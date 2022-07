La Pool FURIOUS ha regalato una DHL Super Final molto diversa dal previsto nel quinto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup, la Race IT di Vallelunga, con quella che sembrava una vittoria certa per Nicky Catsburg che si è trasformata in un successo per Mattias Ekström.

La griglia di partenza era già molto diversa e impoverita, dopo che la Romeo Ferrari aveva ritirato le sue vetture in seguito all’incidente di Bruno Spengler nella precedente DHL Super Final della Poll FAST, il che significa che Maxime Martin non ha potuto continuare il suo ottimo periodo di forma dalla pole position e anche Giovanni Venturini non ha avuto la possibilità di mettere a segno una bella prestazione per concludere il suo weekend.

Pool FURIOUS – DHL Super Final: la griglia

Nicky Catsburg | [DNS Maxime Martin pole]

Mattias Ekström | Tom Blomqvist

[DNS Giovanni Venturini] | Jean-Karl Vernay

Al via Catsburg è partito bene, con Ekström e Blomqvist a seguirlo. Mentre lo svedese di testa cercava di insidiare il pilota di Hyundai Motorsport N, la seconda Cupra si è trovata presto a dover fronteggiare un Vernay molto agguerrito sulla seconda Veloster.

Jean-Karl è riuscito a passare per un breve tratto nel corso del primo giro, ma Blomqvist non ne ha voluto sapere e si è riportato in terza posizione al primo giro.

Con sei giri e solo 40 secondi di Power Up da utilizzare, le tattiche sono state un fattore determinante, con Vernay a inseguire e un approccio più equilibrato tra i primi. Catsburg è riuscito ad allungare e, con il passare dei giri, sembrava che la vittoria per l’olandese sarebbe stata facile.

Non bisogna però parlare troppo presto. Le quattro vetture hanno concluso il penultimo giro nell’ordine Catsburg – Ekström – Blomqvist – Vernay, ma le cose sono cambiate verso la fine quando, con quasi due secondi di vantaggio, Catsburg ha subito una delaminazione della posteriore sinistra, facendolo cadere dalla prima all’ultima posizione e regalando la vittoria a Ekström, con Blomqvist e Vernay subito dietro sul traguardo.

Mattias Ekström CUPRA EKS

“Finire secondi dopo un fine settimana così movimentato è stata un po’ una sorpresa. Abbiamo faticato un po’ con il ritmo e non abbiamo avuto una gara facile, ma alla fine grazie a un buon lavoro di squadra e anche grazie a Tom siamo riusciti a ottenere il podio, che ritengo sia un buon risultato”.

Tom Blomqvist CUPRA EKS

“È stata una gara intelligente. Abbiamo visto che questo fine settimana era una sfida per tutti con i pneumatici. Lo sapevamo già in gara e abbiamo cercato di gestire la situazione cercando di non spingere troppo, di non sollecitare le gomme e di stare lontani dai cordoli. Quindi, il buon senso ci ha permesso di conquistare un posto sul podio per me e Mattias”.

Jean-Karl Vernay Hyundai Motorsport N

“Sono molto contento per la squadra e per Mikel. Abbiamo avuto un ottimo passo per tutto il weekend, il che è stato davvero soddisfacente. Nel complesso è stato un weekend impegnativo per me. Quando le qualifiche sono difficili, su questo circuito è dura, perché non ci sono molte opportunità di sorpasso. La mia partenza nella gara finale è stata buona, il ritmo c’era ma per sfruttarlo al meglio bisogna partire davanti”.

Nicky Catsburg Hyundai Motorsport N

“È stato un vero peccato, ero in testa e tutto stava andando secondo i piani. Abbiamo visto molte forature durante la giornata, quindi il mio piano era di non usare i cordoli e ha funzionato molto bene. Sono rimasto lontano da loro e ho gestito il ritmo mantenendo il distacco. Purtroppo a tre curve dalla fine è successo che il pneumatico è andato e ho cercato di recuperare, ma era troppo tardi. Mi sarebbe piaciuto vincere, sarei potuto arrivare secondo nella classifica del King of the Weekend e sarebbe stato bello. Una macchia su un weekend altrimenti positivo”.

Pool FURIOUS DHL Super Final: RISULTATI

Pool FURIOUS: CLASSIFICA PILOTI

