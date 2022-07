La Cupra EKS si presenta al quarto appuntamento del FIA ETCR eTouring Car World Cup 2022 a Zolder per la Race BE di questo fine settimana con la speranza di continuare la sua striscia di vittorie in stagione che ha visto un pilota Cupra incoronato King of the Weekend in ogni appuntamento disputato, col marchio in testa alla categoria dei costruttori con 172 punti alla vigilia del Belgio.

Mattias Ekström è attualmente in testa alla classifica dei punti dei piloti, dopo essere stato diventato Re a Jarama l’ultima volta, in aggiunta a Pau. Il pilota svedese è in gran forma e sta certamente seguendo il suo mantra “go hard or go home”.

“Zolder è un luogo che mi è piaciuto molto in passato”, ha detto Ekström.

“La mia prima gara lì è stata davvero tempo fa! Credo fosse il 2003. Zolder mi piace. È un circuito che attraversa la foresta, con una pista vecchio stile, con curve lente e miste. Sono entusiasta del circuito e anche della competizione in generale. Abbiamo avuto un buon inizio di stagione e il problema sarà cercare di mantenere questa striscia. Spero di proseguire così”.

In uno straordinario inizio di carriera nell’ETCR, Adrien Tambay è l’unico pilota ad aver vinto tutte e tre le gare della DHL Super Final in questa stagione ed è stato incoronato King of the Weekend in Ungheria, alla sua seconda gara ETCR. Anche il francese è in forma smagliante e arriva in Belgio al secondo posto della classifica piloti, a soli sei punti da Ekström.

“Non vedo l’ora di tornare a correre”, ha dichiarato Tambay.

“È stato un inizio di stagione molto positivo, a dire il vero. Non vedo l’ora di continuare a spingere e cercare di essere forte come lo siamo stati finora in gara. Sarà difficile perché gli altri si stanno avvicinando. Lo abbiamo visto a Jarama durante le gare, quindi è sempre una grande sfida”.

“Non è mai facile imporsi con queste macchine, soprattutto in qualifica. Questo dovrà essere l’obiettivo: fare centro ogni volta, quindi bisogna lavorare sodo per trovare il giusto set-up. Zolder è una pista dove non corro da circa 14 anni. I ricordi sono pochi, ma quelli che ho sono belli”.

Anche il nuovo arrivato Tom Blomqvist si è ambientato bene nel team Cupra EKS Racing. Lo svedese di origine britannica si è piazzato due volte al secondo posto nella sua DHL Super Final (in Francia e in Ungheria) ed è salito sul podio dell’intero weekend di gara dell’ETCR. Con l’esperienza maturata sia con la Cupra e-Racer sia con il particolare format di gara dell’ETCR, Blomqvist, che è sesto nella classifica piloti, cercherà di ottenere il suo miglior risultato dell’anno in Belgio.

“Ovviamente la squadra ha volato negli ultimi eventi, quindi credo che tutti siano fiduciosi in vista di Zolder”, ha detto Blomqvist. “Ho avuto alcune gare difficili, spero di riprendermi. Zolder è una pista che conosco e su cui ho vinto in passato nella mia carriera giovanile. Spero che questo sia di buon auspicio per un altro weekend di successo per la Cupra, non vedo l’ora di correre questo fine settimana”.

Jordi Gené è passato dall’11° al settimo posto nella classifica piloti dopo l’eccezionale gara di Jarama, dove lo spagnolo ha concluso al secondo posto la sua DHL Super Final e festeggiato il suo primo podio in un weekend di gara ETCR. Ha già corso con auto da turismo a Zolder, ma non con la più potente Cupra e-Racer completamente elettrica!

“Non vedo l’ora di correre a Zolder, soprattutto dopo l’ottimo weekend in Spagna”, ha dichiarato Gené.

“Non sarà facile, perché tutti saranno carichi per non perdere altri punti in campionato. È un momento chiave della stagione e dobbiamo fare molto bene per mantenere il nostro ritmo e questo è il mio obiettivo, soprattutto. Non vedo l’ora, vediamo cosa ci porterà il Belgio”.

