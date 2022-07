Maxime Martin può festeggiare un weekend del FIA ETCR perfetto dopo aver vinto la DHL Super Final della Pool FURIOUS della Race BE, guidando dall’inizio alla fine in modo perfetto e non subendo mai la pressione dei suoi avversari.

Credit Foto FIA ETCR

Ad

Mikel Azcona di Hyundai Motorsport N e Mattias Ekström della Cupra EKS, hanno mantenuto il loro posto per tutti i 4 giri della gara, ma non per mancanza di tentativi. Ekström ha dovuto difendersi da un implacabile Nicky Catstburg, al volante della Hyundai, con entrambi i piloti che hanno utilizzato il Power Up con grande efficacia. Azcona ha puntato Martin, sperando di conquistare la vittoria, ma non è stato così.

FIA ETCR Pool FAST: Tambay vince la DHL Super Final UN' ORA FA

Il pilota della Romeo Ferraris, Luca Filippi, ha lottato contro la Cupra di Jordi Gené, ma è riuscito a mantenere la sua posizione fino allo sventolare della bandiera a scacchi.

Risultati DHL Super Final FURIOUS

Credit Foto FIA ETCR

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Maxime Martin, Romeo Ferraris – King of the Weekend“È la prima volta per me, ma è un weekend perfetto. Tutta la mia famiglia è qui, rifarci così dopo il problema che abbiamo avuto venerdì è fantastico. Abbiamo ottenuto il massimo dei punti ed è stato bello farlo nella mia gara di casa. Tutti facevano il tifo, la squadra, i tifosi, la mia famiglia, i miei amici e anche i commissari. La squadra ha lavorato molto duramente, ha avuto un po’ di sfortuna con gli altri piloti, ma questo è stato perfetto. Spero di continuare così alla prossima gara di Vallelunga, la gara di casa del team”.

Mikel Azcona, Hyundai Motorsport N“La Super Finale è stata la migliore gara del weekend. Non ho avuto problemi, anche se sentivo Mattias che mi stava col fiato sul collo. Nei primi giri non mi sentivo a mio agio perché era molto vicino, ma poi ho visto negli specchietti che iniziava a subire la pressione di Nicky. Ho cercato di seguire Maxime, ma lui volava e non sono riuscito a prenderlo. Alla fine, il secondo posto è incredibile. Un buon punto per la lotta al titolo”.

Mattias Ekström, CUPRA EKS“La mia gara è stata piuttosto emozionante per la prima metà, ho avuto una grande battaglia con Nicky Catsburg e poi dopo ho esaurito un po’ di potenza, quindi siamo arrivati al traguardo senza avere alcuna possibilità di attaccare i ragazzi davanti, e siamo rimasti dove siamo partiti”.

Nicky Catsburg, Hyundai Motorsport N“Il mio compito era quello di mettere pressione a Ekström, cosa che ha funzionato molto bene. Abbiamo lottato duramente e ho dovuto usare il Power Up per difendermi. Quando eravamo fianco a fianco, mi spingeva con forza, ma senza colpi violenti. Mi sono divertito, mi sarebbe piaciuto arrivare terzo, ma tutto sommato è stato un buon risultato di squadra”.

Luca Filippi, Romeo Ferraris“Congratulazioni a Max e alla squadra. Per quanto riguarda la mia gara sono riuscito a recuperare una posizione, ma perdendo tempo nel giro iniziale era difficile ottenere di più. Cerchiamo di massimizzare questo potenziale per il prossimo evento di Vallelunga”.

Jordi Gené, CUPRA EKS“Sono un po’ deluso, ho avuto troppi problemi all’inizio del weekend e mi sono portato dietro questo problema per tutte le gare. Ogni volta è andata un po’ meglio, ma non abbastanza per essere davvero d’aiuto per la Super Final, quindi sono un po’ deluso perché ho visto il potenziale ma sono arrivato troppo tardi. Non vedo l’ora che arrivi Vallelunga, che dovrebbe essere un posto migliore per noi”.

FIA ETCR Martin e Catsburg vincono a Zolder le Semifinali della Pool Furious 4 ORE FA