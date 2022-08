Maxime Martin è alla sua prima stagione nell’ETCR e ha fatto un’ottima figura conquistando la corona di King of the Weekend a Zolder; è stato in lizza anche l’ultima volta a Vallelunga, prima di essere costretto a saltare la DHL Super Final dopo che la Giulia ETCR che condivide con Bruno Spengler è stata danneggiata nell’incidente di quest’ultimo.

Credit Foto FIA ETCR

In vista del finale di stagione a Sachsening, il pilota della Romeo Ferraris ha ancora la possibilità matematica di conquistare il primo titolo FIA ETCR eTouring Car World Cup e sarà sicuramente in lizza per altre vittorie nella serie, dove al momento è a quota 9.

Ecco alcune domande e risposte del belga.

Credit Foto FIA ETCR

Qual è stata la chiave della tua crescita nel FIA ETCR quest’anno?

“Credo che la chiave sia stata quella di avere un po’ di tempo per capire la serie, lavorare con la squadra e avere buoni compagni da cui imparare…”

Come valuti la stagione? Cosa è andato bene? Dove devi impegnarti di più?

“La stagione è andata bene finora, ma con un po’ di bassi all’inizio… Credo che le qualifiche siano state la nostra più grande difficoltà all’inizio, ma sono una parte molto importante del campionato. Abbiamo perso molto terreno, ma siamo tornati molto forti fino alla fine del weekend di Vallelunga, che purtroppo è stato fatale per poter lottare per il campionato”.

Credit Foto FIA ETCR

Dall’esterno la squadra sembra costantemente al di sopra delle proprie possibilità: com’è la situazione all’interno?

“Penso che il team stia facendo un lavoro fantastico. Hanno persone molto intelligenti che gestiscono la squadra e costruiscono le auto e i risultati che stiamo ottenendo lo dimostrano!”

Quanto è stato frustrante perdere la DHL Super Final a Vallelunga per motivi di cui non avevi colpe?

“Molto frustrante! Ma la cosa più importante è che Bruno stia bene”.

Credit Foto FIA ETCR

Quanto conosci il Sachsenring?

“Ci sono stato nel FIA GT1 2011, un sacco di tempo fa, ma a quanto pare la pista è ancora la stessa”

Qual è il tuo approccio al finale di stagione?

“Lo stesso di tutti i round. Cercheremo di ottenere il massimo dei punti per il campionato costruttori”.

Credit Foto FIA ETCR

