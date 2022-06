In occasione della Giornata Internazionale dell’Orgoglio LGBTQ+ 2022, il FIA ETCR eTouring Car World Cup mostrerà il suo sostegno al movimento Racing Pride nel quarto round della serie, la Race BE, che si terrà al Circuit Zolder Electrified dall’8 al 10 luglio.

Credit Foto FIA ETCR

Le iniziative del FIA ETCR al Circuit Zolder Electrified comprendono l’accoglienza del cofondatore del Racing Pride Richard Morris e della pilota ambasciatrice Sarah Moore, per sensibilizzare l’opinione pubblica su come le corse possano essere più inclusive per le comunità LGBTQ+.

Sia Sarah che Richard saranno presenti nelle trasmissioni dell’evento, mentre l’evento, compresi tutti e sei gli eRacer della FIA ETCR, darà visibilità alle comunità LGBTQ+ e al movimento Racing Pride.

Il Racing Pride abbraccia tutti gli elementi del motorsport e promuove e sostiene attivamente i partecipanti LGBTQ+. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di unire il motorsport nel suo complesso per realizzare un cambiamento significativo e duraturo, in linea con l’ambizione globale del FIA ETCR di innovare l’industria del motorsport.

Discovery Sports Events, in qualità di promotore del FIA ETCR, è impegnato in iniziative a favore delle comunità locali, della futura mobilità sostenibile a livello globale e della promozione di un futuro positivo e inclusivo per il motorsport e l’industria automobilistica. Le varie iniziative rientrano tutte nel programma CSR della FIA ETCR #TransitionInMotion che incorpora i principi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, concordati nel 2015 con l’Accordo di Parigi, con la riduzione delle disuguaglianze evidenziata nell’SDG 10.

Credit Foto FIA ETCR

Xavier Gavory, Direttore del FIA ETCR:

“Poiché la dimostrazione di sostegno non dovrebbe fermarsi alla fine di giugno, il FIA ETCR è lieto di collaborare con il Racing Pride per celebrare l’inclusione LGBTQ+ in occasione del nostro prossimo evento a Zolder in luglio. Cerchiamo con orgoglio di cambiare la mentalità sullo sviluppo sostenibile nel motorsport, riducendo le emissioni di gas serra ma anche portando un impatto sociale positivo attraverso i nostri eventi. Sostenere il Racing Pride non è solo un modo per dare visibilità ai membri delle comunità LGBTQ+ nel mondo del motorsport, ma anche un modo per ispirare le persone interessate, far loro acquisire fiducia ed esprimersi in un luogo sicuro”.

Credit Foto FIA ETCR

Richard Morris, co-fondatore di Racing Pride:

“Racing Pride è molto grato al FIA ETCR per il suo sostegno e per l’opportunità di dare risalto alle persone LGBTQ+ in occasione della gara di Zolder. Il motorsport è una piattaforma fantastica per unire le persone e incoraggiare il progresso. La voglia di sostenibilità alla base del FIA ETCR rende la serie un alleato naturale del Racing Pride, in quanto tutti noi cerchiamo di creare un futuro positivo e inclusivo per gli sport motoristici e l’industria automobilistica”.

