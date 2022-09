Il momento è arrivato, la stagione è quasi finita: il FIA ETCR eTouring Car World Cup è arrivata al Sachsenring per chiudere il 2022, con team e piloti sono pronti a cominciare!

Cosa c’è da sapere:

Ad

FIA ETCR Tutto pronto per il gran finale del FIA ETCR al Sachsenring 4 ORE FA

Venerdì è stata la giornata delle prove e tutti i piloti hanno affrontato il breve e tortuoso tracciato tedesco, mentre alcuni di loro hanno avuto la fortuna di partecipare alla conferenza stampa.

Il primo ordine del giorno è stato l’importantissimo sorteggio, che ha deciso chi farà parte della Pool FAST e della Pool FURIOUS questo fine settimana e ha assicurato un sacco di emozionanti testa a testa per sabato e domenica. Guardate bene e potreste vedere combinazioni di auto e piloti diverse dal solito (suggerimento: il costruttore inizia con la “C”).

Credit Foto FIA ETCR

La conferenza stampa con Bruno Spengler, Nicky Catsburg e Mikel Azcona nella prima parte e Maxime Martin, Mattias Ekström e Adrien Tambay nella seconda è disponibile qui sotto.

Ma non è tutto! Vediamo cosa hanno detto i protagonisti in questo venerdì della Race DE.

CUPRA EKS

Mattias Ekström

Credit Foto FIA ETCR

“Il primo giro è stato molto emozionante con 500kW e sono riuscito a fare un run decente, poi il secondo è andato di nuovo bene. Abbiamo anche fatto dei giri con 300kW, che sono andati bene. La pista mi piace molto. Con la macchina abbiamo qualcosa da mettere a punto per ottenere il massimo. Quindi darò tutto domani mattina, sarà una sfida, ma la accettiamo”.

Jordi Gené

Credit Foto FIA ETCR

“Condizioni difficili, perché era molto scivoloso. Nel primo giro ho avuto molti problemi con il grip posteriore e questo ha condizionato il secondo tentativo. Nel secondo sono riuscito a mettere tutto insieme, il che è stato un po’ meglio, ma dobbiamo comunque migliorare perché la macchina è cambiata molto dal primo al secondo giro. Abbiamo quindi molto lavoro da fare, ma mi sento a mio agio con la pista, il che è positivo”.

Adrien Tambay

Credit Foto FIA ETCR

“Ad essere sinceri, non è un brutto inizio di weekend. È una pista che non conoscevo ed ero un po’ ansioso perché Tom ha avuto un giro difficile questa mattina e il bilanciamento della macchina non era perfetto, quindi speravo che non ci fosse nulla che non andasse. In pratica sembra che sia tutto a posto. Cerchiamo di mantenere il ritmo positivo e di vedere cosa ci riserveranno le qualifiche, perché non ci sono punti per le prove”.

Tom Blomqvist

Credit Foto FIA ETCR

“È stata una sessione difficile, con un’aderenza molto bassa. Ma fa parte della sfida. Abbiamo dei ragazzi in gamba che si impegneranno a fondo per cercare di migliorare per domani”.

Romeo Ferraris

Bruno Spengler

Credit Foto FIA ETCR

“Per me era la prima volta al Sachsenring, quindi si trattava più che altro di imparare la pista, ma credo che abbiamo migliorato nel corso della sessione, il che è positivo. Possiamo fare qualcos’altro per le qualifiche di domani, ma credo che il nostro ritmo sia buono. Abbiamo la possibilità di lottare per alcune buone posizioni. Dobbiamo solo migliorare un po’ qui e là per le qualifiche e cercare di fare un giro pulito. So che la squadra è sempre molto brava nel sistemare la vettura da un giorno all’altro. Non vedo l’ora che arrivino le qualifiche di domani”.

Maxime Martin

Credit Foto FIA ETCR

“È un buon inizio di weekend. Oggi non vale molto, ma alla fine va bene così e abbiamo una macchina abbastanza buona, quindi vedremo domani, perché è il giorno in cui si comincia davvero a fare sul serio”.

Luca Filippi

Credit Foto FIA ETCR

“Il circuito del Sachsenring è davvero interessante! Non ci sono mai stato, ma è sicuramente un bel posto. Ho dovuto imparare la pista e vedere come si comporta la macchina, sono molto ottimista per domani. Sarà fondamentale mettere insieme le qualifiche e partire bene, ma sono molto positivo in vista del weekend”.

Giovanni Venturini

Credit Foto FIA ETCR

“È la mia prima sessione al Sachsenring, non ci ero mai stato, ma la macchina è buona. Ovviamente dobbiamo lavorare un po’ per le qualifiche di domani mattina, ma siamo a buon punto, quindi continueremo a spingere per domani e vedremo cosa succederà”.

Hyundai Motorsport N

Mikel Azcona

Credit Foto FIA ETCR

“Le prove libere sono state positive, ad ogni giro prendevo sempre più fiducia. È sempre molto difficile quando si affronta una nuova pista, soprattutto questa, senza riferimenti e con 500 kW di potenza, tutto è molto difficile. Ma ho preparato le prove e sono passato da un livello basso ad uno alto, ed è quello che ho fatto all’inizio della sessione, ottenendo un buon feeling nei primi giri per i punti di frenata e ad ogni giro della sessione andavo sempre più veloce. Penso positivo per le qualifiche di domani, viste le modifiche apportate alla vettura. Funziona molto bene, soprattutto nell’ultimo run – avevo le gomme peggiori della sessione e ho fatto il mio giro più veloce. Sono molto contento e concentrato per domani”.

Jean-Karl Vernay

Credit Foto FIA ETCR

“La pista è molto bella. Non conoscendo il tracciato è piuttosto difficile trovare il ritmo. Sono abbastanza contento, solo che il primo settore è molto difficile. Ma vediamo come andranno le qualifiche, c’è da fare”.

Norbert Michelisz

Credit Foto FIA ETCR

“Ad essere sincero, sono piuttosto sorpreso perché questo circuito è diventato subito uno dei miei preferiti. È molto emozionante da percorrere, ma è anche molto impegnativo mettere insieme un giro. Alla fine, credo che la sessione sia stata buona. Avevamo un ritmo discreto, ma ho commesso alcuni piccoli errori, quindi il tempo sul giro avrebbe potuto essere migliore. Ho guidato poco e a un certo punto avevo il sole in faccia e non ho capito dove dovevo andare. Nell’ultimo giro ho cercato di intervenire sui freni, ma ho bloccato subito le gomme anteriori alla prima curva. È stata una sessione discreta, ne abbiamo avute di peggiori, ma c’è ancora qualcosa da migliorare dal punto di vista della guida e credo che possiamo trovare qualche piccola area anche sulla macchina”.

Nicky Catsburg

Credit Foto FIA ETCR

“È stata una bella partenza. La pista è molto bella, ad alta velocità e molto interessante per le nostre auto. Dobbiamo capire come sfruttarla al meglio per domani”.

Come seguire il weekend

FIA ETCR Serra: “Nel FIA ETCR tutti possono giocarsela” IERI ALLE 08:02