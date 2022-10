Il FIA ETCR eTouring Car World Cup annuncia con entusiasmo che sosterrà il progetto The Canopy di EARTHDAY.ORG piantando un albero per ogni singolo km percorso durante i suoi sei eventi nel corso della stagione 2022 come parte del suo programma #TransitionInMotion CSR.

Credit Foto FIA ETCR

Il FIA ETCR intende promuovere una maggiore sostenibilità e sottolineare l’entusiasmo della mobilità elettrica e l’effetto positivo che può avere sull’ambiente in tutto il mondo. Inoltre, è solo una delle tre serie FIA a detenere tre stelle nel programma di accreditamento ambientale FIA.

Nel corso della stagione 2022, sono stati completati 1855 giri nei sei eventi di gara, per un totale di 6638 chilometri percorsi dai tredici piloti e dai tre team che partecipano alla serie.

Credit Foto FIA ETCR

Questi giri sono stati completati con le auto ETCR che sono quelle turismo più potenti mai create. L’elettricità per le auto eTouring è creata da generatori a celle a combustibile a idrogeno HTWO, che utilizzano l’idrogeno più ecologico disponibile, con l’acqua come unico sottoprodotto.

Credit Foto FIA ETCR

Il Canopy Project è un programma di riforestazione globale che ha già piantato decine di milioni di alberi dal suo inizio. Solo l’anno scorso sono stati 1,2 milioni quelli in Canada, India, Messico, Tanzania, Uganda, Madagascar ed Europa. I benefici per le comunità locali di questi progetti includono un aumento del reddito e della nutrizione, formazione agricola e maggiore protezione dalle inondazioni.

Come risultato della stagione PURE ETCR 2021, sono stati piantati oltre 4500 alberi attraverso il Canopy Project. L’impegno di quest’anno da parte del FIA ETCR eTouring Car World Cup significa che c’è un aumento del 47%.

Credit Foto FIA ETCR

L’iniziativa “1km, 1 albero” è solo uno degli elementi del programma #TransitionInMotion CSR del FIA ETCR. Discovery Sports Events, il promotore del campionato, ha firmato nel 2021 la Carta dello Sport per l’Azione per il Clima delle Nazioni Unite e, attraverso l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile dell’organizzazione, intende ora contribuire a raggiungere i suoi obiettivi ancora più rapidamente.

Kathleen Rogers, Presidente di EARTHDAY.ORG

“Nell’ambito del tema di EARTHDAY.ORG per la Giornata della Terra 2022 ci stiamo concentrando su tecnologie e soluzioni innovative che costruiscono nuove economie verdi proteggendo al contempo gli ecosistemi mondiali. Siamo entusiasti di collaborare con il FIA ETCR per aumentare la consapevolezza della spinta verso una maggiore mobilità elettrica e mettere in evidenza i veicoli elettrici come soluzione tecnologica sostenibile”.

Credit Foto FIA ETCR

Xavier Gavory, direttore del FIA ETCR

“La nostra serie ha la sostenibilità al centro, ma vogliamo comunque fare il più possibile per migliorare la nostra posizione ambientale. Il Canopy Project di EARTHDAY.ORG è un programma favoloso in cui essere coinvolti, poiché ha un impatto positivo non solo sugli ambienti naturali locali, ma anche sulle persone che ci vivono”. Nel corso della stagione 2022 sono stati completati quasi 1900 giri e ci siamo impegnati a piantare il numero esatto di alberi pari ai chilometri percorsi dalle nostre auto da corsa durante i nostri eventi. Questo significa che, grazie al nostro impegno, verranno piantati 6638 alberi, ovvero quasi la metà in più di quelli che abbiamo piantato dopo la stagione 2021″.

Credit Foto FIA ETCR

