Hyundai Motorsport N cercherà di competere per le pole position e le vittorie, cercando di ottenere il suo primo King of the Weekend 2022 in occasione del quinto appuntamento del FIA ETCR eTouring Car World Cup, la Race IT.

La squadra torna all’Autodromo Vallelunga, dove spera di sfruttare l’ottimo stato di forma per salire sul podio. L’autodromo è anche un luogo di grandi ricordi per la squadra, in quanto ha visto la prima vittoria con la Hyundai Veloster N ETCR nel PURE ETCR nel 2021.

Nell’ultima gara svolta a Zolder il team ha continuato i suoi costanti progressi in questa stagione, come dimostrato da Jean-Karl Vernay che ha fatto registrare il giro più veloce nelle qualifiche per assicurarsi la pole position per la sua prima battaglia.

“Abbiamo visto in Belgio che siamo molto veloci e ora abbiamo conquistato due pole in quattro eventi in questa stagione, quindi sono fiducioso che possiamo continuare a farlo a Vallelunga il prossimo fine settimana”, ha detto Vernay.

“È una pista che tutti conoscono e credo che abbiamo buone possibilità di salire sul podio. Mi piacerebbe molto vincere il King of the Weekend, dopo che l’anno scorso mi è sfuggito per un margine così piccolo.

“Sappiamo quali sono le aree in cui possiamo ancora migliorare e tutta la squadra sta lavorando duramente per assicurarsi di avere gli strumenti per lottare. Il livello della concorrenza è incredibilmente alto in questa stagione, ma ci sono molte opportunità di segnare punti in questo formato e di ottenere risultati importanti”.

A Zolder, sia Mikel Azcona che Nicky Catsburg hanno ottenuto vittorie rispettivamente nei quarti e nelle semifinali e sono fiduciosi in vista dell’Italia.

“Non vedo l’ora di tornare a Vallelunga, dove l’anno scorso ho vinto la mia prima corona di King of the Weekend nel PURE ETCR”, ha detto Azcona.

“Ho guidato spesso su questo circuito e ho molti chilometri all’attivo, il che è molto utile. La squadra sta lavorando molto duramente per migliorare la vettura e i nostri risultati. Abbiamo concluso la Race BE in bellezza, con il secondo posto nella Super Final, quindi il mio obiettivo è quello di continuare così anche nella prossima gara. Sappiamo quanto siano importanti le qualifiche per determinare il resto del weekend; voglio essere tra i primi tre alla fine della sessione e segnare il maggior numero di punti possibile”.

Catsburg gli ha fatto eco sulle prospettive positive. “Ho grandi aspettative per la Race IT. Penso che tutti saranno forti a Vallelunga e che i tempi sul giro saranno più vicini perché tutti abbiamo provato lì, ma direi che questo circuito è un po’ più simile a quello a cui sono abituato rispetto alle ultime due piste in cui abbiamo corso, quindi vediamo come va”.

“Sto aumentando la mia fiducia a ogni gara, man mano che mi adatto alla Hyundai Veloster N ETCR e al formato unico di questa serie. Credo di essere in grado di lottare per altre vittorie. Anche se ho vinto le mie semifinali sia in Spagna che in Belgio, ho sicuramente voglia di fare di più in Italia”.

Infine, Norbert Michelisz è stato il più veloce nelle Prove Libere 2 a Zolder ed è stato coinvolto in lotte ravvicinate in pista durante le gare; spera che la sua esperienza a Vallelunga possa essere utile questo fine settimana.

“Abbiamo svolto alcuni test invernali a Vallelunga prima dell’inizio della stagione, quindi è il circuito dove ho guidato di più con la Hyundai Veloster N ETCR”, ha spiegato. In teoria questo dovrebbe aiutarmi, la pista mi piace molto e dovremmo essere forti”.

“La prima curva è piuttosto eccitante, si è al limite dell’accelerazione e si superano i 200 km/h: è sempre un’esperienza piacevole e impegnativa. La strada è piuttosto sconnessa, e per me è una vecchia scuola, e mi piacciono molto questi circuiti. In Belgio abbiamo imparato molto dalla macchina, ma non sempre i risultati si sono visti. Credo che questo fine settimana potremo essere all’altezza”.

A capo della squadra, il Direttore Marketing e PR di Hyundai Motorsport, Stefan Ph. Henrich, ha espresso il suo parere sull’evento che lo attende.

“In vista di un circuito che conosciamo bene, siamo fiduciosi di avere il pacchetto per competere per il podio questo fine settimana”, ha dichiarato.

“La Hyundai Veloster N ETCR ha gareggiato per le prime posizioni a Vallelunga nel primo evento PURE ETCR e abbiamo imparato molto da quella gara. Abbiamo fatto una buona partenza alla Race BE e il nostro obiettivo per il prossimo fine settimana è quello di continuare a tenere questo ritmo per tutta la durata dell’evento per ottenere il nostro miglior risultato della stagione. Siamo tutti ravvicinati, ma stiamo migliorando a ogni sessione e siamo convinti di poter disputare il nostro miglior weekend alla Race IT”.

