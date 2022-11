Alla fine della prima stagione del FIA ETCR eTouring Car World Cup abbiamo chiesto ai piloti di Hyundai Motosport N di valutare le gare.

Ecco come Jean-Karl Vernay, Norbert Michelisz, Mikel Azcona e Nicky Catsburg raccontano il 2022.

Pau vista da Jean-Karl Vernay

“Mi è sempre piaciuto correre a Pau. L’anno scorso eravamo a Pau-Arnos, ma il circuito cittadino mi è piaciuto molto. Era il primo weekend dell’anno, quindi eravamo pieni di aspettative e di energia dopo il lungo inverno e non vedevamo l’ora che arrivasse questo momento. È iniziata molto bene, con un’ottima pole position. È un momento che ricorderò sicuramente. È stato un giro fantastico. Ho urlato dentro la macchina e dentro il casco mentre tornavo ai box, perché ero molto felice. Dopo tutto il lavoro svolto durante l’inverno, è stata la mossa perfetta da parte nostra per dimostrare che eravamo motivati e concentrati a fare del nostro meglio per la stagione”.

“Da lì in poi ci sono stati molti alti e bassi, ma più bassi che alti. Nel quarto di finale, dopo la pole position, ho vinto la gara, ma abbiamo commesso uno stupido errore con la mappatura della potenza. È stata la stagione più difficile di tutta la mia carriera – anche se abbiamo ottenuto un’altra pole a Zolder – e ho cercato di lottare duramente per aiutare la squadra, ma se devo ricordare qualcosa sono le mie pole position, soprattutto a Pau davanti al mio pubblico su una pista che amo. Su un circuito cittadino c’è sempre l’opportunità per un pilota di mostrare le proprie capacità”.

Norbert Michelisz e la gara di casa a Budapest

“L’Hungaroring è sempre speciale per me, e quest’anno lo è stato ancora di più perché ho corso nel FIA ETCR. La serie è stata una nuova sfida ed ero molto emozionato prima della mia gara di casa. Non è stato un weekend facile. Correndo sia nel WTCR che nell’ETCR il programma era molto fitto, e già dall’evento di Pau sapevo che avrei dovuto dare il massimo per essere competitivo e ho fatto del mio meglio. Speravo che la conoscenza dei circuiti mi avrebbe aiutato a compensare la mancanza di esperienza nell’ETCR che avevo”.

“Ad essere sincero, mi sono reso conto che la serie era più difficile di quanto mi aspettassi. Non è stato un weekend semplice per me, ma mi sono comunque divertito ogni minuto. Mi è dispiaciuto un po’ che, in termini di risultati, non sia stato il mio evento migliore, ma comunque l’atmosfera e il sostegno dei tifosi, anche nel tardo pomeriggio di domenica, hanno compensato tutto. Ripensandoci, devo dire che è stato uno dei momenti più belli per me: mi sono reso conto che, anche se ero all’inizio dell’ETCR, avevo ancora tutto il sostegno della squadra e dei tifosi”.

Azcona e la gara di casa a Jarama

“Mi sono preparato molto bene per questo fine settimana. Era il mio weekend di gara di casa sul mio circuito preferito in Spagna. Mi piacciono molto quelli vecchia scuola, dove è difficile fare un giro perfetto. È stata una grande sfida guidare la Veloster N ETCR, soprattutto con poca esperienza, visto che era la prima volta che la serie correva lì. Prima del weekend ero carico e molto motivato”.

“Le prove libere non sono state facili. Abbiamo spinto molto e tutta la squadra ha lavorato insieme per assicurarsi che fossimo sul passo per il weekend. Mi sono qualificato in terza posizione nella mia Pool. Il quarto di finale è stato probabilmente il mio giro più aggressivo di tutta la stagione, perché volevamo rimanere nel primo gruppo per la semifinale, non finire terzo per scendere nel secondo gruppo per il turno successivo. Con gli altri piloti in gara ho dovuto attaccare duramente, perché il loro ritmo era davvero alto e sapevo di doverli superare al primo giro. Penso che abbiamo assistito ad alcuni dei sorpassi più al limite dell’anno, che hanno portato a momenti intensi. Alla fine abbiamo conquistato la posizione con delle buone mosse e mantenuto la prima semifinale”.

“Volevo battere Mattias il giorno dopo, ma quel fine settimana non avevamo il ritmo giusto e non è stato sufficiente. Nella Super Final DHL volevo davvero salire sul podio del King of the Weekend, ma il mio gruppo era molto forte. Non ho fatto una buona partenza: non ho preso la linea giusta per la curva 4, ero all’esterno con Maxime all’interno, quindi non sono stato molto fortunato. Volevo attaccare i leader, ma non avevo la velocità per colmare il divario e abbiamo concluso il weekend quinti. Volevo davvero di più, soprattutto in Spagna, sulla mia pista di casa, ma abbiamo comunque tratto dei vantaggi dal fine settimana. Abbiamo aumentato la nostra velocità in ogni sessione e lavorato molto bene insieme come squadra”.

Catsburg parla di Zolder

“Il fine settimana è stato ovviamente molto bello per me, ero vicino a casa e avevo amici e parenti a sostenermi. Non è stata proprio la gara di casa, ma è sicuramente una delle più vicine. Ho fatto venire in pista il mio amico Alexander Sims, che aveva un grande interesse per l’ETCR, visto che all’epoca correva ancora in Formula E, quindi è stato bello. In passato siamo stati compagni di squadra con Tom Blomqvist. L’atmosfera nel paddock dell’ETCR è piacevole. Ci conosciamo tutti bene, quindi è bello correre contro gli stessi ragazzi con cui sono stato compagno di squadra in passato. È stato anche bello vedere Maxime Martin vincere il suo evento di casa, con la sua famiglia sul palco”.

“Mi sono posto l’obiettivo di migliorare le qualifiche e di essere più aggressivo nelle zone di frenata. È piuttosto difficile perché il formato del weekend non ci dà molto tempo per conoscere ogni pista e trovare i limiti, quindi bisogna spingersi oltre. Purtroppo, con 500 kilowatt non è stato facile e non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo dalle. Poi, come sempre accade, la gara è andata molto bene. Con i 300 kW mi sono sempre sentito uno dei più forti e siamo riusciti a fare delle belle gare, compresa la vittoria in semifinale”.

“Per me Zolder era ancora all’inizio della mia stagione ETCR, ma come squadra penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo continuato a migliorare e abbiamo gettato le basi per gli eventi futuri e per i risultati importanti che arriveranno. È una pista molto bella da percorrere, bisogna essere molto aggressivi sui cordoli. È interessante notare che si sentono molto meglio, sia dentro che fuori dall’auto, rispetto a un’auto con motore a combustione interna, a causa di tutto il rumore”.

Azcona e Vallelunga

“È stato il miglior fine settimana dell’anno: ho vinto tutto: prove libere, quarti di finale, semifinale, Super Final DHL. Non è stato facile, anche se mi sentivo velocissimo e a mio agio in pista con la Veloster N ETCR, perché abbiamo apportato alcune modifiche alla vettura e i nostri concorrenti erano molto aggressivi e anche molto veloci. Non mi hanno reso la vita facile, soprattutto Bruno Spengler, che era nella mia stessa batteria e probabilmente era il mio più grande rivale”.

“Nella semifinale era in testa e abbiamo avuto un contatto prima che io conquistassi la posizione. Quella gara è stata il momento più intenso dell’intero weekend. Dopo la partenza, prima della prima curva, abbiamo avuto un contatto laterale piuttosto duro. Lui mi ha quasi fatto finire nell’erba, ma io volevo mantenere la posizione – ero concentrato sul King of the Weekend, onestamente. Ho dato tutto. Abbiamo vinto la Super Final DHL senza problemi: la macchina funzionava benissimo”.

“È stato un fine settimana speciale per tutta la squadra: meccanici, ingegneri e coloro che hanno partecipato al progetto. Stavamo aspettando quel momento. Ricordo che sul podio ho visto i sorrisi della gente. È stata una bella ricompensa per tutto il duro lavoro svolto dalla squadra dall’inizio della stagione, e questo è stato il risultato”.

Michelisz e il successo al Sachsenring

“Il Sachsenring è stato il mio weekend di maggior successo dell’anno, ma la stagione è passata in fretta! Mentre camminavo in pista mi sono reso conto che probabilmente è stata l’annata più veloce – in termini di gare passate – che abbia mai avuto. È stata molto combattuta, ma ho capito che avevo ancora molte energie e obiettivi da raggiungere in Germania. Per questo ero molto motivato e volevo ottenere un buon risultato”.

“Ho capito subito che mi piaceva molto guidare su questo circuito. È una pista speciale, molto difficile. Le qualifiche sono andate al di sopra delle aspettative: sono stato molto vicino al tempo più veloce, e poi essere il primo gruppo rende sempre le cose un po’ più facili per ottenere punti. Inoltre, internamente questo è stato un weekend di gara in cui ho sentito di avere il giusto ritmo rispetto agli altri piloti. A volte ero anche un po’ più veloce, il che mi ha dato molta fiducia”.

“Fin dal primo momento, il Sachsenring è stato un ottimo weekend. Non ho mai commesso errori, cosa che non è mai facile nell’ETCR. Ho sentito che tutto il lavoro svolto in questa stagione, insieme al team che mi ha aiutato a sviluppare la vettura e a migliorare la mia guida, ha funzionato e questa è stata la chiave per salire sul podio. È stato un risultato fantastico. Aspettavo questo momento dall’inizio della stagione e sono molto felice di essere riuscito a raggiungerlo in Germania”.

