Adrien Tambay ha commentato la conquista del titolo di Campione del FIA ETCR eTouring Car World Cup ad una settimana dal successo.

“Dopo la prima gara a Pau Ville sapevo che avrei potuto vincere se fossimo stati costanti e non avessimo commesso errori”.

Il pilota della Cupra EKS era già in testa alla classifica nella Race DE finale al Sachsenring e ha continuato a vincere fino al traguardo, con abbastanza punti conquistati già dopo la prima delle due Super Final DHL per festeggiare in anticipo.

Adrien ha trascorso praticamente tutta la sua vita in pista, seguendo dapprima le orme del padre, il pilota di Formula 1 Patrick Tambay, che gli ha dato molti consigli preziosi in questa stagione.

“Mi ha sempre dato buoni consigli, prima come padre, ma anche come pilota. Ho iniziato molto presto, a soli cinque anni, e quando si è giovani di solito non si presta molta attenzione a quello che ci dicono i genitori. Ma alla fine mi è rimasto impresso nella mente per tutto questo tempo e vedo che ora metto in pratica tutti i suoi consigli ogni volta che mi metto al volante”, ha detto Tambay.

“Questa è stata la prima stagione di Tambay nel team Cupra EKS e la prima volta che ha gareggiato nell’ETCR. Nonostante rappresenti una nuova generazione di piloti, i suoi anni di esperienza lo hanno portato sul podio insieme ai suoi compagni di squadra Mattias Ekström e Tom Blomqvist dopo la prima gara a Pau Ville”.

“Ad essere sincero, ho sempre pensato di poter vincere questo titolo, ma non si può mai sapere finché non si sale in macchina e si vede come ci si sente. Dopo la prima gara a Pau-Ville sapevo che avrei potuto vincere se fossimo stati costanti e non avessimo commesso errori”.

Vincitore del titolo nell’ETCR nel precedente formato PURE ETCR, Mattias Ekström era dietro a Tambay in questo finale di stagione, dopo essere stato in testa alla classifica all’inizio dell’anno, e rappresentava una minaccia costante.

“Conosco Mattias da molto tempo e so quanto sia competitivo. Oltre a essere compagni è anche il capo della squadra, quindi il mio primo posto è anche una vittoria per lui. Probabilmente questa è l’unica volta in cui ha accettato di arrivare secondo! È stato un anno fantastico, abbiamo condiviso tanti bei momenti e sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme”.

Un anno pieno di prime volte. Ora che è il vincitore del FIA ETCR, una competizione in cui il team Cupra EKS è anche Campione tra i Costruttori, Adrien si sta preparando per una delle sfide più importanti della sua vita.

“Tra tre settimane diventerò papà, un passo importante che mi cambierà la vita. Non vedo l’ora. Il 2022 è stato un anno fantastico”.

Il King of the Season dedica il titolo a suo padre, l’uomo che gli ha trasmesso la passione per le corse. “Penso spesso a lui; ricordo i suoi consigli, il suo sostegno. In questo momento non gode di ottima salute. Mi è sempre stato vicino e voglio dedicarglielo”.

