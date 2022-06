Nella Pool FAST, Jordi Gené a Jarama ha conquistato una bella vittoria nel Quarto di Finale 1, mentre Norbert Michelisz si è aggiudicato il secondo sotto il cielo velato della calda spagna.

Gené è partito bene, ma Bruno Spengler (Romeo Ferraris) è stato più bravo, anche se non è riuscito a prendere il comando alla prima curva, con Adrian Tambay che ha beffato il canadese alla curva successiva. Il francese ha raggiunto e insidiato il compagno di squadra, mentre Spengler è rimasto in attesa.

Gli ultimi giri sono stati i più duri per lo spagnolo della Cupra EKS: Tambay ha provato e riprovato, all’interno e all’esterno, ma Gené ha sempre guadagnato o mantenuto il vantaggio nella battaglia, con Spengler che ha potuto solo fare da spettatore.

Pool FAST – Quarti di Finale 1: Risultati

Nel secondo quarto di finale della Pool FAST, Michelisz (Hyundai Motorsport N) è stato messo sotto pressione da Luca Filippi (Romeo Ferraris) alla prima curva, ma, come per Spengler, è una scelta difficile stare all’esterno e l’ungherese ha mantenuto la posizione. Le attenzioni di Luca si sono presto spostate su Jean-Karl Vernay, alle sue spalle e poi al suo fianco, mentre il pilota della Hyundai Motorsport N mostrava la consueta grinta. J-K ha passato Filippi e poi ha seguito Norbi.

Un attimo dopo, Filippi è tornato aggressivo superando J-K e provando a riprendere Michelisz, ma il leader ha avuto a disposizione numerosi Power-Up per tenere a bada i suoi avversari. Alcuni bloccaggi da parte di Filippi sono stati l’oscuro presagio di problemi.

Al penultimo giro, infatti, il piemontese è finito in testacoda stallonando la gomma posteriore sinistra, con la Hyundai che festeggia la doppietta

Pool FAST – Quarti di Finale 2: Risultati

I quarti di finale della Pool FAST sono terminati, domani si svolgeranno le semifinali della Pool FAST nell’ordine seguente.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Jordi Gené, CUPRA EKS

“Sono felicissimo di aver ottenuto la mia prima vera vittoria, è stato un sabato incredibile, pieno di emozioni e sono molto contento perché avevo bisogno di ottenere dei buoni risultati per me e per la squadra. Sono contento di tutto, per Adrien che era più veloce di me alla fine mi ha rispettato molto. Quindi devo solo dire che sono molto soddisfatto”.

Adrien Tambay, CUPRA EKS

“È stato un buon quarto di finale. Ho avuto una partenza un po’ complicata, ma poi sono riuscito a passare di nuovo Spengler. Poi sono stato più veloce di Jordi, ma non volevo prendere rischi, quindi a volte è stato un po’ difficile. Vediamo ora la semifinale e la finale”.

Bruno Spengler, Romeo Ferraris

“Penso che in gara siamo stati forse un po’ più vicini rispetto alle qualifiche. Anche se si vedeva che le CUPRA avevano un vantaggio sul mio passo, ho cercato di fare del mio meglio per gestire il Power Up e tenerne un po’ per la fine, perché vedevo che avevano più ritmo in generale nel corso della gara. Penso che dobbiamo analizzare un po’ cosa possiamo migliorare, per avvicinarci ancora un po’. Fino ad ora, il team ha fatto davvero un ottimo lavoro per migliorare la vettura e darci una buona macchina per le qualifiche. Ho fatto del mio meglio per cercare di conquistare i punti e finire al meglio in questa gara. Mi ha frustrato il fatto che avessero un po’ troppo ritmo per me. Domani partiremo primi nella seconda semifinale e cercheremo di massimizzare i punti nella giornata di domenica”.

Norbert Michelisz, Hyundai Motorsport N

“È una sensazione molto bella. Ho cercato di fare del mio meglio e una buona partenza. Ho visto che Luca, al centro, stava facendo del suo meglio per usare il Power Up per sorpassare alla prima curva, quindi dovevo fare lo stesso. Ho cercato di forzare la frenata, eravamo fianco a fianco ma la macchina fortunatamente era abbastanza larga fino all’uscita della curva 4! Da quel momento mi sono sentito fiducioso perché la macchina andava bene, a parte qualche piccolo problema di bilanciamento, ma ero abbastanza carico per spingere e costruire un piccolo distacco, il che è stata una bella sensazione. L’obiettivo per le semifinali è lo stesso: se facciamo una buona partenza tutto è possibile. Partire dall’esterno è probabilmente la posizione meno favorevole, ma con una buona partenza e una buona strategia credo sia possibile sorpassare”.

Jean-Karl Vernay, Hyundai Motorsport N

“Non appena ho superato Filippi al primo giro ho cercato di creare un distacco, ma il problema sono i detriti in pista e le gomme si sono sporcate, quindi ho cercato di conservare il mio Power Up dopo che Filippi mi ha superato per usarlo più avanti nella gara. Almeno possiamo vedere dei miglioramenti rispetto a questa mattina. Credo che la semifinale sarà ancora più emozionante”.

Luca Filippi, Romeo Ferraris

“Il quarto di finale è stato una bella lotta. Alla prima e alla seconda curva ho cercato di essere primo, ma non è andata secondo i piani. Poi sono passato terzo e poi di nuovo secondo. Credo di aver avuto una buona base e una buona strategia per cercare di lottare per la vittoria, ma poi è arrivata la foratura sulla gomma posteriore sinistra. Dobbiamo ancora capire cosa sia successo esattamente. È un peccato e secca. Dobbiamo fare del nostro meglio nelle semifinali”.

