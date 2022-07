Questo fine settimana il FIA ETCR eTouring Car World Cup è in Belgio per la Race BE nell’ambito del Circuit Zolder Electrified, dove continua il suo programma CSR #TransitionInMotion attraverso una serie di iniziative a sostegno del Racing Pride

Oltre al Circuit Zolder Electrified c’è la presenza del cofondatore del Racing Pride Richard Morris e della pilota Sarah Moore, per sensibilizzare l’opinione pubblica su come le corse possano essere più inclusive per le comunità LGBTQ+.

Credit Foto FIA ETCR

Sarah e Richard si sono uniti ai piloti, ai team e all’organizzazione del FIA ETCR per una foto all’inizio del weekend di gara, mentre la coppia sarà presente nella trasmissione dell’evento, con tutti e sei i concorrenti del FIA ETCR che daranno visibilità alle comunità LGBTQ+ e al movimento Racing Pride.

Discovery Sports Events, in qualità di promotore del FIA ETCR, è impegnata in iniziative a favore delle comunità locali, della futura mobilità sostenibile a livello globale e della promozione di un futuro positivo e inclusivo per gli sport motoristici e l’industria automobilistica. Le varie iniziative rientrano tutte nel programma CSR del FIA ETCR #TransitionInMotion, che incorpora i principi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, concordati nel 2015 con l’Accordo di Parigi.

A Budapest, il mese scorso, #TransitionInMotion ha incluso il sostegno all’iniziativa We Move Budapest per la Croce Rossa locale e all’associazione di beneficenza per i senzatetto Forras . Tutti i prodotti alimentari in eccesso provenienti dai weekend di gara del FIA ETCR vengono distribuiti a enti di beneficenza locali.

Credit Foto FIA ETCR

Cliccate qui per saperne di più sull’iniziativa: https://www.fia-etcr.com/sustainability/

Xavier Gavory, Direttore del FIA ETCR:“È fantastico per il FIA ETCR continuare a promuovere dichiarazioni positive supportate da azioni in tutti i round della nostra serie e oltre. A Budapest siamo riusciti a sostenere l’iniziativa We Move Budapest, la Croce Rossa e l’associazione benefica Forras. Questo fine settimana a Zolder sosterremo il Racing Pride. Siamo impegnati nel nostro programma #TransitionInMotion e questo è qualcosa che vogliamo a tutti i livelli della nostra organizzazione e in ogni momento. Cerchiamo orgogliosamente di cambiare la mentalità sullo sviluppo sostenibile nel motorsport, per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche di portare un impatto sociale positivo attraverso i nostri eventi”.

Sarah Moore, ambasciatrice di Racing Pride:

“Il sostegno del FIA ETCR al Racing Pride è fantastico. Il Racing Pride sta crescendo ed è bello che altre serie riconoscano ciò che stiamo facendo e vogliano lavorare con noi per creare un luogo più inclusivo. Penso che avere serie come l’ETCR e anche l’ERA sia importante per il futuro del motorsport, quindi è fantastico per me essere qui a testimoniare qualcosa di simile per la prima volta. Mi piacerebbe guidare sia una vettura dell’ETCR sia una dell’ERA per avere un’idea di ciò che stanno facendo per migliorare l’ambiente e il futuro. Penso che avere alleati visibili e organizzare più eventi per contribuire ad aumentare la consapevolezza del Racing Pride, il cui obiettivo è promuovere positivamente l’inclusività all’interno del motorsport per contribuire a farlo sentire un luogo più sicuro e inclusivo per le persone della comunità LGBTQ+ e anche per le loro famiglie e amici. Se un numero maggiore di persone e di aziende continuerà a sostenere l’inclusione LGBTQ+, spero davvero che un giorno arriveremo a un punto in cui potremo celebrare i progressi fatti”.

Rita Csókás Gáspárné, responsabile della Croce Rossa di Budapest:

“Siamo stati molto contenti dell’aiuto del team di Discovery Sports Events. Come associazione locale è molto importante avere un supporto esterno e speriamo di poter lavorare ancora con loro per i prossimi eventi all’Hungaroring”.

