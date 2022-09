È stata una prima stagione impegnativa per Michela Cerruti in qualità di Team Principal di Romeo Ferraris nel FIA ETCR eTouring Car World Cup, con risultati da alti e bassi, riparazioni, logistica e sfide da affrontare.

Abbiamo incontrato Michela in vista del finale di stagione al Sachsenring per la Race DE: ecco cosa ci ha detto.

Credit Foto FIA ETCR

Come valuti la tua prima stagione come Team Principal di Romeo Ferraris nel FIA ETCR? “Finora è stata molto impegnativa, ricca di eventi ed emozioni che non l’hanno resa affatto facile. Allo stesso tempo, amo le grandi sfide e questa è sicuramente una di quelle. Quest’anno abbiamo dovuto mettere insieme la squadra all’ultimo minuto e devo dire che sono molto soddisfatta delle persone che oggi ne fanno parte. Abbiamo ottenuto molti buoni risultati, anche se non nascondo che ci aspettavamo di più. Purtroppo la fortuna non è stata sempre dalla nostra parte, ma il potenziale c’è, abbiamo una macchina veloce e siamo ancora matematicamente in lotta per il titolo piloti. Come costruttore, abbiamo perso molti punti già all’inizio della stagione, soprattutto a causa di incidenti, che ci hanno reso impossibile lottare per qualcosa di ancora più importante”.

Credit Foto FIA ETCR

Qual è la parte più impegnativa del lavoro? “Credo scegliere le persone giuste per avere la migliore squadra possibile, compresi i meccanici, gli ingegneri e i piloti, e mantenerli motivati e concentrati di fronte alle difficoltà. Un team è composto da persone diverse con modi di pensare differenti ed è molto importante condividere una visione comune, un obiettivo comune e andare verso la stessa direzione. Con risorse minori rispetto agli altri, è fondamentale massimizzare lo sforzo di ogni membro per avere un bell’effetto sul gruppo”.

Credit Foto FIA ETCR

La stagione è stata certamente da alti e bassi per Romeo Ferraris: quanto è stata intensa per te? “Non ho mai provato in vita mia nulla di simile come nel FIA ETCR 2022! In questa stagione abbiamo affrontato ogni tipo di problema, dagli incidenti a quelli logistici, ai cambi di destinazione per le gare, ai problemi tecnici. L’apice delle emozioni è stato sicuramente Vallelunga, che doveva essere la più importante per noi ed è finita come la mia peggiore esperienza da Team Principal con l’incidente di Bruno, che fortunatamente stava bene e si è ripreso perfettamente. Ma abbiamo anche ottenuto vittorie e la Corona di Re del weekend con Maxime a Zolder, in un evento dominato da noi. E siamo ancora qui con la stessa voglia di lottare e vincere”.

Credit Foto FIA ETCR

Avete un interessante mix di piloti: come lavorano insieme? “Vanno d’accordo, sono molto diversi tra loro, ma tutti veloci ed esperti. Ciò che è bello vedere da parte loro è il modo in cui si sono sentiti subito membri della nostra famiglia, lavorano come una squadra e se vinciamo o perdiamo c’è rispetto verso Romeo Ferraris; significa molto per me ed è la migliore ricompensa per i nostri sforzi”.

Credit Foto FIA ETCR

Ti è mai capitato di voler salire in macchina e correre in gara da sola? “Non si sa mai, magari un giorno ci sarà una sorpresa nella nostra formazione!”

Credit Foto FIA ETCR

Qual è la chiave del successo di Romeo Ferraris? “Probabilmente sembrerò ripetitiva, ma il segreto sono le persone. Quando qualcuno viene a lavorare per noi, accogliamo tutti come membri della nostra famiglia. L’atmosfera è la chiave, insieme alla competenza, all’esperienza e alla passione, la più forte che abbia mai sentito nella mia esperienza nel motorsport, e credetemi, non lo dico perché sono Team Principal. Il nostro fine diventa il loro, nella nostra squadra trovano un luogo dove si respira il vero amore per questo sport, che a volte si perde altrove, dove si può urlare se si vince e urlare se si perde, tutti insieme”.

Credit Foto FIA ETCR

Qual è il piano di sviluppo per il futuro: come può Romeo Ferraris continuare a dare battaglia ai team più grandi? “È molto difficile dirlo, la nostra sopravvivenza all’interno della serie dipenderà dall’evoluzione del concetto di FIA ETCR. La competenza tecnica non mi spaventa, ma finché non saremo supportati da un costruttore ufficiale, temo che le condizioni economiche potrebbero diventare proibitive per noi. Ma continuiamo a lavorare da tutti i lati il più possibile per essere sempre protagonisti della serie”.

Credit Foto FIA ETCR

