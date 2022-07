La Romeo Ferraris festeggia la prima vittoria del 2022 nel FIA ETCR, il campionato per auto Turismo completamente elettriche: sul tracciato di casa a Zolder, Maxime Martin ha conquistato gli onori di “King of the Weekend” al volante della Giulia ETCR, ottenendo il maggior numero di punti fra tutti i piloti al via di questo round e vincendo anche la DHL Super Final del pool “Furious”.

At the wheel of the Giulia ETCR, Maxime was able to put an early technical set-back behind him to score a maximum points haul across Saturday and Sunday’s competitive track action, to dominate Pool FURIOUS from Qualifying through to the DHL Super Final.

“È la prima volta per me, ma è un weekend perfetto. Tutta la mia famiglia è qui, rifarci così dopo il problema che abbiamo avuto venerdì è fantastico. Abbiamo ottenuto il massimo dei punti ed è stato bello farlo nella mia gara di casa. Tutti facevano il tifo, la squadra, i tifosi, la mia famiglia, i miei amici e anche i commissari. La squadra ha lavorato molto duramente, ha avuto un po’ di sfortuna con gli altri piloti, ma questo è stato perfetto. Spero di continuare così alla prossima gara di Vallelunga, la gara di casa del team”.

Per il belga questo evento era però cominciato in salita, a causa di un problema alla batteria che gli aveva impedito di disputare i due turni di prove libere del venerdì. Nonostante questo svantaggio di preparazione, per Martin la riscossa è arrivata sin dalle qualifiche del sabato, siglando il miglior tempo assoluto di 1’35″858 e poi andando a vincere Quarti di Finale 1, Semi Finale 1 e appunto la manche finale in cui è scattato davanti a tutti, incamerando il bottino pieno di 100 punti.

Per la Romeo Ferraris il trionfo si aggiunge a quello centrato nella tappa di Copenaghen dell’edizione 2021, quando la serie si chiamava ancora PURE ETCR, e matura dopo un solo podio ottenuto da un concorrente non Cupra, proprio Martin a Budapest, nelle precedenti tre tappe del calendario 2022.

Bruno Spengler, inserito nel pool “Fast”, ha messo assieme un totale di 41 punti con l’acuto del successo in Semi Finale 2, mentre nello stesso raggruppamento Giovanni Venturini si è aggiudicato i Quarti di Finale 2, proprio davanti al canadese, ed ha terminato quinto nella DHL Super Final, arrivando a 40 lunghezze raccolte. Luca Filippi, con Martin nel pool “Furious”, ha segnato il terzo crono di qualifica e dopo aver affrontato Quarti di Finale 1 e Semi Finale 2 ha tagliato in quinta posizione il traguardo della finale.

Bruno Spengler: “E’ stato molto deludente. Abbiamo avuto un problema ai freni a metà gara e mi ha costretto a rallentare. Avevamo una macchina fantastica, ma non siamo riusciti a massimizzare il potenziale e i punti. Cerchiamo di mantenere queste prestazioni per la gara di casa a Vallelunga”.

Giovanni Venturini: “È un peccato non aver potuto continuare la nostra progressione durante il weekend. La macchina era buona, ma non abbiamo preso punti in qualifica. Aspettiamo con ansia la gara di casa a Vallelunga”.

Luca Filippi: “Congratulazioni a Max e alla squadra. Per quanto riguarda la mia gara sono riuscito a recuperare una posizione, ma perdendo tempo nel giro iniziale era difficile ottenere di più. Cerchiamo di massimizzare questo potenziale per il prossimo evento di Vallelunga”.

Grazie a questo weekend, la Romeo Ferraris mantiene la seconda posizione nella graduatoria costruttori con 523 punti, e Maxime Martin sale terzo fra i piloti a quota 300, recuperando terreno importante nella caccia al titolo. Spengler è adesso sesto a 223 lunghezze, Venturini decimo a 155 e Filippi undicesimo a 97.

Nel prossimo appuntamento il FIA ETCR sarà di scena in Italia, con la sfida in programma sul tracciato di casa a Vallelunga il 22-24 luglio.

“Sono felicissima per la vittoria ottenuta in questo fine settimana, la prima della stagione 2022. Alla vigilia del weekend eravamo ottimisti nel poter lottare almeno per il podio, ma insieme a Maxime abbiamo concluso come meglio non potevamo immaginare, arrivando al titolo di “King of the Weekend”. Il tutto ha un sapore ancora più speciale pensando ai problemi tecnici, indipendenti dalla nostra responsabilità, avuti nel corso del fine settimana ed al fatto che Zolder fosse per lui il tracciato di casa. Adesso però possiamo festeggiare, con la consapevolezza che il progetto Giulia ETCR ha un grande potenziale e il costante lavoro di sviluppo sta dando i suoi frutti. Bruno, Giovanni e Luca hanno lottato a loro volta per tutto il fine settimana, e confido di vederli competere per risultati importanti nel prossimo appuntamento di Vallelunga: giocheremo in casa e avremo una spinta ulteriore a essere protagonisti”.

