Il FIA ETCR eTouring Car World Cup si appresta ad affrontare la Race BE, quarto round della serie, che si svolgerà la prossima settimana (8-10 luglio) per il Circuit Zolder Electrified.

Credit Foto FIA ETCR

Ad

Dopo il successo del Jarama Next Generation Festival al Circuito de Madrid Jarama-RACE (17-19 giugno), la serie continua a spingere il suo messaggio elettrico: il Circuito di Zolder ospiterà il suo primo evento motoristico completamente elettrico in Belgio con un EV-Show completo per le auto elettriche nel paddock.

FIA ETCR Ekström exemplary in FURIOUS Jarama DHL Super Final IERI A 14:21

Con il FIA ETCR come evento clou del fine settimana, il Circuit Zolder Electrified include una serie di altre attrazioni sia in pista che fuori. Ci sarà un EV-Show che mostrerà ai visitatori i più recenti veicoli elettrici presenti sul mercato. E non solo in modo statico, poiché queste auto scenderanno in pista per una dimostrazione di guida.

Credit Foto FIA ETCR

Una zona Eco-Mobility presenterà altre opzioni di mobilità elettrica, come biciclette elettriche, Segway e scooter elettrici. Ci saranno molte opportunità di provarle su una pista di prova appositamente progettata.

Il Circuit Zolder Electrified presenterà anche l’ERA Series Europe nell’ambito del campionato ERA, con la presenza in pista di dieci monoposto elettriche di Formula junior Mitsu-Bachi F110e.

L’evento Circuit Zolder Electrified sarà incentrato sulle emozioni in pista del quarto round del FIA ETCR. Il FIA ETCR mira a promuovere una maggiore sostenibilità e a sottolineare l’entusiasmo della mobilità elettrica e l’effetto positivo che può avere sull’ambiente in tutto il mondo. L’organizzatore del FIA ETCR, Discovery Sports Events, è solo uno dei tre a detenere tre stelle nel programma di accreditamento ambientale della FIA. Le auto del FIA ETCR sono alimentate da energia elettrica generata attraverso l’uso dell’idrogeno più ecologico disponibile e l’acqua è l’unico prodotto di scarto di questo processo.

Il belga Maxime Martin sarà sicuramente uno dei beniamini dei tifosi: il pilota della Romeo Ferraris è attualmente quarto nella classifica della serie e si appresta a tornare a casa dopo l’ottima prestazione dell’ultima volta nella sua stagione da debuttante nell’ETCR.

Credit Foto FIA ETCR

Ci sarà un’eccezione alla presenza di sole auto elettriche in pista: Hyundai Motorsport porterà la sua Hyundai i20 N Rally1 ibrida e il pilota belga Thierry Neuville, che si scambierà l’auto con il pilota del FIA ETCR Norbert Michelisz per una dimostrazione nel pomeriggio di sabato sul circuito.

Credit Foto FIA ETCR

Xavier Gavory, Direttore della Serie, FIA ETCR:

“Dopo il successo del Jarama Next Generation Festival, non vediamo l’ora che arrivi il Circuit Zolder Electrified. Il FIA ETCR eTouring Car World Cup offre una fantastica azione elettrizzante in pista, con il nostro intenso formato di battaglia che porta qualcosa di nuovo nel motorsport. Le nostre auto sono completamente elettriche e la loro elettricità è creata da generatori di idrogeno che hanno solo acqua come prodotto di scarto. Le nostre auto mostreranno in pista le possibilità estreme dei veicoli elettrici, mentre l’EV-Show darà un assaggio dei vantaggi pratici dei veicoli elettrici”.

Credit Foto FIA ETCR

Harry Steegmans, General Manager, Circuit Zolder:

“Nel 2022, la strada verso l’elettrificazione dei nostri trasporti è iniziata. Sia il Circuit Zolder che gli sport motoristici non possono rimanere indietro. Ecco perché noi, come Circuit Zolder, facciamo parte del FIA ETCR eTouring Car World Cup, la serie premium per le auto da turismo elettriche. Inoltre, questo fine settimana è una grande opportunità per dare ai visitatori un assaggio di questo nuovo modo di trasporto. Presenteremo al grande pubblico il primo salone dell’auto elettrica con un’ampia gamma di e-car. Vogliamo che le famiglie si godano il motorsport verde e le tendenze attuali”.

Credit Foto FIA ETCR

Maxime Martin, Romeo Ferraris:

“Non vedo l’ora di correre nel mio Paese con il FIA ETCR. Il layout del circuito di Zolder è completamente diverso da quello che abbiamo sperimentato finora, quindi sarà molto interessante correre con la Giulia ETCR di Romeo Ferraris.

“Non vedo l’ora di far vivere ai tifosi belgi la nostra serie e il mio obiettivo è sicuramente quello di vincere in casa. Certamente, voglio ottenere punti e salire sul podio sarebbe sicuramente fantastico. La mia famiglia verrà e i miei figli mi hanno chiesto di salire sul podio per potersi unire a me, quindi so cosa devo fare!”.

FIA ETCR Jarama, il punto di Xavier Gavory 24/06/2022 A 12:49