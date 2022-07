Hyundai Motorsport N ha lasciato la Race BE, il quarto round del FIA ETCR 2022, con sensazioni positive per il potenziale dimostrato sul circuito di Zolder.

Dopo aver dettato il passo nelle Prove Libere, con tre Hyundai Veloster N ETCR nelle prime posizioni delle quattro sessioni, il team si è assicurato la pole position nella Pool FAST con Jean-Karl Vernay e ha concluso il weekend festeggiando il secondo posto di Mikel Azcona nella Super Final della Pool FURIOUS.

Credit Foto FIA ETCR

Azcona ha svettato in entrambe le sessioni di prove libere nella Pool FURIOUS, ma i suoi giri di qualifica sono stati annullati per violazione dei limiti della pista. Lo spagnolo ha vinto agevolmente il suo quarto di finale ed è passato alla semifinale di domenica, con il punteggio più alto.

Sebbene sia riuscito a conquistare il secondo posto nelle prime curve della gara, un contatto al secondo giro lo ha spinto fuori facendolo precipitare al terzo. La sua posizione è stata poi ripristinata dopo una penalità post-gara per Mattias Ekström e ha iniziato la Super Final in prima fila. Da lì, ha fatto una buona fuga al via per mantenere la sua posizione e ha gestito la sfida da dietro per prendere la bandiera a scacchi in seconda posizione.

“Un weekend intenso e difficile quello della Race BE”, ha dichiarato Azcona. “Venerdì ero fiducioso che avremmo disputato un buon evento, essendo stato il più veloce nelle prove libere. La Hyundai Veloster N ETCR era perfetta. Poi, però, ho commesso due grossi errori in qualifica ed è stato molto difficile per me recuperare, ma devo dire un grande grazie al mio team per avermi aiutato a lottare per la testa delle gare. Mi sentivo molto forte e sono stato in grado di giocarsela con le altre vetture”.

Credit Foto FIA ETCR

“Questo fine settimana abbiamo sicuramente fatto dei passi avanti. Siamo tornati a lottare e abbiamo recuperato fino al secondo posto nella Super Final, che è un risultato straordinario. Ora abbiamo dei buoni punti in tasca in vista del prossimo evento”.

Nicky Catsburg ha ripreso l’avventura nella serie su un circuito a lui molto familiare. Venerdì ha dimostrato una buona velocità, arrivando secondo in entrambe le sessioni di prove libere. L’olandese ha contribuito a garantire l’1-2 di Hyundai Motorsport N nel quarto di finale della Pool Furious, finendo secondo dietro Azcona. Una comoda vittoria nella sua Semifinale, dove ha chiuso con quasi 4″5 di vantaggio sugli altri concorrenti, gli ha permesso di ottenere il quarto posto sulla griglia della Super Final. Nell’ultima gara del weekend, ha combattuto contro Ekström per il terzo posto ruota a ruota in diverse occasioni, ma non è riuscito a passare e ha concluso al quarto posto.

Credit Foto FIA ETCR

“La Race BE è stata interessante, un’altra uscita di apprendimento tosta per me. Mi sarebbe piaciuto vincere più della Semifinale, come ho fatto in Spagna qualche settimana fa, e fare qualcosa nella Super Final, ma oggi non è stato possibile ottenere di più”, ha detto Catsburg.

Credit Foto FIA ETCR

“Continueremo a spingere al massimo e a concentrarci sull’estrazione del massimo dalla Hyundai Veloster N ETCR per ottenere più punti in ogni evento. Sono molto fiducioso per le prossime gare; la vettura era davvero forte, in particolare nella mia vittoria in semifinale, e stiamo migliorando a ogni sessione in pista, quindi mi sento davvero bene”.

Nel suo miglior evento della stagione, Vernay ha fatto segnare il giro più veloce nelle qualifiche della sua batteria, conquistando la pole position per il suo quarto di finale. Una brutta partenza lo ha fatto precipitare in seconda posizione, anche se ha riguadagnato la testa della corsa al secondo giro grazie all’uso tempestivo del Power Up. Tuttavia, Vernay non è riuscito a tenere dietro le CUPRA che lo inseguivano e all’ultimo giro è sceso in terza posizione. Nella semifinale di domenica mattina, non è riuscito a convertire la sua seconda pole position in una vittoria e si è dovuto accontentare del secondo posto. Dalla quinta posizione sulla griglia della Super Final, il francese è inizialmente scivolato in fondo al gruppo; imperterrito, si è subito messo al lavoro e ha effettuato tre sorpassi per conquistare il terzo posto.

Credit Foto FIA ETCR

“Il mio weekend è iniziato e finito bene con la pole position e il terzo posto in Super Final”, ha dichiarato Vernay. “Ho cercato di essere intelligente per imparare cosa potevamo migliorare dalle ultime gare. Avevamo un piano e lo abbiamo eseguito molto bene. Sono un po’ frustrato perché avevo grandi aspettative dopo la mia pole position in qualifica, ma la pista era piuttosto sporca e non abbiamo potuto sfruttarla a nostro vantaggio. Detto questo, abbiamo imparato molto durante l’evento e sento di aver fatto il massimo che potevo, il che mi rende felice”.

Credit Foto FIA ETCR

“La squadra sta lavorando molto duramente e siamo migliorati nel corso del fine settimana, quindi ora contiamo così a Vallelunga”.

Infine, Norbert Michelisz è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del venerdì, ma ha ottenuto solo il quinto tempo nelle qualifiche del sabato. Dopo una buona partenza nel quarto di finale, Michelisz è stato spinto all’esterno ed è sceso in terza posizione. Pur riuscendo a sorpassare e a recuperare, negli ultimi metri di gara è stato scavalcato. La foratura della ruota in semifinale ha condizionato tutto e l’ungherese ha concluso la gara in terza posizione. Un’ottima partenza nella Super Final ha visto Michelisz salire di tre posizioni fino al terzo posto nel giro iniziale, anche se poi è stato superato dal compagno di squadra Vernay. Ha concluso con un ottimo quarto posto.

Credit Foto FIA ETCR

“È stato bello fare una gara intensa, perché è una delle sessioni più emozionanti del weekend e mi sono divertito molto con la mia Hyundai Veloster N ETCR. All’inizio dell’evento ho faticato nelle qualifiche e nei quarti di finale, ma siamo migliorati nel corso del weekend e al secondo giro della Super Final ero già in terza posizione”.

Credit Foto FIA ETCR

“Ora la nostra attenzione è rivolta a garantire la lotta per i primi posti fin dall’inizio dei restanti eventi della stagione. Il ritmo e il potenziale ci sono, quindi credo che potremo essere competitivi in Italia alla fine del mese”.

Il Direttore Marketing e PR di Hyundai Motorsport, Stefan Ph. Henrich, ha espresso la sua valutazione.

“La Race BE è stata una lotta incredibilmente serrata tra tutti i concorrenti e sul circuito di Zolder eravamo saldamente in lizza per le prime posizioni”, ha dichiarato. “Abbiamo dimostrato di avere un pacchetto forte con la Hyundai Veloster N ETCR, con tutti i nostri piloti in testa alle classifiche durante le sessioni del weekend. Jean-Karl, Norbert e Nicky hanno guadagnato posizioni nella classifica piloti grazie ai loro sforzi, mentre Mikel rimane in lotta per la top3. Non vediamo l’ora di tornare a Vallelunga, dove abbiamo fatto la storia con la prima vittoria in assoluto del PURE ETCR, tra pochi giorni e di continuare così”.

Credit Foto FIA ETCR

