Il FIA ETCR eTouring Car World Cup porterà la spettacolare serie che mette in luce il futuro delle corse automobilistiche alla manifestazione più bella della Germania per il suo sesto appuntamento, la Race DE, sul circuito sassone del Sachsenring per l’ultima tappa in programma dal 23 al 25 settembre.

Come approvato dal Consiglio Mondiale dell’Automobile il 16 agosto, il FIA ETCR correrà in una serie di gare che includono ADAC GT Masters, Porsche Carrera Cup Germany, ADAC GT4 Germany e ADAC TCR Germany, su un tracciato che di recente ha ospitato la MotoGP e che vanta una storia di gare che risale al 1927, con il nome di Sachsenring utilizzato dal 1937.

La Race DE sarà una gara di casa per la Hyundai Motorsport N, che ha sede in Germania, a poco meno di 400 km di distanza, ad Alzenau. La regione è un centro di produzione di veicoli elettrici; il Gruppo Volkswagen ha due importanti impianti di produzione, con lo stabilimento di Zwickau – che produce, tra gli altri veicoli, la Cupra Born – a soli 20 km di distanza e la fabbrica di Dresda a meno di 100 km.

Il tema della sostenibilità è parte integrante dell’ADAC GT Masters. Nel 2021 l’ADAC ha lanciato un’iniziativa di successo che ha permesso di risparmiare circa 100.000 bottiglie di plastica grazie all’installazione di distributori d’acqua nelle aree dei team, dei media e dell’organizzazione della serie. Nella stagione 2022, questo concetto è stato esteso alle aree riservate agli spettatori dell’ADAC GT Masters. Per questa stagione, il Campionato tedesco GT utilizza carburante rinnovabile e il 50% dei componenti è sostenibile, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2.

L’annuncio della Race DE al Sachsening come sesto e ultimo appuntamento della stagione, vedrà l’evento sostituire la Race KR precedentemente programmata sul circuito coreano di Inje. A causa dell’etica della sostenibilità della FIA ETCR, in particolare per evitare il trasporto aereo e l’invio di auto e infrastrutture via mare, la logistica della Race KR si è rivelata impossibile, mentre la rinviata Race TR non si terrà nel 2022.

Xavier Gavory, Direttore della Serie, FIA ETCR:

“Siamo felici di poter annunciare il calendario definitivo della prima stagione del FIA ETCR eTouring Car World Cup. Il Sachsenring sarà la prima visita della FIA ETCR nell’enorme mercato automobilistico della Germania e mostreremo le corse elettriche a pochi passi da uno dei più grandi impianti di produzione di auto elettriche d’Europa. È fantastico poter visitare un mercato così vitale e siamo particolarmente grati all’ADAC per il suo approccio attivo nel realizzare questo evento. È un peccato che quest’anno non correremo né in Corea né in Turchia, ma la conclusione anticipata della stagione, concordata da tutti i team, consente a tutti di concentrarsi sulla preparazione della seconda stagione. Il 2023 vedrà una griglia allargata con un maggiore impegno da parte di tutti i nostri team e il futuro si prospetta radioso. Siamo tutti determinati a concludere la nostra prima stagione con una fantastica vetrina della nostra straordinaria serie e siamo certi che il Sachsenring sarà la piattaforma perfetta per farlo”.

Dr. Gerd Ennser, Presidente di ADAC Sport:

“Il FIA ETCR eTouring Car World Cup è caratterizzato da una tecnologia innovativa e da un format entusiasmante. Siamo lieti di poter presentare questa serie di gare sostenibili agli appassionati in Germania durante l’evento ADAC GT Masters al Sachsenring. Utilizzando carburante rinnovabile e introducendo iniziative come la collaborazione con BWT per ridurre i rifiuti di plastica, l’ADAC GT Masters ha assunto un ruolo pionieristico in materia di sostenibilità. Il FIA ETCR eTouring Car World Cup al Sachsenring è il modo ideale per dimostrare quanto possano essere spettacolari le gare di auto turismo elettriche”.

