Benvenuti al Circuito di Zolder per il quarto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup, dove i nostri piloti sono scesi in pista per le prove e hanno raggiunto la sala conferenze per il livestream pre-evento. Ecco le loro impressioni in vista della Race BE.

Il primo impregno del giorno è stato l’importantissimo sorteggio, che ha deciso chi farà parte della Pool FAST e della Pool FURIOUS questo fine settimana assicurando emozionanti testa a testa per sabato e domenica.

Credit Foto FIA ETCR

In conferenza stampa sono intervenuti Maxime Martin, Mattias Ekström e Nicky Catsburg nella prima parte e Luca Filippi, Tom Blomqvist e Mikel Azcona nella seconda.

Ecco i loro commenti dopo la prima giornata di lavori.

CUPRA EKS

Mattias Ekström

Credit Foto FIA ETCR

“Abbiamo appena terminato la sessione di prove libere, è sempre bello venire su una pista nuova, ma impegnativo. Abbiamo un po’ di lavoro da fare per cercare di raggiungere i nostri avversari, ma sento che siamo a buon punto e continueremo a spingere per fare del nostro meglio domani”.

Jordi Gené

Credit Foto FIA ETCR

“Sono state prove libere molto difficili. Nella prima sessione sono stato molto cauto perché è un circuito nuovo; volevo solo trovare un po’ di feeling. E nel secondo tentativo che abbiamo fatto, ho avuto un problema con i freni posteriori, quindi ho potuto fare solo il primo settore. La macchina va abbastanza bene. Ho iniziato a migliorare i riferimenti, quindi spero davvero che domani, se riusciremo a mettere tutto insieme, si possa fare una qualifica decente”.

Adrien Tambay

Credit Foto FIA ETCR

“È stata una buona prima giornata di test. Abbiamo molto lavoro da fare perché i rivali sembrano essere vicini. Finora sono stati in testa nelle prove libere, ma probabilmente abbiamo alcune aree in cui possiamo migliorare. La macchina è buona, ho fatto qualche errore qua e là, ma siamo pronti per le qualifiche di domani”.

Tom Blomqvist

Credit Foto FIA ETCR

“Le mie prove libere sono state interrotte; abbiamo avuto un piccolo problema con la ricarica e un incidente nella pit-lane riportando danni alla macchina, quindi ho perso la seconda sessione; ho fatto due giri, quindi meglio che niente! Credo che sarà un weekend difficile. Le Hyundai sembrano super competitive, quindi avremo il nostro bel da fare”.

Romeo Ferraris

Bruno Spengler

Credit Foto FIA ETCR

“Abbiamo avuto un piccolo problema con la batteria, non imputabile alla squadra, per cui abbiamo fatto solo tre giri. Non ho potuto provare i 500KW, quindi le qualifiche saranno alla cieca e questo ha compromesso un po’ l’inizio del nostro weekend. Vediamo cosa riusciremo a fare domani, ma le sensazioni sono state buone”.

Maxime Martin

Credit Foto FIA ETCR

“È bello avere la possibilità di correre in Belgio, soprattutto con una serie internazionale. Oggi non ho fatto alcun giro perché abbiamo avuto un problema tecnico con le batterie, ma non è colpa della squadra. Stiamo lavorando bene in questa stagione, è un peccato aver perso tempo, ma spero che potremo essere competitivi nelle gare di domani”.

Luca Filippi

Credit Foto FIA ETCR

“Ci è mancata un po’ di prestazione a Jarama e abbiamo avuto qualche problema nei quarti di finale e nelle finali. Qui partiamo da zero; ho buone aspettative da questa pista, non ci sono riferimenti con queste vetture per nessuno, quindi penso che potrebbe essere interessante. Ho buone sensazioni, le gomme danno poca aderenza, quindi è impegnativo. Mi sono divertito a guidare e penso che sarà difficile in qualifica”.

Giovanni Venturini

Credit Foto FIA ETCR

“Nelle FP1 abbiamo avuto un problema ai freni, ma l’abbiamo risolto nelle FP2. Non vedo l’ora che arrivi domani, quando punteremo a essere protagonisti per la lotta al vertice”.

Hyundai Motorsport N

Mikel Azcona

Credit Foto FIA ETCR

“È sempre una bella sensazione quando si fa il giro più veloce della giornata. La pista è molto impegnativa per i freni – è tutta una questione di staccate brusche – la macchina al momento è molto stabile e valida sotto questo aspetto. Penso quindi che si stia adattando molto bene, ma dobbiamo comunque continuare a lavorare perché gli altri team faranno sicuramente qualcosa. Le prove libere di oggi sono state molto positive, ma tutto può succedere, quindi continuiamo a lavorare”.

Jean-Karl Vernay

Credit Foto FIA ETCR

“Stiamo andando forte, non ho avuto problemi nelle prove libere e quindi ho potuto prepararmi adeguatamente per il weekend che ci attende. Ora abbiamo dei buoni dati per impostare bene la macchina per domani. Penso positivo e che avremo delle buone sessioni in pista”.

Norbert Michelisz

Credit Foto FIA ETCR

“È stata una buona sessione, il circuito sembra essere più adatto a noi rispetto a quelli precedenti. Naturalmente è sempre difficile trarre conclusioni dal venerdì, perché la pista è in condizioni diverse rispetto al resto del weekend, ma le sensazioni sono comunque buone, probabilmente le migliori di questa stagione. Spero si continui così, perché abbiamo una base solida su cui lavorare domani e sono molto soddisfatto della vettura”.

Nicky Catsburg

Credit Foto FIA ETCR

“Come mi aspettavo, per me è stato un po’ più facile che in Spagna. Proprio perché è la seconda volta, mi sembra che come squadra abbiamo fatto dei buoni passi avanti. Penso che siamo stati in 1a e 2a piazza praticamente in ogni sessione. Questa è la strada da seguire. E credo che ci sia ancora spazio per crescere, sia per me che per la squadra. Ma finora è andata molto bene. Ho imparato a conoscere la macchina e le procedure, e di sicuro ho acquisito maggiore fiducia”.

