Il FIA ETCR eTouring Car World Cup ha come fulcro la sostenibilità, quindi ogni sabato vi proporremo una piccola storia su questo sito per illustrare la nostra posizione e le iniziative che stiamo portando avanti nei posti che visitiamo, nonché i nostri processi e procedure. Inizieremo con il primo evento della serie, Pau.

Prima, durante e dopo il primo round della FIA ETCR eTouring Car World Cup, Infinite Reality Race FR, Discovery Sports Events, in qualità di promotore della FIA ETCR, ha promosso una serie di iniziative a beneficio della comunità locale e della futura mobilità sostenibile a livello globale, nell’ambito del programma CSR FIA ETCR #TransitionInMotion.

Il FIA ETCR mira a promuovere una maggiore sostenibilità e a sottolineare l’entusiasmo della mobilità elettrica e l’effetto positivo che può avere sull’ambiente in tutto il mondo; il suo promotore, Discovery Sports Events, è uno dei tre a detenere tre stelle nel programma di accreditamento ambientale della FIA.

Nell’ambito del programma di sensibilizzazione locale della FIA ETCR, la serie ha lavorato a stretto contatto con l’Università di Pau e dei Pays de l’Adour (UPPA) e con le università associate dell’Alleanza UNITA, una collaborazione tra sei università europee sostenute dall’Iniziativa universitaria europea che riunisce i partner attorno a valori e obiettivi comuni per promuovere una nuova forma di cooperazione su scala europea.

L’AFI ETCR ha collaborato con le università per assistere alla cerimonia di lancio online della UNITA Green Mobilities Challenge. Questa iniziativa ha cercato di fare la differenza nella mobilità sostenibile del futuro attraverso un ideathon 100% online con studenti di Romania, Spagna, Italia, Francia e Portogallo. I migliori progetti nati da questa sfida saranno seguiti da diverse aziende nel 2023 e sviluppati durante workshop organizzati in ogni università dell’Alleanza UNITA.

Oltre all’attività educativa, il FIA ETCR ha collaborato con due associazioni di beneficenza di Pau per garantire che l’evento non comportasse sprechi alimentari. Tutte le eccedenze alimentari sono state condivise tra due enti di beneficenza, Pau Charity e Epicerie Solidaire des Etudiants de Pau, con 174 pasti distribuiti dal personale FIA ETCR nel corso del weekend di gara.

“In ogni evento che organizziamo quest’anno vogliamo avere un impatto positivo sull’ambiente locale e su coloro che vi abitano, oltre a contribuire alla diffusione di nuove soluzioni di mobilità”, ha spiegato il direttore della serie FIA ETCR, Xavier Gavory.

Credit Foto FIA ETCR

“La nostra Infinite Reality Race FR, che ha aperto la stagione, ne è stata un perfetto esempio. Siamo stati orgogliosi di contribuire al lancio dell’UNITA Green Mobilities Ideathon, che ha ispirato molte riflessioni creative sulle sfide attuali e future della mobilità. Continueremo a collaborare con questo tipo di iniziative che continueranno a stimolare e a spingere questa narrazione. Infine, siamo stati in grado di garantire che nulla andasse sprecato dal nostro catering dell’evento, con il nostro personale che ha lavorato in collaborazione con enti di beneficenza locali a favore della comunità locale”.

Louis de Fontenelle, professore associato e direttore scientifico della cattedra UPPA MOVE dell’E2S, ha spiegato il significato di questo rapporto per il loro progetto. “La partnership a lungo termine avviata tra l’ETCR e la Cattedra E2S UPPA MOVE consente al personale coinvolto in questo progetto di individuare i problemi concreti e le aspettative dei protagonisti del settore dello sport automobilistico, alimentando così il proprio lavoro di ricerca”.

“La cattedra E2S UPPA MOVE è incentrata sulla creazione di un centro di ricerca dedicato allo studio delle interazioni tra la transizione energetica e la mobilità. Il nostro lavoro di ricerca copre sia le questioni immediate che quelle che si presenteranno nel prossimo futuro, in un approccio in prospettiva”.

“Siamo orgogliosi di aver partecipato al Gran Premio di Pau a fianco dell’ETCR e di aver contribuito a individuare soluzioni alla sfida della mobilità sportiva, che è una delle principali sfide della società, e saremo lieti di unire nuovamente le forze con la serie per gli eventi futuri”.

Nel frattempo, in rappresentanza delle associazioni di beneficenza presenti, Claire Martin, Presidente dell’Associazione di beneficenza di Pau, ha espresso la sua gratitudine.

“Un enorme ringraziamento a Discovery Sports Events per la sua iniziativa. Ci ha permesso di raccogliere quasi 200 pasti che sono stati distribuiti direttamente durante le mense serali. Non vediamo l’ora di lavorare insieme l’anno prossimo in occasione del prossimo Gran Premio”.

