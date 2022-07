Michela Cerruti, Team Principal di Romeo Ferraris nel FIA ETCR eTouring Car World Cup, ha commentato il primo King of the Weekend vinto a Zolder da un suo pilota e c’è grande attesa per l’evento a Vallelunga per Race IT.

Credit Foto FIA ETCR

Ad

Ex pilota con esperienze tra turismo, gare GT e persino in Formula E, la milanese offre una panoramica sull’attuale situazione del suo team nella serie.

FIA ETCR Hyundai punta al podio a Vallelunga IERI A 10:11

Maxime Martin ha vinto a Zolder e questa settimana a Vallelunga sarà l’evento di casa non solo per la Cerruti e la squadra di Opera, ma anche per Giovanni Venturini e Luca Filippi. La coppia di piloti italiani, così come Martin e Bruno Spengler, si aspettano di essere protagonista.

Credit Foto FIA ETCR

Quanto è stata bella la vittoria di Maxime del King of the Weekend a Zolder?

“Il King of the Weekend di Maxim è stato sicuramente un buon risultato per noi, che cercavamo fin dall’inizio della stagione. Sapevamo che era possibile, ma sono successe molte cose e un po’ di sfortuna nei fine settimana precedenti. In altre occasioni ci siamo andati vicini, ma non ci siamo riusciti. Quindi è chiaramente ottimo per noi. E ad essere onesti, è normale che avrei voluto di più. Ma il prossimo passo sarà sicuramente quello di ottenere anche la vittoria nel Costruttori”.

Credit Foto FIA ETCR

Vallelunga è l’evento di casa per il team: quali sono i vantaggi?

“Essere a Vallelunga è sicuramente un evento emozionante per noi, perché è l’unico che abbiamo in Italia. E stiamo costruendo qualcosa anche per accogliere le persone che vengono a trovarci e a vedere la serie. Speriamo di offrire un ottimo spettacolo ai nostri ospiti. Ed essere a casa ti dà sempre una bella sensazione. Spero davvero che questa buona sensazione sia anche quella dei nostri piloti di casa, Giovanni e Luca, che spero abbiano lo stesso sprint che ha avuto Maxime nella sua gara di casa. Sono sicura che potranno fare molto bene”.

Credit Foto FIA ETCR

Come descrivi la stagione della squadra finora?

“Non è stata molto facile finora. Ma abbiamo sempre dimostrato, fin dall’inizio, di avere un ottimo passo, una buona macchina, anche se ci è mancata un po’ di costanza, a volte da parte nostra, nel gestire correttamente le sessioni perché si ha a disposizione poco tempo in pista, ma dall’altra parte abbiamo sempre dimostrato che il passo c’era e le prestazioni anche. E in effetti è stato così a Zolder con la vittoria di Maxime, ma sappiamo che possiamo fare di più. Finora la stagione è stata a tratti soddisfacente, ma a volte non mi basta. Sono sicura che da questa vittoria a Zolder potremo fare sempre meglio. Ed è stato davvero motivante per andare avanti nel migliore dei modi”.

Credit Foto FIA ETCR

Quali sono i tuoi obiettivi per Vallelunga?

“A Vallelunga vogliamo sicuramente fare un passo avanti, ovvero conquistare la corona dei Costruttori e quella di King of the Weekend. Finora solo Cupra ha ottenuto questo risultato. Quindi pensiamo che sia anche la volta buona che qualcun altro gliela rubi!”

Credit Foto FIA ETCR

Hai guidato la Giulia ETCR a Vallelunga, com’è stato?

“E’ successo solo in un’occasione, all’inizio del suo sviluppo. Non posso dire di conoscere a fondo la vettura e di sapere come ci si sente a guidarla. Ma so dai miei piloti che è un’auto davvero forte e veloce, molto pesante. Ma dall’altro lato, non lo avverti molto, quest’ultimo aspetto perché e molto agile. Cerchiamo solo di migliorare la vettura sessione dopo sessione e speriamo di poter mostrare ulteriore crescita per la nostra gara di casa”.

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR Zolder, il punto di Xavier Gavory 16/07/2022 A 10:10