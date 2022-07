Calma e sangue freddo per le semifinali della Pool FAST di questa mattina, nelle quali Adrien Tambay che si è aggiudicato la vittoria nella prima gara e Bruno Spengler nella seconda.

Credit Foto FIA ETCR

La Semifinale 1 della Pool FAST ha visto il pilota Cupra EKS precedere il compagno Tom Blomqvist. Giovanni Venturini era riuscito a piazzarsi al secondo posto nel corso del primo giro, ma Blomqvist ha conquistato la posizione alla fine della tornata e da quel momento in poi non c’è stata più storia, con le eRacer a prendersi la prima fila della DHL Super Final di oggi pomeriggio.

Risultati Semifinale 1

Credit Foto FIA ETCR

Nella Semifinale 2, il pilota di Romeo Ferraris, Spengler, è stato in testa dall’inizio alla fine, nonostante gli assalti di Jean-Karl Vernay e Norbert Michelisz (Hyundai Motorsport N). Tutti e tre hanno spinto al massimo per tutti i tre giri della gara, con Vernay che ha messo in atto le sue mosse migliori nelle fasi finali dell’ultimo giro. Purtroppo non è servito e così il francese si è accontentato della piazza d’onore.

Credit Foto FIA ETCR

Risultati Semifinale 2

Credit Foto FIA ETCR

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Adrien Tambay, CUPRA EKS“La semifinale è stata molto buona, sono riuscito ad arrivare davanti alla prima curva e poi ho gestito. La macchina era ottima, quindi non vedo l’ora che arrivi la Super Final; è ancora lunga ma abbiamo imboccato la strada giusta. L’inizio della settimana è stato un po’ difficile, ma ora stiamo tornando al punto di partenza”.

Tom Blomqvist, CUPRA EKS“È un buon risultato per la squadra questa doppietta, ma non sono partito bene, il che ha incasinato un po’ la mia gara. Sono riuscito a passare Venturini, il che è stato positivo, e da lì ho dovuto solo gestire per assicurarmi che rimanesse dietro. Da quel momento in poi è stato tutto molto semplice”.

Giovanni Venturini, Romeo Ferraris“Ho dato tutto nella prima curva per passare la Cupra, loro hanno fatto un buon gioco di squadra ed è stato difficile, quindi sono stato conservativo in vista della Super Final”.

Bruno Spengler, Romeo Ferraris“Sono molto contento della prestazione; avevamo una buona macchina e stiamo migliorando nel corso del weekend. Felice per la vittoria e per i punti, non vedo l’ora che arrivi la Finale”.

Jean-Karl Vernay, Hyundai Motorsport N“È stato un peccato perdere la pole position con una partenza sbagliata. Le Giulia di Romeo Ferraris sono molto veloci qui e ho fatto del mio meglio per gestire il Power Up, ma è frustrante. Ho avuto un buon tempo di reazione e scatto, ma poi loro si sono allontanati nei primi 100 metri. Questa è la chiave, dopo è un’altra storia. Lo abbiamo visto ieri e di nuovo oggi. Partire in ultima fila per la finale è un peccato e non riflette le nostre buone prestazioni, perché la macchina è ottima ma dobbiamo solo migliorare i punti chiave”.

Norbert Michelisz, Hyundai Motorsport N“Ho avuto un po’ di pattinamento iniziale e il via è stato leggermente compromesso. Ho visto Jean-Karl davanti a me e gli ho dato la precedenza per attaccare Bruno. Sentivo che la macchina era abbastanza buona e avevo il passo, ma era difficile lottare, quindi ho cercato di risparmiare un po’ di Power Up nel caso in cui la gara cambiasse, ma ad essere onesti, era più o meno deciso tutto dopo cinque o sei curve. Ho cercato di fare del mio meglio, la macchina andava bene e credo ancora che possiamo fare la differenza nella DHL Super Final. Partire dalla sesta posizione non sarà facile, ma abbiamo strumenti migliori rispetto a ieri”.

