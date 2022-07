Maxime Martin ha ottenuto il miglior tempo nelle Qualifiche della Pool FURIOUS alla Race BE, quarto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup.

Credit Foto FIA ETCR

Il pilota della Romeo Ferraris ha ottenuto un ottimo 1:35.858 sul Circuit Zolder scendendo sotto il muro dell’1:36.

Mattias Ekström (Cupra EKS) è secondo in 1:36.146 ottenuto nella Q2, seguito dalla Giulia ETCR di Luca Filippi in 1:36.869 (firmato in Q1).

I crono di Mikel Azcona (Hyundai Motorsport N) sono invece stati cancellati per taglia alla chicane 16 durante le due sessioni, mentre la Cupra di Jordi Gené non ha preso parte alle prove a causa di un problema all’impianto di raffreddamento.

Tempi Q2

Credit Foto FIA ETCR

Tempi Q1

Credit Foto FIA ETCR

Classifica combinata

Credit Foto FIA ETCR

Per seguire l’evento

