Salgono le temperature per le semifinali della Pool FURIOUS della Race BE a Zolder: Maxime Martin ha continuato la sua brillante corsa di casa conquistando un’altra vittoria in una semifinale 1 ricca di azione, mentre Nicky Catsburg si è aggiudicato la semifinale 2, altrettanto emozionante.

La prima semifinale della Pool FURIOUS è iniziata in modo equilibrato con tutti e tre i piloti del FIA ETCR che hanno utilizzato il Power Up. Alla curva 1 è stato il pilota della Romeo Ferraris a essere in vantaggio, resistendo alla Cupra di Mattias Ekström, che ha tentato di passare all’esterno senza successo. Lo svedese è stato poi messo sotto pressione da Mikel Azcona (Hyundai Motorsport N), che è salito 2° non appena ha potuto.

L’azione non si è fermata; Ekström ha spinto per riconquistare la 2a piazza per tutto il secondo giro dei 3, toccando letteralmente Azcona che poi è andato largo. Martin ne ha approfittato e ha aumentato il suo vantaggio, mentre Ekström e Azcona hanno lottato duramente per la seconda posizione. Il trio ha preso la bandiera a scacchi con Martin comodamente in testa, Ekström secondo e Azcona terzo.

Risultati Semifinale 1

Pochi istanti dopo, ha preso il via la Semifinale 2, con il poleman e pilota della Romeo Ferraris, Luca Filippi, che al via ha lottato contro la Cupra di Jordi Gené. Catsburg ha però portato la sua Hyundai prima fino alla bandiera a scacchi.

Sia Gené che Filippi hanno combattuto senza sosta per tutta la gara, con Gené che si è difeso magistralmente da un Filippi determinato. L’ordine è rimasto invariato e Gené ha mantenuto il secondo posto fino al traguardo, con Filippi subito dietro.

Risultati Semifinale 2

Griglia di partenza delle DHL Super Finals:

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Maxime Martin, Romeo Ferraris“Non è mai facile quando si lotta con una concorrenza di questo livello in pista. È più facile controllare la gara quando si è in testa! Ora cerchiamo di finire il lavoro nella Super Final”.

Mikel Azcona, Hyundai Motorsport N“Sono un po’ deluso, non si vorrebbe mai finire così. Vogliamo tutti gareggiare in modo corretto, ma il sorpasso effettuato spingendo da dietro secondo me non è stato corretto: non si è trattato di un piccolo contatto in gara fianco a fianco, ma da dietro. La macchina era fantastica, sono riuscito a superare al primo giro e a lottare. Se non mi avesse attaccato nel modo in cui lo ha fatto, con le buone sensazioni che avevo avrei potuto prendere Martin. Sono un po’ frustrato per questo, ma alla fine ho ottenuto un’ottima posizione per la finale e continueremo a lottare come sempre”.

Jordi Gené, CUPRA EKS“Un risultato positivo, che ci ha permesso di recuperare una posizione. La gara è stata divertente, con una bella lotta e una buona difesa contro Filippi, che è un pilota molto aggressivo. Non sono contento perché non avevo la velocità per attaccare Catsburg, quindi diciamo che è agrodolce perché in un certo senso sto migliorando sempre di più, ma mi manca ancora un po’ di velocità, quindi la finale sarà dura”.

Nicky Catsburg, Hyundai Motorsport N“È stata una gara più facile del previsto! Alla partenza ho visto che Luca ha fatto un piccolo scatto e si è fermato di nuovo, quindi speravo che questo lo avrebbe confuso. Ho fatto una buona partenza e dopo è stato tutto un gestire il Power Up nei punti giusti e le altre auto non sono riuscite ad avvicinarsi a me. La macchina era davvero forte e continuiamo a migliorare, quindi mi sento davvero bene. Ovviamente voglio andare avanti nella Super Final e dare filo da torcere a Maxime e Mattias, perché se lo meritano!”

Luca Filippi, Romeo Ferraris“Purtroppo ho avuto una brutta partenza che ha condizionato il risultato finale. È un peccato perché il ritmo era buono, ma vediamo cosa riusciremo a fare nella SF”.

