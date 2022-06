Jordi Gené ha sfruttato l’esperienza nelle qualifiche della Pool FAST girando oltre oltre mezzo più veloce di tutti al Circuit de Madrid Jarama-RACE per il terzo round del FIA ETCR eTouring Car World Cup.

Credit Foto FIA ETCR

Il pilota della CUPRA EKS si era piazzato solo quinto al primo giro con un tempo di 1’38″810, ma ha fatto il botto al secondo tentativo con un 1’37″123. Il secondo più veloce al termine delle due manche è stato il pilota di Romeo Ferraris, Bruno Spengler, con un giro in 1’37″723, mentre il re del weekend di Budapest e il più veloce della Q1 Adrien Tambay (CUPRA EKS) si è fermato a poco meno di un decimo con il terzo tempo.

FIA ETCR Pool FAST Qualifying – Gené in Jarama 2 ORE FA

Il quarto è stato ottenuto da Norbert Michelisz (Hyundai Motorsport N), seguito da Luca Filippi (Romeo Ferraris) e infine da Jean-Karl Vernay (Hyundai Motorsport N).

Tempi della Pool FAST Q2

Credit Foto FIA ETCR

Tempi della Pool FAST Q1

Credit Foto FIA ETCR

Jordi Gené CUPRA EKS

Credit Foto FIA ETCR

“È stato un giro super. Ho rischiato molto in ogni punto di frenata perché mi sono reso conto nel giro precedente che andando piano e con cautela il tempo sul giro non c’era. Quindi ho messo tutto insieme e devo ringraziare i membri del team per avermi dato un’ottima macchina e informazioni che mi hanno permesso di ottenere la mia prima pole position, quindi sono estremamente felice!”

Adrien Tambay CUPRA EKS

Credit Foto FIA ETCR

“Ho sbagliato il giro. Nel secondo tentativo c’era più aderenza e non sono riuscito a sfruttarla. Ho commesso due grossi errori, ma sono comunque contento per Jordi. Ora dobbiamo fare centro in ogni manche per cercare di fare più punti possibile; il weekend è lungo”.

