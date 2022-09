È stata una stagione superlativa nel FIA ETCR eTouring Car World Cup per la Cupra EKS: al Sachsenring il team aveva già un buon bottino di punti e ha concluso l’anno prendendosi i primi tre posti nella classifica piloti.

Credit Foto FIA ETCR

Adrien Tambay ha conquistato il titolo piloti ETCR nella sua stagione da esordiente, mentre il campione 2021 del PURE ETCR, Mattias Ekström, si è classificato secondo e Tom Blomqvist terzo, dopo aver vinto il King of the Weekend nella gara finale in Germania.

Tambay è stato in testa alla serie fino all’ultimo round sul circuito tedesco del Sachsenring per la Race DE, e ha vinto nella Pool Furious Quarti di Finale, la Semifinale e la DHL Super Final concludendo con 535 punti in saccoccia.

Il francese si prende il primo trofeo di una Coppa del Mondo FIA e la corona di King of the Season ETCR.

Credit Foto FIA ETCR

“Vincere il FIA ETCR è il primo grande titolo per me, e devo dire un grande grazie a tutta la famiglia Cupra per il lavoro straordinario svolto durante tutto l’anno”, ha detto Tambay.

“Non avrei potuto sognare un 2022 migliore, perché non solo sono campione del mondo per la prima volta, ma presto diventerò anche papà!”.

Il campione in carica dell’ETCR Ekström ha lottato duramente per tutto l’anno e, nonostante un’altra prestazione sensazionale in Germania, si è piazzato al secondo posto della classifica finale, a soli 47 punti dal compagno di squadra Tambay.

Credit Foto FIA ETCR

“Sono molto contento per la squadra, questo fine settimana è stato molto bello. Mi sono divertito in tutte le gare con bellissime battaglie, molto intense e combattute. Sono contento anche per Tom, che ha avuto un weekend perfetto”.

Tom Blomqvist ha completato la sua prima stagione nell’ETCR correndo benissimo nella Pool FAST – vincendo le gare dei quarti, della semifinale e della Super Final DHL, e battendo Tambay per il titolo di King of the Weekend in virtù di un miglior tempo di qualifica. Questa prestazione gli ha garantito il terzo posto nella classifica piloti.

Credit Foto FIA ETCR

“È un ottimo modo per la Cupra di concludere la stagione ETCR, con una doppietta di tre vittorie e Adrien che ha conquistato il titolo qui all’ultima gara”, ha dichiarato Blomqvist.

“Mi è piaciuta molto la mia prima stagione nel FIA ETCR. Spero che anche i tifosi si siano divertiti, perché è stata entusiasmante”.

Jordi Gené si è classificato nono nella classifica piloti e i punti conquistati durante la stagione sono stati determinanti per la conquista del titolo Costruttori da parte di Cupra.

Credit Foto FIA ETCR

“Sono molto felice di far parte di questa squadra che ha vinto tutto in questa stagione. Sono sempre qui per aiutare. Credo di essere stato un buon uomo-squadra in tutte le gare, felice per il mio risultato a Jarama, ad esempio, ma in tutte le altre gare ho cercato di fare più punti possibili. Ho aiutato i miei compagni di squadra e questo risultato è stato fantastico per tutti noi”.

Si conclude così un’incredibile stagione FIA ETCR, in cui Cupra EKS ha mantenuto un livello di competitività imbattibile e ha dimostrato ancora una volta quanto sia veloce e affidabile la Cupra e-Racer.

I piloti hanno conquistato il titolo di Re del Weekend in quattro delle sei gare – Tambay in Ungheria, Ekström in Francia e Spagna e Blomqvist in Germania – e almeno due piloti Cupra sono saliti sul podio in tutte e sei le gare.

Grazie a un magnifico lavoro di squadra, Cupra EKS ha totalizzato 1076 punti, aggiudicandosi il titolo Costruttori con 330 punti di vantaggio.

Credit Foto FIA ETCR

“La perseveranza del team Cupra EKS è la chiave per ottenere un titolo mondiale come questo”, ha dichiarato Xavi Serra, responsabile dello sviluppo tecnico di Cupra Racing.

“Tutti i piloti e gli ingegneri hanno fatto un ottimo lavoro per garantire che la Cupra mantenesse il titolo Costruttori ETCR e occupasse i primi tre posti nella classifica piloti, davvero eccezionale”.

“Sono molto soddisfatto delle prestazioni di tutti e di come continuiamo a crescere come squadra.

Credit Foto FIA ETCR

“Non è stata una stagione facile perché tutte le squadre sono state molto forti, il livello di competizione era alto e abbiamo dovuto lottare giorno dopo giorno. Ma possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto: vincere per il secondo anno consecutivo sia il titolo Costruttori che quello Piloti dell’ETCR”.

