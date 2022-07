La Cupra EKS è tornata alla doppietta nella Pool FAST. La DHL Super Final di Zolder è stata vinta da Adrien Tambay, affiancato dal compagno di squadra Tom Blomqvist per un arrivo in parata.

I due hanno condotto dall’inizio alla fine, dopo una partenza pulita che ha visto tutte e 6 le vetture utilizzare il Power Up per prendere il via. Da quel momento in poi, i piloti della Cupra hanno avuto il controllo della gara, mentre il resto dello schieramento ha dato vita a un’azione senza sosta. Sebbene entrambe le Hyundai abbiano iniziato la gara in ultima fila, hanno presto superato le Giulia della Romeo Ferraris guidate da Giovanni Venturini e Bruno Spengler.

Ad

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR Martin e Catsburg vincono a Zolder le Semifinali della Pool Furious 4 ORE FA

Sia Norbert Michelisz che Jean-Karl Vernay hanno attaccato subito e al terzo giro della gara, l’ungherese era terzo e Vernay quarto. Il francese è poi salito terzo, mentre Michelisz è stato messo sotto pressione da Spengler fino all’ultimo giro. Purtroppo, un problema ai freni ha costretto il canadese a ritirarsi dalla lotta, portando la sua auto al traguardo all’ultimo posto, con il compagno di squadra Venturini in quinta posizione.

Risultati Pool FAST DHL Super Final

Credit Foto FIA ETCR

Classifiche Pool Fast

Credit Foto FIA ETCR

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Adrien Tambay, CUPRA EKS “Un risultato straordinario per la squadra, è la vittoria della mia quarta Super Final consecutiva. Abbiamo iniziato il weekend un po’ in difficoltà, non ero sicuro che questa pista mi piacesse, ma ora posso essere contenti! Dobbiamo vedere la prossima Super Finale con Mattias, speriamo di ottenere un altro risultato di squadra molto forte. Finora stiamo vivendo una buona stagione, affrontiamo ogni evento gara per gara e speriamo di continuare così, tenendo d’occhio i concorrenti che possono avvicinarsi”.

Tom Blomqvist, CUPRA EKS “Una bella gara per Cupra EKS, piuttosto semplice: Adrien e io siamo arrivati davanti e i ragazzi dietro stavano lottando, così siamo andati via e abbiamo dovuto fare la nostra gara. Forse avevo un ritmo leggermente superiore, ma essendo davanti non era facile attaccare e sono contento del secondo posto. È stato un buon fine settimana per noi e per il campionato”.

Jean-Karl Vernay, Hyundai Motorsport N “Ho cercato di essere intelligente per imparare cosa potevamo migliorare dalle ultime gare. Avevamo un piano e lo abbiamo eseguito molto bene. Sono un po’ frustrato per il weekend, perché avevamo grandi aspettative dopo la mia pole position in qualifica, ma la pista era piuttosto sporca e non abbiamo potuto sfruttarla a nostro vantaggio. Abbiamo imparato molto durante l’evento e abbiamo fatto il massimo, cosa di cui possiamo essere soddisfatti”.

Norbert Michelisz, Hyundai Motorsport N “Un buon modo per concludere il weekend. È sempre bello essere forti nella Super Finale, è sempre il momento in cui si svolgono le gare più emozionanti. Mi sono divertito molto: la partenza, posizionandomi all’interno, non è stata facile, ma credo di aver preso le decisioni giuste all’inizio e di essere salito terzo al secondo giro, una bella sensazione. In generale è stata una conclusione positiva del weekend”.

Giovanni Venturini, Romeo Ferraris “È un peccato non aver potuto continuare la nostra progressione durante il weekend. La macchina era buona, ma non abbiamo preso punti in qualifica. Aspettiamo con ansia la gara di casa a Vallelunga”.

Bruno Spengler, Romeo Ferraris “E’ molto deludente. Abbiamo avuto un problema ai freni a metà gara e mi ha costretto a rallentare. Avevamo una macchina fantastica, ma non siamo riusciti a massimizzare il potenziale e i punti. Cerchiamo di mantenere queste prestazioni per la gara di casa a Vallelunga”.

FIA ETCR Race BE: la domenica si apre con le vittorie di Tambay e Spengler nelle Semifinali FAST 8 ORE FA