Nonostante il caldo torrido che ha caratterizzato il quinto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup all’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, la Cupra EKS è uscita bene dal fine settimana, anche se ha dovuto affrontare alcune difficoltà all’inizio.

La Cupra è arrivata in Italia con un vantaggio di 202 punti in testa alla classifica costruttori – e se n’è andata con un vantaggio di 247 punti – ma il fine settimana sarebbe potuto andare molto diversamente, perché la squadra che ha dominato bene nelle prime gare ha dovuto affrontare sfide impegnative per via delle condizioni e anche delle squadre rivali Romeo Ferraris e Hyundai Motorsport N.

Credit Foto FIA ETCR

Il team Cupra EKS ha dovuto adattarsi alle condizioni estremamente calde e difficili, dove la temperatura della pista di Vallelunga ha compromesso i livelli di aderenza. È stato grazie al duro lavoro collettivo degli ingegneri e dei meccanici del garage Cupra e dei piloti in pista che, ancora una volta, il team ha ottenuto le migliori prestazioni dalla e-Racer.

Mattias Ekström e Tom Blomqvist hanno ottenuto un magnifico 1-2 nella Pool Furious DHL Super Final e Adrien Tambay e Jordi Gené un fantastico 2-3 nella Pool Fast Super Final.

Ekström e Blomqvist hanno accumulato punti sufficienti per salire sul podio assoluto del weekend, piazzandosi rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Il pilota leader dell’ETCR Adrien Tambay è stato sfortunato nella qualifica della Pool Fast, in quanto una foratura alla posteriore sinistra lo ha fatto precipitare in terza posizione, ma si è ripreso vincendo la sua semifinale e schierandosi in seconda fila per la DHL Super Final, dove, in una gara combattuta ed emozionante, ha preso la bandiera a scacchi in seconda posizione.

“Ancora una volta mi sono dovuto rifare bene in questo fine settimana, con il secondo posto nella Super Final”, ha dichiarato Tambay. “Ok, non è una vittoria come quella ottenuta nelle prime quattro Super Finals, ma è comunque un ottimo piazzamento a punti”.

“Sentivo che le forature degli pneumatici erano vicine e avevamo la stessa temperatura di ieri quando ne ho avuta una. Ho preferito prendermela comoda fin dall’inizio ed è quello che è successo agli altri. A volte si sa che per vincere un campionato bisogna essere intelligenti e oggi siamo stati da questa parte. Quindi ora pensiamo ad attaccare di nuovo nel prossimo round”.

Tambay è ancora in testa alla classifica piloti dell’ETCR, con soli 14 punti di vantaggio sul compagno di squadra Ekström. È stato un fine settimana molto combattuto per il campione in carica dell’ETCR, che ha superato alcuni problemi iniziali adottando una strategia più conservativa del solito – compromettendo un po’ il ritmo di gara alla ricerca del miglior pacchetto di prestazioni complessive.

Lo svedese ha messo a frutto le sue abilità nel rallycross con un’escursione ad alta velocità sull’erba in qualifica e poi ha lottato duramente nel tentativo di vincere nella Pool Furious Quarti e Semifinali, arrivando rispettivamente secondo e terzo per un soffio. Lo svedese ha ottenuto il meglio fino all’ultimo, vincendo la Pool Furious Super Final.

“Abbiamo avuto qualche problema all’inizio, quindi abbiamo cercato di essere conservativi e abbiamo adottato una strategia che ci ha fatto perdere un po’ di ritmo”, ha spiegato Ekström. “Ma abbiamo dovuto guidare in modo intelligente, perché sembrava che le gomme avessero molta energia, quindi non era sempre la cosa giusta andare a tavoletta. Quando ci sono giornate molto calde come questa, bisogna solo cercare di fare del proprio meglio”.

Tom Blomqvist è stato velocissimo nelle qualifiche, con un tempo sul giro di 1:19.7754 che ha stabilito il primo riferimento. Ha lottato per la vittoria in ogni gara successiva e ha vinto la sua Pool Furious Semi Final per schierarsi in 2a fila per la DHL SuperFinal, dove in una gara combattuta ed emozionante ha seguito il compagno di squadra Ekström per uno splendido 1-2 Cupra.

“È un vero peccato che non tutti abbiano potuto gareggiare questo fine settimana a causa dei problemi con gli pneumatici e così via”, ha dichiarato Blomqvist. “Abbiamo avuto qualche problema all’inizio, ma siamo riusciti ad adattarci alla situazione, ed è per questo che io e Mattias siamo saliti sul podio qui a Vallelunga e il merito va a tutti i membri del nostro team”.

Per quanto abbia potuto, Jordi Gené ha visto vanificati i suoi tentativi di sorpasso in entrambe le gare della Pool Fast Qualifying e della Semifinale, finendo terzo in entrambe le occasioni. Poi, dal fondo dello schieramento, lo spagnolo ha combattuto una brillante DHL Super Final per concludere al terzo posto.

“Sono contento dopo un po’ di sfortuna in qualifica e in semifinale”, ha detto Gené, “Nella DHL Super Final la sfortuna che abbiamo avuto all’inizio si è trasformata in favore, quindi sono contento, anche perché ho avuto un buon passo per tutto il weekend. In qualifica il mio giro era a 0″1 dalla terza posizione, il che significa che ero veloce.

“Anche in Finale ero abbastanza veloce, perché riuscivo a seguire bene il gruppo davanti, ma non potevo attaccarli perché c’era il mio compagno di squadra e dovevo proteggerlo! Sono riuscito a lottare bene con Filippi, a superarlo, a raggiungerli davanti e a stare con loro, quindi sono contento del risultato che abbiamo ottenuto in Cupra in questa Super Final, quindi tutto sommato, diciamo che è un buon modo di andare in vacanza”.

