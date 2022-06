I Quarti di Finale della Pool FURIOUS andati in scena all’Hungaroring hanno regalato grande spettacolo, con Bruno Spengler (Romeo Ferraris) e Jean-Karl Vernay (Hyundai Motorsport N) a vincere le rispettive batterie.

Adrien Tambay (CUPRA EKS) non è scattato bene dalla Pole nel primo Quarto e Spengler lo ha superato, così come il suo compagno Tom Blomqvist. I tre hanno proseguito in fila, poi Tambay e Blomqvist sono venuti a contatto e il canadese ha vinto comodamente davanti a Blomqvist, con Tambay fermo in curva 4.

Credit Foto FIA ETCR

Nei Quarti di Finale 2, Vernay ha preso il comando fin dall’inizio davanti a Luca Filippi (Romeo Ferraris), che era stato brevemente passato da Norbert Michelisz (Hyundai Motorsport N) prima di riprendersi il secondo posto nel finale.

Le Semifinali della Pool FAST inizieranno alle ore 19;55.

Pool FURIOUS – Quarti di Finale 1

Spengler

Tambay

Blomqvist

Pool FURIOUS – Quarti di Finale 2

Vernay

Filippi

Michelisz

Pool FURIOUS – Semifinale 1: Griglia

Spengler

Tambay

Vernay

Pool FURIOUS – Semifinale 2: Griglia

Blomqvist

Filippi

Michelisz

RISULTATI

https://www.its-results.com/etcr/2022/d689df0e-3ec1-4d91-923a-4b63b4ef3eae

