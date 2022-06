Nella Pool FURIOUS, il pilota della CUPRA EKS, Mattias Ekström, si è aggiudicato una magistrale prima Semifinale, mentre Nicky Catsburg della Hyundai Motorsport N ha ottenuto la sua prima vittoria nel FIA ETCR al suo debutto nella serie sul Circuito di Madrid Jarama-RACE.

In condizioni calde ma ventose, Ekström ha fatto una buona partenza usando molto Power Up fino alla prima curva, con Mikel Azcona di Hyundai Motorsport N all’inseguimento. Il pilota della Romeo Ferraris, Maxime Martin, invece, ha chiaramente optato per gestire il Power Up nelle fasi iniziali e guadagnare tempo in vista di un successivo affondo.

Il primo giro ha visto Azcona continuare a spingere, ma Ekström aveva un margine di sicurezza sufficiente per non sentire la pressione e rimanere fuori portata di un attacco. Il secondo giro si è svolto in modo simile, così come il terzo, ma c’è stato un brivido per Martin. Sembrava che in precedenza stesse facendo una gara da sé, risparmiando i suoi Power Up, ma alla fine del terzo giro ha sfruttato troppo cordolo in uscita finendo nella ghiaia e ritrovandosi più indietro rispetto a chi lo precedeva, con la sua strategia rovinata.

Nell’ultimo giro, Ekström è riuscito a staccare il suo inseguitore e ha tagliato il traguardo con oltre 1″7 di vantaggio su Azcona, mentre Martin si è portato a soli 0″8 secondi dallo spagnolo, ma ormai in ritardo.

Pool FURIOUS – Semifinale 1: i risultati

Credit Foto FIA ETCR

Nella seconda Semifinale, Catsburg si è ritrovato vittorioso nel suo debutto nel FIA ETCR con Hyundai Motorsport N, partendo dalla posizione esterna sulla griglia per salire in testa alla seconda curva. Il pole-man Tom Blomqvist (CUPRA EKS) e Giovanni Venturini (Romeo Ferraris) hanno perso entrambi terreno, con Blomqvist che si è difeso con forza da Venturini in curva 1 e senza poter fare nulla per difendersi da Catsburg, che ha usato il Power Up.

Dopo la lotta delle prime curve, tutti e tre i piloti hanno corso più tranquillamente, con Blomqvist che è rimasto a guardare dietro Catsburg. L’inizio del terzo giro sembrava essere la migliore occasione per lo svedese con un tentativo all’esterno della prima curva, ma Catsburg se n’è accorto e si è difeso in modo pulito. Dietro il duo, Venturini spingeva e risparmiava Power Up come il suo compagno di squadra Martin nella prima manche.

Nell’ultimo giro, Blomqvist si è tenuto vicino al leader, ma alla fine non ha potuto fare nulla, mentre Catsburg ha conquistato la sua prima vittoria e Venturini ha concluso a soli quattro decimi da Blomqvist in seconda posizione.

Pool FURIOUS – Semifinale 2: i risultati

Credit Foto FIA ETCR

Classifica della Pool FURIOUS dopo le semifinali

Credit Foto FIA ETCR

Mattias Ekström, CUPRA EKS

“Sono felice di aver ottenuto il massimo dei punti, con un ottimo ritmo per tutta la gara e con una macchina che si è comportata benissimo per tutto il weekend. Ora dobbiamo concludere con una buona Super Final”.

Mikel Azcona, Hyundai Motorsport N

“La semifinale è stata positiva, abbiamo conquistato il 2° posto, punti importanti per il campionato e per rimanere terzi in classifica. Alla prima curva è stato facile mantenere la piazza, ho visto che Martin voleva adottare una strategia diversa e ho cercato di risparmiare il Power Up. Al primo giro ho provato a portare Mattias al limite, ma lui era forte e non sono riuscito a mettergli la macchina davanti. A questo punto sapevo che sarebbe stato difficile, quindi ho cercato di tenere il secondo posto. Ho dovuto concentrarmi sugli ultimi giri, dato che Martin aveva molto più Power Up di me, e ho cercato di non commettere errori e di concludere senza guai”.

Maxime Martin, Romeo Ferraris

“Sembra che ci manchi un po’ di ritmo in generale. Alla fine ho cercato di fare del mio meglio con una strategia diversa, che però non ha pagato. Abbiamo ancora la Super Final da disputare e proveremo a migliorare”.

Nicky Catsburg, Hyundai Motorsport N

“Una bellissima semifinale! Tutto quello che ho imparato e sbagliato ieri è andato a buon fine oggi. E’ stato molto bello cercare di gestire la potenza e capire come farlo al meglio. Oggi ho avuto una migliore collaborazione con il team e il modo in cui ho comunicato con il mio ingegnere, in modo da poter vedere nello specchietto quello che Tom stava facendo e anticiparlo. È stato bello vincere, una sensazione davvero positiva. Sono stato un po’ fortunato perché ho fatto una buona partenza, ma dato che loro avevano la linea interna, ho deciso di usare meno Power Up perché mi avrebbero preceduto alla prima curva. Era meglio risparmiarlo e poi cercare di passarli all’uscita, cosa che in effetti ho fatto”.

Tom Blomqvist, CUPRA EKS

“Il risultato non è dei migliori, ora l’obiettivo è aiutare il più possibile la squadra nella Super Final”.

Giovanni Venturini, Romeo Ferraris

“Abbiamo fatto la Semifinale 2 e per noi è stata dura perché forse con le temperature più fredde abbiamo faticato un po’ con il livello di aderenza, ma alla fine i ragazzi hanno fatto un buon lavoro, quindi sono contento e non vedo l’ora che arrivi la Super Final”.

