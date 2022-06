Il FIA ETCR eTouring Car World Cup sarà l’evento clou al Jarama Next Generation Festival che si svolgerà al Circuito de Madrid Jarama-Race nel fine settimana del 18-19 giugno, come è stato annunciato ieri (7 giugno) presso il Ministero della Presidenza della Comunità di Madrid.

Il terzo appuntamento della stagione FIA ETCR – Race SP – stupirà il pubblico dell’evento concepito per mostrare l’evoluzione dell’innovazione sostenibile con la nuova generazione di veicoli che utilizzano diverse tecnologie e sistemi di propulsione, nonché l’emergere di nuovi modi di intendere la competizione e lo sport automobilistico.

L’ETCR mira a promuovere una maggiore sostenibilità e a sottolineare l’entusiasmo della mobilità elettrica e l’effetto positivo che può avere sull’ambiente in tutto il mondo. Il promotore del FIA ETCR, Discovery Sports Events, è solo uno dei tre a detenere tre stelle nel programma di accreditamento ambientale della FIA. Le auto del FIA ETCR sono alimentate da elettricità generata attraverso l’uso dell’idrogeno più ecologico disponibile, con l’acqua come unico prodotto di scarto in questo processo.

Oltre al FIA ETCR, il Jarama Next Generation Festival includerà la serie di monoposto completamente elettriche ERA, e attività di guida con e-car, e-scooter, e-bike e e-skates; mini-moto elettriche per bambini; “drifting” controllato dal cellulare con auto elettriche all’avanguardia in scala 1:43; un’area di simulazione e persino il pilotaggio di droni. L’evento è stato progettato per mostrare al pubblico familiare il futuro della mobilità, delle corse automobilistiche e del motociclismo sportivo.

Attraverso il Jarama Next Generation Festival, il Circuito Jarama-RACE di Madrid, che era già il primo permanente in Spagna, sede di Gran Premi e competizioni di livello mondiale, riafferma il suo carattere pionieristico anticipando il futuro degli sport motoristici. L’Automobile Club di Spagna sta evolvendo costantemente il tracciato, con una serie di misure nel 2022 come parte del Piano di Sostenibilità del Circuito, che ha come obiettivo principale Jarama sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Xavier Gavory, Direttore del FIA ETCR:

“Le auto elettriche nel 2021 hanno rappresentato il 10% delle vendite di auto in Europa, con un aumento del 108% rispetto al 2020. Stiamo già prendendo confidenza con la mobilità elettrica nelle nostre città e questo fenomeno è destinato ad aumentare. L’ETCR ed eventi come il Jarama Next Generation Festival stanno promuovendo il messaggio di nuove soluzioni di mobilità, aiutando sia i produttori che le città a promuoverlo. Il FIA ETCR eTouring Car World Cup offre un’esperienza unica in cui marchi e piloti si sfidano a colpi di brevi e taglienti battaglie con le auto turismo più potenti di sempre”.

Carmelo Sanz, Presidente di RACE:

“Il Jarama Next Generation Festival è un riflesso dello spirito innovativo che, fin dalla sua inaugurazione 55 anni fa, ha caratterizzato Jarama. Un fine settimana di competizione, svago e divertimento con cui RACE conferma il suo impegno per il futuro della mobilità, accompagnando, come fa da 120 anni, il settore automobilistico e lo sport motoristico nella sua evoluzione e nello sviluppo tecnologico.”

Il Sindaco di San Sebastián de los Reyes ha aggiunto:

“Questo evento è internazionale e di prima classe, quindi l’orgoglio per la nostra città è molto alto. Il Circuito Jarama di Madrid e, per estensione, la RACE, sono elementi identificativi per la città. In ogni cittadino di San Sebastián de los Reyes vive l’orgoglio di ospitare la culla delle corse automobilistiche del nostro Paese”.

Marta Rivera de la Cruz, Ministro della Cultura, del Turismo e dello Sport

“La Comunità di Madrid raddoppia il suo impegno per la mobilità sostenibile in un settore, quello degli sport motoristici, che negli ultimi anni ha vissuto una rivoluzione tecnologica senza precedenti.”

