Il FIA ETCR eTouring Car World Cup ha avuto un ospite speciale in occasione del finale di stagione al Sachsenring: il pilota di riserva della Williams Racing F1 Jack Aitken ha fatto visita al Campione dell’ETCR, Mattias Ekström.

Credit Foto FIA ETCR

L’inglese si trovava sul posto per correre nell’ADAC GT Masters, ma non ha resistito a dare un’occhiata alla Cupra e-Racer che si è rivelata un grande successo nel 2022.

Credit Foto FIA ETCR

Ecco il video di Mattias che mostra e racconta l’e-Racer ad Aitken.

Jack è un pilota esperto che, grazie al suo ruolo di di riserva della Williams Racing F1, ha partecipato al Gran Premio di Sakhir 2020 in Bahrain. Nel 2022 ha corso in European Le Mans Series, ADAC GT Masters e GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Inoltre ha preso parte anche alla 24 Ore di Le Mans di quest’anno.

“Mattias mi ha mostrato come funzionano le cose nel FIA ETCR, è stato molto utile”, ha detto Jack della sua esperienza. “Sentire quanto siano diverse da guidare e da far correre queste auto è stato davvero impressionante!”.

Potrebbe esserci tempo per una stagione FIA ETCR per Jack in futuro? Non si sa mai…

Credit Foto FIA ETCR

