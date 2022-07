Maxime Martin proved to be a home hero for Romeo Ferraris with his second pole position in as many races with a Maxime Martin ha regalato alla Romeo Ferraris la seconda pole position di fila nelle Qualifiche della Pool FURIOUS del FIA ETCR a Vallelunga.

Il belga ha battuto la Cupra di Tom Blomqvist con un giro in 1’19″692, mentre Giovanni Venturini è stato protagonista di un testacoda. Anche Mattias Ekström si è dato al rallycross in Q2, il che significa che è stato il suo tempo in Q1 a contare, piazzandosi al terzo posto.

Ad

Nicky Catsburg della Hyundai Motorsport N è stato il quarto più veloce, davanti al frustrato compagno di squadra Jean-Karl Vernay e Venturini.

FIA ETCR Azcona vola nelle Qualifiche della Pool FAST 4 ORE FA

Tempi delle Qualifiche

Credit Foto FIA ETCR

Griglia Quarti di Finale

Credit Foto FIA ETCR

Maxime Martin Romeo Ferraris

Credit Foto FIA ETCR

“Sicuramente è una qualifica molto buona. È bello essere di nuovo in pole position e qui in Italia per la squadra è fantastico. Penso che abbiamo una buona macchina, quindi possiamo davvero puntare in alto”.

Tom Blomqvist CUPRA EKS

Mattias Ekström CUPRA EKS

Credit Foto FIA ETCR

Nicky Catsburg Hyundai Motorsport N

Credit Foto FIA ETCR

“Onestamente, dopo la prima uscita, ero deluso. Non capivo perché fossi così lento, quindi abbiamo apportato alcune modifiche all’assetto e in Q2 ho fatto un giro migliore. Mi sembra che la macchina fosse abbastanza buona per rientrare nei primi tre e sono un po’ deluso. Ovviamente sono contento di essere vicino ai miei compagni di squadra questa volta, quindi non è andata così male, ma volevo essere nel primo quarto di finale per una volta! Continuiamo a provarci”.

Jean-Karl Vernay Hyundai Motorsport N

Credit Foto FIA ETCR

“Ho sentito di aver guidato meglio nel mio secondo giro, ma ero lento rispetto agli altri, quindi non c’è molto da dire. Spero che con un buon quarto di finale potremo passare alla semifinale 1 e ottenere il maggior numero di punti possibile in questo fine settimana”.

Giovanni Venturini Romeo Ferraris

Credit Foto FIA ETCR

“In Q1 abbiamo dato spettacolo in curva 1 e mi sono divertito molto, ma poi in Q2 ho fatto solo un giro per fare il tempo. Vediamo cosa succede in gara”.

FIA ETCR FIA ETCR, ritorno sul luogo del delitto 7 ORE FA