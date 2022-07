I quarti di finale della Pool FAST a Zolder sono stati caratterizzati da un’azione senza sosta, con il pilota della CUPRA EKS Tom Blomqvist che ha conquistato la vittoria all’ultimo giro Quarto 1, mentre Giovanni Venturini della Romeo Ferraris ha condotto tutti e tre i giri nel Quarto 2.

Credit Foto FIA ETCR

Il primo quarto ha visto Jean Karl Vernay di Hyundai Motorsport N, Blomqvist e il suo compagno di squadra Adrien Tambay scambiarsi il comando per tutta la gara, con i due francesi che hanno esaurito per primi il loro Power Up, a vantaggio di Blomqvist, che ha guidato la doppietta Cupra. Vernay si è dovuto accontentare del terzo posto.

Quarti di Finale 1

Credit Foto FIA ETCR

Subito dopo è seguito il quarto di finale 2, ricco di battaglie combattute tra Venturini, il suo compagno di squadra Bruno Spengler e il pilota della Hyundai Motorsport N, Norbert Michelisz. Quest’ultimo è stato autore di una partenza leggermente migliore, ma Venturini si è preso il comando per poi difenderlo con successo fino alla bandiera a scacchi. Nonostante numerosi contatti, Michelisz è stato per la maggior parte della gara secondo, ma nell’ultimo giro Spengler ha avuto a disposizione più Power Up, che ha sfruttato efficacemente per completare la doppietta Romeo Ferraris.

Quarti di Finale 2

Credit Foto FIA ETCR

Domani si svolgeranno le semifinali nell’ordine seguente.

Credit Foto FIA ETCR

