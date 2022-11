Il FIA ETCR eTouring Car World Cup dà il suo sostegno al Giving Tuesday evidenziando le sue azioni di sostenibilità attraverso le azioni locali realizzate nel corso della stagione 2022.

Il Giving Tuesday (29/11/22) è stato concepito come una giornata per incoraggiare le persone a compiere atti gentili e celebrare la generosità. Dal 2012 è un movimento globale e una comunità pluralista con attività in tutti i continenti.

Nel 2022, il FIA ETCR ha vissuto una stagione ricca di azioni ma anche di momenti di condivisione con le comunità locali, mirando ad avere un impatto positivo a livello locale grazie a partnership con associazioni locali nell’ambito del suo programma di sostenibilità #TransitionInMotion.

Le azioni del FIA ETCR si collegano agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, che sono 17 obiettivi globali stabiliti dall’ONU per raggiungere un mondo più sostenibile per tutti entro il 2030.

L’impegno locale del FIA ETCR nel 2022

Sostegno alle comunità locali

Per evitare gli sprechi alimentari: la serie ridistribuisce le eccedenze alle associazioni. Ad esempio, a Pau sono stati distribuiti 174 pasti grazie a Pau Charity for people in need e il Solidarity Grocery Store for Pau Students (ESEP).

Quando non è stato possibile donare le eccedenze alimentari, Discovery Sports Events ha effettuato donazioni di beni di prima necessità e di generi alimentari, come a Budapest con la Croce Rossa Ungherese o a Madrid con il Banco Alimentare.

(SDG 2, 12)

Rendere il motorsport più inclusivo

Il FIA ETCR ha sensibilizzato il personale e i team grazie a Richard Morris e Sarah Moore di Racing Pride. A Zolder, i due piloti hanno discusso con quelli dell’ETCR su come combattere ogni tipo di discriminazione e su come essere più inclusivi nell’industria del motorsport, in particolare per quanto riguarda la comunità LGBQT+. Un video che mostra l’importanza di ciò è stato condiviso sui social media. Inoltre, le persone delle associazioni locali Regenbooghuis Limburg e OGWA hanno avuto l’opportunità di venire sul circuito per vedere il FIA ETCR e incontrare il Racing Pride.

(SDG 10)

Lavorare con le scuole locali

Il FIA ETCR ha lavorato a diversi progetti con le scuole e gli studenti locali, dai bambini agli studenti universitari.

In particolare, a Vallelunga oltre 400 bambini hanno partecipato all’evento e hanno avuto un incontro con i team per scoprire le corse elettriche e la Energy Station.

A Pau, sono stati invitati gli studenti dell’ENSGTI, una scuola specializzata in ingegneria di processo ed energetica, e discusso di corse elettriche e di potenziali miglioramenti.

Il FIA ETCR ha anche evidenziato il futuro delle corse elettriche con i team di Formula Student.

Al Sachsenring, il team di corse elettriche dell’Università di Tecnologia di Chemnitz, TUC Racing, ha mostrato la propria auto da corsa e ha scambiato informazioni con il team Cupra EKS. A Jarama sono stati accolti i team di Formula Student dell’Università Politécnica e Comillas.

In pieno sostegno alle iniziative sportive che mirano all’aggregazione, gli studenti e gli espatriati della Budapest Association for International Sport sono venuti sul circuito dell’Hungaroring per scoprire le nuove tecnologie del FIA ETCR.

(SDG 4)

Il FIA ETCR ha collaborato con un totale di dieci associazioni che si occupano di vari temi di sostenibilità e con quattro università. (SDG 17)

Xavier Gavory, FIA ETCR, Direttore della Serie

“Con il FIA ETCR stiamo cercando di cambiare la percezione dei veicoli elettrici e di mostrare al mondo che la mobilità elettrica fa parte delle soluzioni che ci aiutano a vivere in modo più sostenibile. Sappiamo anche che per far capire questo messaggio dobbiamo lavorare a livello locale in ogni evento e per noi è stato istruttivo e illuminante farlo in tutti quelli del 2022. Esaminiamo ogni elemento della nostra esistenza come entità per vedere come possiamo intrattenere ed educare ad ogni livello. Sosteniamo pienamente il Giving Tuesday e speriamo di poter contribuire a coinvolgere i nostri fan, partner e concorrenti per sostenere e incoraggiare atti gentili e celebrare la generosità”.

