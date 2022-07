Jean Karl Vernay ha iniziato bene la giornata sul circuito di Zolder per il quarto round della FIA ETCR eTouring Car World Cup, conquistando la pole nelle qualifiche del Pool FAST.

Credit Foto FIA ETCR

Ad

Il pilota della Hyundai svetta nelle qualifiche 1 con un giro in 1:36.428 che non è stato migliorato nel secondo tentativo, nonostante l’assalto del rivale della Cupra EKS, Tom Blomqvist, che si aggiudica il secondo posto grazie all’1:36.754, mentre il compagno di squadra Adrien Tambay ottiene il terzo miglior tempo combinato in 1:36.987.

FIA ETCR Prima giornata a Zolder: ecco le parole dei piloti del FIA ETCR dopo le prove di venerdì 2 ORE FA

Tempi Q2

Credit Foto FIA ETCR

Tempi Q1

Credit Foto FIA ETCR

Classifica combinata

Credit Foto FIA ETCR

Jean Karl Vernay, Hyundai Motorsport N

“Un buon giro in qualifica! Mi sono svegliato presto, ho fatto un buon allenamento con il mio fisioterapista e ho cercato di lavorare ancora più duramente per assicurarmi di aver preparato tutto al meglio. Questo fine settimana abbiamo imparato qualcosa di buono nelle prove libere per essere pronti per le qualifiche. Ho fatto un ottimo giro nella prima sessione e anche la seconda sarebbe stata migliore, ma credo che qualcuno abbia perso olio perché io e Tambay a volte scivolavamo e non sono riuscito a migliorare, ma siamo in pole e questo è l’importante”.

Tom Blomqvist, CUPRA EKS

“Penso che le qualifiche siano state buone, ma ovviamente la Hyundai è molto veloce, quindi abbiamo il nostro lavoro da fare. È positivo essere secondi e terzi per la prima gara e speriamo di poter lavorare insieme per metterli sotto pressione. Credo che sarà un fine settimana difficile, ci saranno battaglie serrate e sarà una bella gara!”

Adrien Tambay, CUPRA EKS

“Per me è una qualifica che limita i danni, visto che nel secondo tentativo non ho potuto migliorare perché c’era dell’olio in pista. Non è stata la giornata migliore, ma nemmeno la peggiore, visto che sono ancora nel primo quarto di finale e l’obiettivo è quello di finire davanti. La Hyundai è molto veloce finora, quindi sarà un weekend difficile, ma siamo pronti a combattere”.

Credit Foto FIA ETCR

Bruno Spengler, Romeo Ferraris

“È stato un buon miglioramento rispetto a ieri, quando non ho girato a 500Kw, quindi la Q1 è stata più simile a prove libere per me e ho migliorato in Q2. C’era un po’ di olio nel terzo settore, quindi alla fine abbiamo ottenuto una buona posizione di partenza”.

Norbert Michelisz, Hyundai Motorsport N

“Ad essere onesti, è stato un po’ un rovescio della medaglia. Ero fiducioso prima dell’inizio della sessione e poi è crollato tutto perché nel primo run il feeling non era così male, ma il mio tempo sul giro non c’era e nel secondo run ho cercato di spingere un po’ di più ma ci sono stati alcuni piccoli errori, probabilmente esagerando. Comunque oggi non avevo il passo giusto, non so per quale motivo, ma sono contento per la squadra. JK ha fatto un ottimo lavoro, quindi un buon risultato di squadra, ma ho ancora margine di miglioramento. Il format ci dà ancora tutte le possibilità, ma mi aspettavo di più dalle qualifiche”.

Giovanni Venturini, Romeo Ferraris

“Non è stato l’inizio di giornata che ci aspettavamo. Questo rende il weekend di gara un po’ più complicato, ma speriamo di avere qualche buona possibilità di lottare nelle gare”.

Come seguire l’evento

FIA ETCR La Cupra EKS vuole continuare la striscia positiva anche a Zolder IERI A 12:50