Dopo aver conquistato le prime vittorie tra piloti e costruttori in un weekend del FIA ETCR eTouring Car World Cup alla Race IT, Hyundai Motorsport N è determinata a continuare così.

Mikel Azcona è stato il migliore per la squadra, ottenendo il massimo dei punti in ogni round di Vallelunga, ma ci sono state ottime prestazioni anche da parte degli altri tre piloti: Nicky Catsburg e Jean-Karl Vernay hanno siglato la doppietta Hyundai nel Quarto di Finale 2 della Pool Furious, mentre Norbert Michelisz ha trionfato nel Quarto di Finale 2 della Pool Fast.

“Nel caldo torrido di Vallelunga, abbiamo lavorato duramente per mantenere il sangue freddo e abbiamo ottenuto il nostro miglior risultato della stagione”, ha dichiarato il Direttore Marketing e PR di Hyundai Motorsport, Stefan Ph. Henrich.

“Tutti i nostri piloti sono stati competitivi in questo fine settimana, alla caccia del primo posto tra i costruttori e del King of the Weekend. Il team ha lavorato duramente per continuare a migliorare e massimizzare il nostro potenziale, e questo ha dato i suoi frutti alla Race IT. È un bel ritorno nel luogo in cui la Hyundai Veloster N ETCR ha ottenuto la sua prima vittoria in assoluto, e ora l’obiettivo è continuare a mantenere questa striscia negli eventi finali della stagione”.

Per essere incoronato King of the Weekend, Azcona ha dimostrato di avere un ritmo impressionante fin dalla prima sessione del fine settimana ed è andato in cima alla classifica dei tempi con entrambi i suoi tentativi di qualificazione nella Pool Fast.

Partito dalla pole nel Quarto di Finale 1, ha perso brevemente la posizione a favore di Bruno Spengler alla prima curva, ma è riuscito ad effettuare il sorpasso alla quarta curva per riconquistare la posizione. In un’intensa Semifinale, lo spagnolo ha conquistato la sua seconda vittoria del weekend e la pole position per la Super Final.

Nei primi giri dell’ultima gara è stato messo sotto pressione per la testa della corsa ed è stato spinto nella ghiaia, ma ha risposto aggiudicandosi la Super Final e per conquistare la vetta della classifica del King of the Weekend.

“È una sensazione incredibile”, ha dichiarato Azcona dopo il podio. “Volevo raggiungere questo risultato con Hyundai Motorsport da molto tempo in questa stagione, e ci siamo riusciti qui a Vallelunga – il luogo dove ho conquistato la mia prima corona di King of the Weekend. È un momento molto positivo, abbiamo fatto un buon miglioramento come squadra e sfruttato al massimo la vettura. Credo che nei prossimi appuntamenti avremo molte opportunità per lottare ancora per questo risultato. Ringrazio la mia squadra per aver lavorato così duramente ogni singolo giorno: è stato un weekend fantastico”.

Norbert Michelisz ha ottenuto il terzo e il quarto tempo nelle qualifiche, che gli hanno permesso di ottenere la pole position per il Quarto di Finale 2. Al via è stato protagonista di un ruota a ruota, ma è stato in grado di tenere la sua Hyundai Veloster N ETCR davanti a sé, conquistando una comoda vittoria che gli ha assicurato un posto nella Semifinale 1.

Mentre faceva pressione su Spengler per il secondo posto, è finito largo sulla ghiaia, accusando una vibrazione sulla vettura. Ha rallentato per il resto della gara e ha chiuso in terza posizione. La Super Final si è conclusa con un colpo di scena per l’ungherese, che a metà gara era in seconda posizione dietro Azcona, prima che una foratura ponesse fine ai suoi progressi e terminasse quinto.

“Sarebbe stato il mio miglior risultato di sempre in una Super Final del FIA ETCR, il che è deludente”, ha detto Michelisz. “La macchina andava benissimo, quindi è un vero peccato per noi. Quest’anno sento che le cose non stanno andando per il verso giusto, ma nella mia esperienza i periodi negativi sono spesso seguiti da quelli positivi. Anche se al momento è un po’ più difficile, sono fiducioso che mi aspettino cose migliori. Alla fine abbiamo ottenuto punti importanti nella Race IT, la macchina era competitiva, quindi lascio Vallelunga con una buona sensazione e preparato per il prossimo evento.”

Nella Pool Furious, Nicky Catsburg è arrivato secondo nelle qualifiche 2, anche se il suo tempo sul giro è stato il quarto più veloce in assoluto. Questo gli ha permesso di partecipare al Quarto di Finale 2 insieme al compagno di squadra Jean-Karl Vernay. Insieme hanno portato a casa un 1-2 per la squadra, con Catsburg che ha trionfato.

Nella Semifinale 1 di domenica, ha scelto di posizionarsi terzo al via, nel tentativo di attaccare il primato nel corso del primo giro. L’olandese è andato ruota a ruota con Mattias Ekström ed è riuscito a passarlo prima della chicane. Nell’ultimo giro della gara era a caccia del primo posto, ma alla bandiera a scacchi si è dovuto accontentare del secondo. Catsburg ha poi forato nelle ultime curve della Super Final, mentre era comodamente in testa, ed è scivolato al quarto posto.

“La Super Final è stata una macchia su un weekend altrimenti positivo”, ha commentato Catsburg. “Ero in testa comodamente e tutto stava andando secondo i piani. Abbiamo visto molte forature durante la giornata, quindi il mio piano era di non usare cordoli pesantemente, e ha funzionato molto bene. Stavo gestendo il ritmo mantenendo il distacco, ma purtroppo a tre curve dalla bandiera a scacchi ho forato. Mi sarebbe piaciuto vincere; avrei potuto arrivare secondo nella classifica del King of the Weekend, il che sarebbe stato bello”.

Vernay, invece, è stato quarto in entrambe le sessioni di qualifica, anche se il suo miglior tentativo è risultato il quinto posto, e ha iniziato il Quarto di Finale 2 dal centro del cancelletto di partenza. Ha preso parte a una serie di battaglie ravvicinate in pista, riuscendo a respingere un attacco da dietro per concludere al secondo posto il Quarto di Finale.

Il francese ha lottato duramente all’inizio della Semifinale 2 per passare in prima posizione, ma non è riuscito a superare la vettura che lo precedeva e si è dovuto accontentare del secondo posto. Nella Super Finale, ha lottato dall’inizio alla fine con chi lo precedeva e alla fine ha concluso in terza posizione dopo la sfortuna del suo compagno di squadra.

“Sono molto contento per la squadra e per Mikel”, ha dichiarato Vernay. “Abbiamo avuto un ottimo passo per tutto il fine settimana, il che è stato davvero soddisfacente. Nel complesso è stato un fine settimana impegnativo per me. Questo circuito era piuttosto difficile, perché non ci sono molte opportunità di sorpasso”.

“La mia partenza nella gara finale è stata buona, il ritmo c’era ma per sfruttarlo al meglio bisogna partire davanti. Ci sono ancora molti aspetti positivi da trarre: abbiamo la macchina per lottare per il successo e per il titolo di King of the Weekend”.

Grazie al suo weekend trionfale, Hyundai Motorsport N è salita al secondo posto nella classifica Costruttori, mentre Azcona ha riconquistato il terzo posto nella lotta per il titolo piloti.

