Adrien Tambay (Cupra EKS) e Bruno Spengler (Romeo Ferraris) si sono aggiudicati il successo nelle Semifinali della Pool FAST al Circuito Madrid Jarama-RACE.

Domenica mattina la pista più fresca e il vento hanno inaugurato la prima delle due Semifinali, con Tambay in lotta col compagno di squadra Jordi Gené e Norbert Michelisz (Hyundai Motorsport N).

Alla prima curva i tre erano appaiati, col francese all’esterno a prendere il primato, mentre Gené si è dovuto occupare di Michelisz.

L’esperto spagnolo ha giocato in ottima difesa su una pista che conosce bene, ma il vantaggio del Power Up serve ad inventare sorpassi in zone inaspettate, e così è successo per Michelisz, che ha superato il rivale al penultimo giro. Mentre Tambay non ha avuto problemi davanti, Gené ha cercato di recuperare la posizione, ma invano.

Pool FAST – Semifinale 1: i risultati

La seconda semifinale è stata un’altra gara molto combattuta alla prima curva, con Jean-Karl Vernay (Hyundai Motorsport N) ritrovatosi tra Spengler e Luca Filippi all’esterno. Il canadese è venuto a contatto con Vernay, che a sua volta ha toccato Filippi alla prima curva. Spengler ha mantenuto la testa, mentre Filippi e Vernay hanno continuato a darsi battaglia, con il piemontese salito secondo, ma poi incappato in problemi.

Vernay ha mantenuto la scia della Giulia WTCR al secondo giro, approfittandone quando Filippi è andato in testacoda. La carrozzeria del mezzo di Luca stava sfregando contro lo pneumatico di Filippi e il risultato è stato una foratura improvvisa e nuovo ritiro. Vernay ha provato a raggiungere Spengler, ma alla fine non ha avuto abbastanza Power Up per attaccarlo.

Classifica della Pool FAST dopo le semifinali

Adrien Tambay, CUPRA

“È stata una bella sveglia al mattino! La scorsa notte non ho dormito bene perché ripensavo gli errori di sabato. E oggi è andata come previsto: dovevo prendere la testa della corsa subito e staccare gli altri, e così è stato. Sono rimasto all’esterno alla prima curva e oggi la gara è stata molto corretta”.

Jordi Gené, CUPRA EKS

“Non è stato come mi aspettavo. Sono contento del secondo posto, ma non del terzo, perché avevamo un buon passo, ma anche Hyundai con le temperature più basse è migliorata. La mossa di Norbi è stata inaspettata perché si trovava in un punto in cui non stavo chiudendo la porta. Stavo guardando avanti e quando ho capito che era dentro non ho potuto fare nulla. Per il resto la macchina è a posto e vedremo nella Super Finale”.

Nortbert Michelisz, Hyundai Motorsport N

“È stata una buona gara, ho cercato di fare del mio meglio alla partenza, ma stare sulla linea esterna non è mai facile. Non sono riuscito a fare l’undercut all’uscita della prima curva, ho cercato di sorpassarli entrambi ma loro sono stati bravi a usare anche il Power Up. Da quel momento ho cercato di mettere sotto pressione Jordi. Sentivo di essere un po’ più veloce, ma non abbastanza per superarlo in una curva “normale”, quindi ho pensato di fare qualcosa improvvisando un po’. Fortunatamente ha funzionato! L’obiettivo era quello di arrivare in prima fila, e sono felice di averlo raggiunto. La Super Final è la gara più lunga e difficile del weekend. Partire in prima fila è buono, ma il lavoro non è ancora finito. Dobbiamo finire la gara e segnare punti, e lottare con gli altri”.

Bruno Spengler, Romeo Ferraris

“Sono decisamente contento di aver conquistato i punti vincendo questa gara. Penso che oggi abbiamo fatto un altro piccolo passo verso la giusta direzione. Ancora una volta il team ha fatto un ottimo lavoro durante il weekend per migliorare la nostra vettura giorno dopo giorno e sono stato molto contento dei primi due giri. Alla fine. Stavo gestendo il Power Up per averne ancora un po’ per la fine, per essere sicuro che se fosse successo qualcosa, tipo se Jean-Karl fosse stato vicino a me, sarebbe servito per rimanere tranquilli. Bella vittoria e buoni punti, ora ci concentriamo sulla DHL Super Final”.

Jean-Karl Vernay, Hyundai Motorsport N

“Mi aspettavo una dura battaglia con le auto di Romeo Ferraris ed è arrivata proprio al primo giro, alla prima curva. Ero nel mezzo ed entrambi hanno chiuso la porta. Ora mi sento davvero a mio agio su questa pista, peccato che abbiamo avuto un problema nelle prove. La macchina è fantastica, siamo riusciti a rimontare in gara e a essere più veloci delle Giulia, il che è positivo. Ora dobbiamo concentrarci su questo pomeriggio, ci sarà lotta e dovremo essere lì ad aspettare per capitalizzare le possibilità”.

Luca Filippi, Romeo Ferraris

“Eravamo primo e secondo, ma dopo la partenza ho avuto un contatto da dietro con Jean-Karl che non è stato un grosso impatto, ma sufficiente per far sfregare il paraurti sul pneumatico. Quindi, curva dopo curva e giro dopo giro, questo ha creato un problema e la foratura. È stato un vero peccato. Per fortuna la macchina è a posto e non vedo l’ora che arrivi il pomeriggio”.

