster N ETCR. Sto ancora imparando, ma ad ogni uscita mi sento sempre più a mio agio con l’auto. Non vedo l’ora di partecipare all’evento e cercherò di piazzarmi in testa fin dall’inizio. Ci saranno amici e familiari a sostenermi, quindi non vedo l’ora di dare battaglia davanti a loro”.

Mikel Azcona rimane terzo nella classifica piloti, mentre il team è stato il secondo costruttore con il punteggio più alto a Jarama.

“Non vedo l’ora di correre sul circuito di Zolder”, ha detto Azcona. “Ci ho già corso due anni fa nel FIA WTCR. È un tracciato molto tecnico e complicato, tutto incentrato sulle frenate brusche, quindi dobbiamo concentrarci su quest’area perché è quella che ci può permettere di guadagnare nelle gare. Abbiamo già fatto dei passi avanti rispetto all’inizio della stagione. Sono già molto fiducioso su questo circuito e sono sicuro che potremo avere successo. Devo cercare di mantenere il terzo posto in classifica – questo è il mio obiettivo per il fine settimana – e per farlo dobbiamo essere competitivi nelle prime posizioni”.

Jean-Karl Vernay spera che i buoni ricordi del circuito portino a buoni risultati questa volta.

“Ho corso due volte sul circuito di Zolder in passato e ho ottenuto ottimi risultati. Ho dei ricordi molto belli e spero di aggiungerne altri alla Race BE”, ha detto.

“L’obiettivo è quello di avere un fine settimana privo di problemi e di lottare per le prime posizioni. Sono carico per tornare a combattere e partire con il piede giusto. Sappiamo quanto sia importante fare una buona qualifica, perché può determinare il resto del weekend nel FIA ETCR. Ho grandi aspettative per questo evento e voglio essere in lizza per il King of the Weekend”.

La Race BE vedrà anche due sfidanti di Hyundai Motorsport unirsi per una dimostrazione speciale sabato 9 luglio. Il pilota del WRC Thierry Neuville si scambierà l’auto con Norbert Michelisz: il belga salirà sulla Hyundai Veloster N ETCR e l’ungherese proverà per la prima volta la Hyundai i20 N Rally1 ibrida.

“Non vedo l’ora di partecipare al prossimo appuntamento del FIA ETCR”, ha dichiarato Michelisz, che l’ultima volta ha vissuto il suo week-end più intenso della stagione, con la vittoria nel quarto di finale che gli ha permesso di partecipare alla semifinale, con un punteggio più alto, e di assicurarsi una partenza tra i primi tre sulla griglia della Super Final.

“Abbiamo avuto un buon weekend alla Race SP e ora mi sento davvero preparato e fiducioso per il Belgio.

“Conosco bene il circuito di Zolder, il che è sempre utile in questa serie, dato che abbiamo solo una sessione di prove libere prima che inizi la parte importante del weekend, ma è un circuito difficile da padroneggiare. Spero di continuare come a Jarama e di lottare per ottenere risultati altrettanto buoni. Non vedo l’ora di scambiare le macchine con Thierry: sarà un’esperienza nuova, lo sognavo da quando ho iniziato a lavorare con Hyundai”.

Il Direttore Marketing e PR di Hyundai Motorsport, Stefan Ph. Henrich, ritiene che la sua squadra stia davvero entrando nel vivo.

“Stiamo davvero iniziando a trovare un buon ritmo nel FIA ETCR e il nostro obiettivo è quello di continuare così alla Race BE”, ha dichiarato.

“Il circuito di Zolder non è estraneo ai nostri piloti, il che significa che dovremmo essere in grado di partire alla grande fin dall’inizio. Dopo la nostra visita alla Race SP, abbiamo dedicato del tempo a individuare i modi in cui possiamo ottenere ulteriori miglioramenti in pista per essere in lizza vincere un fine settimana. La concorrenza è molto forte, ma siamo fiduciosi di poter avere un weekend di successo grazie alla Hyundai Veloster N ETCR e alla conoscenza di questo circuito tecnico”.

