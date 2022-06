Hyundai Motorsport N è a caccia della corona di King of the Weekend nella tappa del FIA ETCR eTouring Car World Cup all’Hungaroring.

Il secondo round della serie, la Race Hu, si svolge dal 10 al 12 giugno e dopo che l’apertura della stagione ha visto il successo del costruttore rivale Cupra, il team Hyundai Motorsport N è affamato di successi con l’obiettivo di scalare la classifica costruttori in Ungheria.

Nella Infinite Reality Race FR, i piloti della Casa coreana hanno mostrato un buon ritmo con la Hyundai Veloster N ETCR, con Mikel Azcona che ha conquistato il quarto posto assoluto in classifica dopo il secondo nella DHL Super Final.

Jean-Karl Vernay ha centrato la pole position sul Circuit de Pau-Ville, mentre il suo compagno di squadra Norbert Michelisz ha ottenuto la sua prima vittoria nel FIA ETCR nella sua semifinale. Nel frattempo, Kevin Ceccon ha dimostrato di aver migliorato confidenza e velocità della Hyundai Veloster N ETCR in ogni sessione, concludendo la sua finale al quarto posto.

Dopo il rinvio della Race TR, l’Hungaroring sarà il primo circuito permanente del calendario FIA ETCR 2022. Il tracciato di 4,381 km ha ospitato in precedenza il penultimo round del Pure ETCR nel 2021, in cui la Hyundai Veloster N ETCR ha dimostrato un grande ritmo e ha conquistato le vittorie in gara.

“Ci dirigiamo verso Race HU con sensazioni positive: abbiamo fatto progressi in ogni sessione nella Race FR e vogliamo continuare così”, ha dichiarato il Direttore Marketing e PR di Hyundai Motorsport, Stefan Ph. Henrich.

“Tutti e quattro i nostri piloti hanno dimostrato di poter essere veloci con la Hyundai Veloster N ETCR e siamo fiduciosi di poter competere per la corona di King of the Weekend. Speriamo che i preziosi insegnamenti tratti dal primo round della stagione, uniti all’esperienza del Pure ETCR all’Hungaroring lo scorso anno, ci aiutino a conquistare punti importanti per la lotta al titolo”.

Mikel Azcona, che ha guidato la Hyundai Veloster per la prima volta, spera che la storia possa ripetersi in Ungheria.

“Sono certo che potremo lottare per il King of the Weekend in Ungheria; so cosa serve per vincere all’Hungaroring, avendolo fatto l’anno scorso con il PURE ETCR”, ha spiegato Azcona.

“Credo che la Hyundai Veloster N ETCR abbia un pacchetto forte; è stata fantastica a Pau e ho acquisito fiducia nel corso del weekend. Su un circuito normale, avremo più opportunità di battagliare nelle sessioni e maggiori possibilità di sorpasso”.

“L’esperienza acquisita nel primo fine settimana, unita a quella su questo circuito, ci fornisce tutti gli elementi necessari per portare a casa un risultato importante”.

Norbert Michelisz, che è il beniamino dei tifosi sul circuito di casa, spera che la familiarità porti al successo.

“Correre in Ungheria è sempre speciale per me, è la mia gara di casa e in passato ho vissuto momenti bellissimi in questo circuito”, ha detto.

“Poiché sarà un circuito più familiare per me, spero che aiuti ad adattarmi ancora più rapidamente alla Hyundai Veloster N ETCR e che possa lottare per ottenere buoni punti. L’obiettivo principale è quello di sfruttare quanto raccolto a Pau. Sicuramente non sarà facile a causa del programma serrato con le sessioni del WTCR, ma farò del mio meglio per ottenere risultati importanti”.

Dopo la sua pista di casa, Jean-Karl Vernay ritiene che si possa ottenere un risultato migliore questa volta.

“Abbiamo dimostrato di essere veloci nelle qualifiche e durante le gare del primo appuntamento FIA ETCR dell’anno, quindi questa è una base positiva per il resto della stagione”, ha detto J-K.

“Ci sono alcune aree che dobbiamo migliorare, ma sono molto soddisfatto delle nostre prestazioni e potenziale per i restanti appuntamenti della stagione. Conosco bene l’Hungaroring e ho avuto successo qui in passato, anche nel PURE ETCR lo scorso anno. Speriamo di poter lottare in testa e di ottenere più pole e vittorie nelle gare”.

Infine, una potenziale mina vagante per il fine settimana è Kevin Ceccon, che in passato ha avuto successo sul circuito ungherese.

“Sono davvero impaziente di correre a Budapest, dove vinsi la mia prima gara in Auto GP, aggiudicandomi poi anche quella di GP3, per cui i ricordi sono belli – dice il lombardo – Spero di continuare ad imparare bene l’utilizzo della Veloster N dopo le prime gare di Pau”.

“Siamo su un tracciato più convenzionale e sarà un po’ più semplice superare e combattere per il successo. Budapest è anche una città che amo particolarmente, non vedo l’ora di incontrare amici e tifosi che verranno a sostenermi”.

“Mi auguro di vedere tantissima gente nel paddock e sulle tribune a condividere la grande passione ed energia del FIA ETCR”.

