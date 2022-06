La Cupra EKS ha esteso il suo vantaggio in classifica costruttori del FIA ETCR eTouring Car World Cup dopo un incredibile weekend di gare all’Hungaroring. Adrien Tambay ha vinto la DHL Super Final della Pool Furious ed è stato incoronato King of the Weekend prendendo il comando della classifica piloti, con il compagno di squadra Mattias Ekström a soli due punti di distanza.

“La Super Final è stata fantastica”, ha dichiarato Tambay. “Ho dovuto recuperare gli errori commessi ieri e nelle partenze di questa mattina. Mi sono messo sotto pressione perché dovevo premiare la squadra con un buon risultato. Sapevo che la macchina era molto veloce qui e dovevo fare una gara senza problemi. Dovevo sorpassare Bruno in maniera decisa ed è successo dopo due curve: era il piano migliore e ha funzionato. Sono contento, ora dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare per la gara di casa della CUPRA, la prossima settimana”.

Mattias Ekström è stato ancora una volta in forma smagliante, facendo segnare il miglior tempo nelle prove libere della Pool Fast, nelle qualifiche e vincendo la gara dei quarti di finale. Partito dalla pole position, ha perso la testa della corsa al primo giro e dopo una lotta durissima è arrivato terzo. Questo gli ha permesso di essere terzo in griglia per la Super Final di cinque giri e, dopo una buona partenza, ha mantenuto la posizione prima di conquistare il secondo posto con una grande mossa all’interno all’ultima curva, mancando la vittoria del King of the Weekend per 10 punti.

“Le cose sono iniziate piuttosto male con una brutta partenza, quindi ho perso un po’ di posizioni, ma Mikel è partito peggio di me. Poi ho lottato con Giovanni, sono riuscito a passarlo e ho cercato di raggiungere il leader, ma ho sprecato troppa potenza per arrivarci. Alla fine bisogna accontentarsi del secondo posto. Sicuramente avevamo un passo migliore per finire dove abbiamo concluso. Ma se fai due partenze sbagliate nel weekend, devi accontentarti di 80 punti”, dice lo svedese.

Tom Blomqvist è stato sorteggiato nello stesso gruppo della Pool Furious di Tambay ed è stato il più veloce nelle qualifiche 2 prima di ritirarsi nella gara dei quarti di finale. Si è ripreso alla grande vincendo la sua semifinale e schierandosi quarto sulla griglia di partenza della Super Final. Ha mantenuto questa posizione inizialmente, prima di passare al secondo posto a metà gara e seguire il suo compagno di squadra sul traguardo.

“La mia finale è stata buona, in definitiva il miglior risultato che potessi ottenere è stato il secondo posto. Sono contento di questo e della squadra perché Adrien è riuscito a vincere e Mattias è arrivato secondo. Un grande risultato per la squadra e per il campionato costruttori, che è ovviamente molto importante. Per me personalmente, il fatto di non aver concluso la gara ieri è costato molto al mio weekend. Altrimenti, sarebbe stato potenzialmente un altro tris, impareremo da tutto ciò. Guardiamo alla prossima gara perché la macchina è molto buona e dovremmo essere in grado di puntare a un altro risultato importante”, commenta l’anglo-svedese.

Jordi Gené si è trovato bene nel weekend di gara e si è piazzato secondo nella sua semifinale Pool Fast. Ha fatto un’ottima partenza dalla quinta posizione in griglia per la Super Final, ma diversi contatti pesanti durante il primo giro lo hanno costretto a rientrare ai box per sostituire una gomma forata. È rientrato in gara con un giro di ritardo, ma ha comunque ottenuto punti preziosi per aver concluso la gara.

“Ho fatto un’ottima partenza, sono riuscito a guadagnare qualche posizione, poi ho coperto le spalle a Mattias perché si stava avvicinando. Ma credo che Mikel Azcona si sia sentito molto frustrato dovendo recuperare la posizione. Ci siamo toccati cinque volte in tre curve, purtroppo ho forato due pneumatici e ho dovuto perdere un giro per sostituirli”, spiega lo spagnolo.

“Dopo di che il ritmo era di nuovo molto buono, quindi alti e bassi, felice per la squadra, felice per il lavoro svolto ma non felice per il mio risultato personale”

