Il quarto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup, la Race BE, sarà trasmesso in diretta sulle piattaforme online e su Eurosport Player per ogni sessione.

La battaglia per la vetta della classifica si fa sempre più accesa e il circuito belga di Zolder ospiterà la Race BE come parte dell’evento Circuit Zolder Electrified questo fine settimana, dall’8 al 10 luglio.

Credit Foto FIA ETCR

Il FIA ETCR è promosso da Discovery Sports Events, trasmesso sul canale Eurosport e su una vasta rete di distribuzione: https://www.fia-etcr.com/events/circuit-zolder/ – Where to Watch.

Le sessioni saranno disponibili in diretta su Facebook https://www.facebook.com/fia.etcr/ e YouTube https://www.youtube.com/c/FIAETCR , con le DHL Super Final trasmesse su Eurosport Player https://www.eurosportplayer.com/sport/electric-touring-car-racing

Quest’anno, negli eventi precedenti, la prima DHL Super Final era stata trasmessa in differita per motivi di programmazione, ma da questo fine settimana entrambe godranno della diretta su Eurosport Player.

Xavier Gavory, Direttore del FIA ETCR:

“In precedenza, la prima DHL Super Final della Pool FAST era stata trasmessa in differita, ma abbiamo risposto alla domanda degli utenti rendendola disponibile in diretta su Eurosport Player. Ciò significa che ora tutte le sessioni del FIA ETCR possono essere viste mentre si svolgono, con le qualifiche, i quarti e le semifinali disponibili sui nostri canali YouTube e Facebook e le DHL Super Final disponibili su Eurosport Player. In questo modo è possibile vedere l’azione ovunque e su diversi dispositivi.

