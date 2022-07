La Romeo Ferraris entra nella seconda metà di stagione 2022 del FIA ETCR, il campionato per vetture Turismo completamente elettriche. Il quarto weekend in calendario, dall’8 al 10 luglio, vedrà il costruttore di Opera impegnato sullo storico circuito di Zolder, dove Maxime Martin sarà l’eroe di casa.

Il belga è al momento il pilota Romeo Ferraris meglio piazzato in classifica generale, quarto con 200 punti. Merito anche del terzo posto finale di Budapest, per quello che fino a questa fase dell’anno è stato l’unico arrivo sul podio non ottenuto dalla rivale Cupra. La Romeo Ferraris occupa invece la seconda posizione nella graduatoria costruttori con 382 punti.

Per Martin, così come per i compagni di squadra Bruno Spengler (182 punti), Giovanni Venturini (110) e Luca Filippi (58), la tappa di Zolder rappresenterà l’occasione per rinnovare la caccia al primo onore stagionale di “King of the Weekend”, e per verificare i progressi prestazionali della Giulia ETCR, già capace di mostrare il proprio potenziale velocistico con vittorie di manche negli scorsi eventi.

“Gli obiettivi per Zolder sono abbastanza chiari. Come ogni settimana, andiamo lì per cercare di vincere, diventare King of the Weekend e di ottenere il massimo dei punti. Il vantaggio di Zolder per me, rispetto a Pau o Jarama per esempio, è che ci vado senza dover imparare la pista perché la conosco già bene. Questo è grande e ci permette di concentrarci maggiormente sul miglioramento della vettura. Certamente, voglio ottenere più punti e salire sul podio sarebbe sicuramente fantastico. La mia famiglia verrà e i miei figli mi hanno chiesto di salire sul podio per potersi unire a me, quindi so cosa devo fare!”, ha detto il belga.

“Zolder è una pista che mi piace”, ha detto il canadese. “Ci sono stato nel 2019 con il DTM. È una pista che mi è piaciuta molto e su cui mi sono comportato molto bene. Penso che sia un tracciato adatto alle nostre auto e che ci possano essere dei punti di sorpasso interessanti. Non vedo l’ora di vedere i tifosi belgi, che sono molto, molto entusiasti del motorsport e delle corse. Non vedo l’ora di tornare su questa pista”.

“Zolder è un circuito in cui ho dei bei ricordi di quando correvo con le auto GT”, ha spiegato il veneto. “Spero che questo fine settimana riusciremo a ripetere questo tipo di prestazione. Sarebbe bello andare forte con la nostra Giulia ETCR… Vediamo”.

“Sono pronto per Zolder”, ha detto infine il piemontese. “È stata la prima gara per me con Romeo Ferraris con l’attuale WTCR, quindi è dove tutto è iniziato e sono davvero felice di tornarci. Credo che sia una gara cruciale del campionato per continuare a migliorare e cercare di lottare per la vittoria”.

Michela Cerruti, Team Principal Romeo Ferraris, ha aggiunto: “La nostra stagione nel FIA ETCR oltrepassa il giro di boa e ora vogliamo compiere un ulteriore step a livello di risultati. In questo weekend saremo di scena a Zolder, pista di casa per Maxime, che senza dubbio avrà una spinta in più”.

“Ma anche Bruno, Giovanni e Luca ambiscono a un piazzamento sul podio, per raccogliere i frutti del lavoro compiuto fino a qui dall’intera squadra e riscattandosi da alcuni episodi sfavorevoli nelle gare precedenti”.

