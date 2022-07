Continua la corsa in casa del belga Maxime Martin, che ha conquistato la vittoria per Romeo Ferraris nei Quarti di Finale 1 della Pool FURIOUS. In casa Hyundai Motorsport N, invece, Mikel Azcona lo imita nel Quarto 2 della Race BE a Zolder, sede dell’evento del FIA ETCR eTouring Car World Cup.

La partenza del Quarto di Finale 1 è stata regolare, con Martin che è riuscito a prendere il comando su Mattias Ekström (CUPRA EKS) e Luca Filippi (Romeo Ferraris). Ekström ha messo pressione sul belga per tutti e tre i giri, con anche un contatto in un’occasione, ma non è stato possibile passarlo e Martin si è difeso in modo eccellente prendendosi la vittoria.

Nel Quarto di Finale 2, Azcona ha condotto dall’inizio alla fine per accedere alla Semifinale 1 di domani. Il suo compagno di squadra di Hyundai Motorsport N, Nicky Catsburg, ha difeso con successo il secondo posto dalla Cupra di Jordi Gené, che è finalmente sceso in pista dopo che i precedenti problemi di raffreddamento lo avevano costretto a non partecipare alle qualifiche. Tutti e tre hanno usato il Power Up con giudizio per tutta la gara, anche se Azcona è stato quello che ne ha avuto di più quando serviva, proteggendo con successo il suo vantaggio.

Quarti di Finale 1

Quarti di Finale 2

La griglia delle Semifinali

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Mattias Ekström, CUPRA EKS “Ho fatto una buona partenza, ma Maxime aveva un ritmo simile e passarlo non è stato facile, quindi alla fine c’è stata un po’ di battaglia e qualche toccata, ma credo che possiamo essere soddisfatti del 2° posto; ora bisogna ricaricare le batterie e fare un altro tentativo domani”.

Luca Filippi, Romeo Ferraris

“Il ritmo era buono oggi; volevo partecipare alla lotta per la vittoria ma ho dovuto tagliare la chicane per evitare di tamponare Ekström”.

Mikel Azcona, Hyundai Motorsport N

“È stata una gara facile e piacevole, quindi un grande ringraziamento al mio compagno di squadra Nicky per avermi reso la vita molto più semplice fin dalla prima curva. Da quel momento in poi ho spinto, toccando anche la pila di pneumatici nella chicane. Volevo trovare il limite in quel punto, perché sarà importante per la semifinale di domani, dato che il mio feeling non era molto buono dopo le qualifiche. Devo dire che dopo questa gara l’ho ritrovato, vediamo cosa succederà domani”.

Nicky Catsburg, Hyundai Motorsport N

“Il quarto di finale è andato perfettamente secondo i piani. Ho fatto una partenza discreta, ma ho rallentato per lasciare passare Mikel e cercato di seguirlo per tutta la gara, assicurandomi che ci fosse un distacco dalla vettura dietro. È stata una gara semplice e poco impegnativa, ma la macchina era buona e abbiamo fatto un buon passo avanti, quindi vediamo cosa ci riserverà la semifinale di domani”.

Jordi Gené, CUPRA EKS

“Per me sono i primi giri del weekend, a parte uno nelle prove libere, quindi non sono contento del risultato, ma almeno sono riuscito a fare un po’ di esperienza e ho cercato di capire cosa devo fare per essere veloce. Oggi devo lavorare un po’, analizzare i dati e vedere se domani posso essere più veloce di tre o quattro decimi e lottare davvero per le posizioni migliori”.

