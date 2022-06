È stato un grande viaggio a Budapest per Romeo Ferraris nel secondo round della FIA ETCR eTouring Car World Cup 2022. Il costruttore italiano ha raccolto 155 punti per la classifica a squadre, riprendendosi dalla sfortunata apertura di stagione a Pau.

Maxime Martin è salito sul terzo gradino del podio alla fine del weekend, grazie alla vittoria nella DHL Super Final del suo gruppo. Il belga ha accumulato 78 punti, solo uno in più del compagno di squadra Bruno Spengler, che ha corso nella POOL FURIOUS.

Quinto nelle qualifiche, Martin ha iniziato la sua scalata vincendo il Quarto di Finale 2, guadagnandosi la posizione migliore nella Semifinale 1, dove ha concluso in seconda, poi ha avuto la meglio nella manche finale grazie a un’ottima partenza, mentre il compagno di squadra Giovanni Venturini si è piazzato terzo nel Quarto di Finale 2, imponendosi successivamente nella Semifinale 2.

“È stato fantastico vincere la finale, dopo una brutta qualifica all’inizio del weekend abbiamo rimontato ogni volta fino a vincere la finale”, ha detto Martin. “Sono molto contento per la squadra. Il lavoro che hanno fatto, visto che abbiamo avuto alcuni problemi tecnici fuori dal nostro controllo, è stato ripagato. È una vittoria per la squadra”.

Anche Venturini era contento. ” Buoni punti per la squadra, per il campionato e anche per me. Abbiamo fatto una grande partenza, è stata una bella lotta con Ekström. Il 1° e il 3° posto per la squadra nel finale sono buoni e non vedo l’ora di andare a Jarama tra meno di una settimana”.

Spengler, nella Pool FURIOUS, si è qualificato secondo con un tempo di 1’54″906, per poi vincere sia il Quarto di Finale 1 che la Semifinale 1, e lottare al vertice della sua DHL Super Final, dove ha tagliato il traguardo in terza posizione.

“Alla fine è stata una bella lotta. La CUPRA ha più ritmo. È stata una bella battaglia con Tom, ma credo che Adrien fosse un po’ più veloce e ho cercato di lottare il più possibile. Alla fine abbiamo ottenuto un 3° posto, che è un buon risultato anche per il resto del campionato. Abbiamo vinto due battaglie, conquistato punti per tutto il weekend, fatto buone qualifiche e un buon miglioramento da Pau a qui, quindi spero che possiamo sfruttare tutto questo; sono molto grato per il lavoro del team durante tutto il weekend”, ha detto il canadese.

Luca Filippi ha avuto ancora una volta un contatto con Jean-Karl Vernay di Hyundai Motorsport N e successivamente, procedendo lentamente, è riuscito a rimanere in pista e a raggiungere la bandiera a scacchi, conquistando la quinta posizione e i relativi punti per la classifica piloti.

“La mia Finale è finita appena c’è stato il contatto. Stavo risparmiando i Power Up, non so dove avrei potuto finire ma da qualche parte intorno a Bruno e credo che avremmo potuto essere in lotta con Tom. Purtroppo ho dovuto affrontare un altro incidente evitabile con Vernay, che a mio parere è davvero frustrante e che è costato punti sia a me che a lui”.

Grazie ai risultati ottenuti all’Hungaroring, Romeo Ferraris si trova al secondo posto nel campionato a squadre con 272 punti. Tra i piloti, Spengler sale al quarto posto a quota 138, mentre Martin avanza a 134, Venturini a 85 e Filippi a 50.

“Qui a Budapest non siamo stati i vincitori, ma possiamo dirci soddisfatti grazie ad un weekend dall’andamento più lineare rispetto a Pau – ha dichiarato Michela Cerruti, Team Principal della Romeo Ferraris – Anche per questo, abbiamo potuto far davvero esibire il livello di competitività della Giulia ETCR e dei nostri piloti”.

“Non a caso Maxime è arrivato a vincere la DHL Super Final del Pool Fast, pur cominciando da una qualifica non ottimale, ma anche Bruno e Giovanni hanno avuto la soddisfazione di centrare successi di manche. Luca avrebbe meritato a sua volta di più, ma è stato di nuovo sfortunato venendo coinvolto in un contatto in finale”.

“L’appuntamento di Jarama è già dietro l’angolo, perché torneremo a correre nel prossimo weekend, ma contiamo di poter riparare i danni alla macchina grazie al contributo dei nostri bravissimi meccanici. Nel frattempo, abbiamo qualche giorno per analizzare i dati e lavorare per presentarci ancora più forti in Spagna”.

