Adrien Tambay si è portato a casa uno splendido secondo round del FIA ETCR eTouring Car World Cup 2022 all’Hungaroring, passando in testa alla classifica piloti.

A Budapest si sono svolte le FIA ETCR DHL Super Finals, con temperature elevate. Il pilota della CUPRA EKS è stato eletto King of the Weekend, in cui ha vinto la Pool FURIOUS DHL Super Final.

Credit Foto FIA ETCR

I Pool FAST sono stati i primi a gareggiare nella DHL Super Final, ed è stata una partenza doppiamente super da parte della Romeo Ferraris, con Maxime Martin e Giovanni Venturini che si sono lanciati in testa fin dal via. Mattias Ekström (CUPRA EKS) ha lottato duramente per inserirsi tra le due vetture rosse utilizzando il Power Up per passare Venturini al secondo dei 5 giri di gara.

Il suo compagno di squadra Jordi Gené ha avuto un momento più difficile; lo spagnolo ha sofferto di una doppia foratura dopo una lotta con Mikel Azcona (Hyundai Motorsport N), ma è stato in grado di terminare la gara dopo aver effettuato il pit-stop, anche se in ultima posizione. Azcona ha conquistato il quarto posto, mentre il suo compagno di squadra Kevin Ceccon si è assicurato il quinto.

Credit Foto FIA ETCR

La Pool FURIOUS è sceso in pista nel tardo pomeriggio per la seconda e ultima DHL Super Final, che ha visto Tambay determinato a prendere il comando dal poleman Bruno Spengler (Romeo Ferraris), riuscendoci alla curva 2. Tambay non ha mai perso la testa della corsa, mentre il resto dello schieramento ha dato vita a una gara ricca di azione.

L’altro pilota della CUPRA EKS, Tom Blomkvist, ha sfruttato perfettamente l’assegnazione del Power Up per risalire la china, superando sia Jean Karl Vernay di Hyundai Motorsport N sia Spengler e conquistando il secondo posto. Spengler si è assicurato il terzo posto, davanti a Norbert Michelisz (Hyundai Motorsport N), mentre il compagno di squadra Vernay ha chiuso al sesto posto dopo essere finito in testacoda mentre era in lotta con Luca Filippi della Romeo Ferraris, che ha conquistato il quinto.

Credit Foto FIA ETCR

Con Tambay in testa alla classifica piloti con 182 punti, Ekström passa al secondo posto, a soli 2 punti, e Azcona terzo a 139 punti.

Il FIA ETCR eTouring Car World Cup riprenderà il prossimo fine settimana con la Race SP al Circuito del Jamara-RACE in Spagna, dal 17 al 19 giugno.

Classifica piloti dopo il 2° round

Tambay 182

Ekström 180

Azcona 139

Spengler 138

Blomqvist 138

Martin 134

Vernay 86

Venturini 85

Michelisz 76

Ceccon 72

Gené 60

Filippi 50

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

CUPRA EKS

Mattias Ekström #1

Le cose sono iniziate piuttosto male con una brutta partenza, quindi ho perso un po’ di posizioni, ma Mikel è partito peggio di me. Poi ho lottato con Giovanni, sono riuscito a passarlo e ho cercato di raggiungere il leader, ma ho sprecato troppa potenza per arrivarci. Alla fine bisogna accontentarsi del secondo posto. Sicuramente avevamo un passo migliore per finire dove abbiamo concluso. Ma se fai due partenze sbagliate nel weekend, devi accontentarti di 80 punti.

Jordi Gené #28

Ho fatto un’ottima partenza, sono riuscito a guadagnare qualche posizione, poi ho coperto le spalle a Mattias perché si stava avvicinando. Ma credo che Mikel Azcona si sia sentito molto frustrato dovendo recuperare la posizione. Ci siamo toccati cinque volte in tre curve, purtroppo ho forato due pneumatici e ho dovuto perdere un giro per sostituirli. Dopo di che il ritmo era di nuovo molto buono, quindi alti e bassi, felice per la squadra, felice per il lavoro svolto ma non felice per il mio risultato personale.

Adrien Tambay #27

Finale sorprendente. Ho dovuto recuperare gli errori commessi ieri e nelle partenze di questa mattina. Mi sono messo sotto pressione perché dovevo premiare la squadra con un buon risultato. Sapevo che la macchina era molto veloce qui e dovevo fare una gara senza problemi. Dovevo sorpassare Bruno in maniera decisa ed è successo dopo due curve: era il piano migliore e ha funzionato. Sono contento, ora dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare per la gara di casa della CUPRA, la prossima settimana”.

Tom Blomqvist #10

La mia finale è stata buona, in definitiva il miglior risultato che potessi ottenere è stato il secondo posto. Sono contento di questo e della squadra perché Adrien è riuscito a vincere e Mattias è arrivato secondo. Un grande risultato per la squadra e per il campionato costruttori, che è ovviamente molto importante. Per me personalmente, il fatto di non aver concluso la gara ieri è costato molto al mio weekend. Altrimenti, sarebbe stato potenzialmente un altro tris, impareremo da tutto ciò. Guardiamo alla prossima gara perché la macchina è molto buona e dovremmo essere in grado di puntare a un altro risultato importante.

ROMEO FERRARIS

Luca Filippi #25

La mia Finale è finita appena c’è stato il contatto. Stavo risparmiando i Power Up, non so dove avrei potuto finire ma da qualche parte intorno a Bruno e credo che avremmo potuto essere in lotta con Tom. Purtroppo ho dovuto affrontare un altro incidente evitabile con Vernay, che a mio parere è davvero frustrante e che è costato punti sia a me che a lui.

Maxime Martin #36

È stato fantastico vincere la finale, dopo una brutta qualifica all’inizio del weekend abbiamo rimontato ogni volta fino a vincere la finale. Sono molto contento per il team. Il lavoro che hanno fatto, visto che abbiamo avuto alcuni problemi tecnici fuori dal nostro controllo, è stato ripagato. È una vittoria per la squadra.

Giovanni Venturini #21

Buoni punti per la squadra, per il campionato e anche per me. Abbiamo fatto una grande partenza, è stata una bella lotta con Ekström. Il 1° e il 3° posto per la squadra nel finale sono buoni e non vedo l’ora di andare a Jarama tra meno di una settimana.

Bruno Spengler #7

Alla fine è stata una bella lotta. La CUPRA ha più ritmo. È stata una bella battaglia con Tom, ma credo che Adrien fosse un po’ più veloce e ho cercato di lottare il più possibile. Alla fine abbiamo ottenuto un 3° posto, che è un buon risultato anche per il resto del campionato. Abbiamo vinto due battaglie, conquistato punti per tutto il weekend, fatto buone qualifiche e un buon miglioramento da Pau a qui, quindi spero che possiamo sfruttare tutto questo; sono molto grato per il lavoro del team durante tutto il weekend.

HYUNDAI MOTORSPORT N

Mikel Azcona #96

La Super Final è stata difficile, ho faticato molto più del previsto. Venendo da un’ottima semifinale, le aspettative erano piuttosto alte, ma le condizioni della pista sono cambiate molto – faceva molto caldo – e abbiamo faticato. Ho avuto un testacoda in partenza e da quel momento ho perso posizioni. Ho cercato di recuperare, ma non potevo fare di più di quello che ho fatto alla fine. La 4a piazza non è quello che ci aspettavamo, ma dobbiamo solo continuare a crescere e segnare molti punti per la lotta al titolo.

Norbert Michelisz #5

La Super Final è stata probabilmente la mia migliore sessione del weekend. Ho cercato di essere strategico, risparmiando molto Power Up per poter spingere. Alla fine, non appena ho iniziato a fare pressione sulla vettura che mi precedeva, c’è stato un incidente, per cui da quel momento ho cercato di ridurre il distacco dalle auto davanti che lottavano per il 3° posto, ma erano un po’ troppo distanti. Alla fine, comunque, un buon risultato.

Jean-Karl Vernay #69

Ho fatto una buona partenza, avevamo una mancanza di velocità massima rispetto agli altri, quindi ho usato un po’ più di Power Up già nel primo giro. Ci sono state delle belle lotte, sono riuscito a recuperare Blomqvist e a lottare con Spengler. Improvvisamente, dopo due giri, abbiamo avuto una mancanza di velocità e le altre auto sono riuscite a rientrare e a superarmi. Ho cercato di lottare, ma appena ho toccato Filippi ho rotto il cerchione e sono andato in testacoda, e questa è stata la fine della nostra gara. Non è una conclusione ideale per il nostro weekend o per il titolo, ma nel complesso le prestazioni sono migliorate molto rispetto all’anno scorso. Continueremo a lavorarci.

Kevin Ceccon #31

Nella Super Final il mio obiettivo era aiutare Mikel il più possibile. La sua partenza non è stata eccezionale, quindi ho finito per stargli dietro e dargli supporto coprendo Jordi Gené. Penso che il nostro ritmo fosse buono, quindi non posso lamentarmi. In generale, le nostre qualifiche sono state positive, ma abbiamo faticato nelle gare, quindi dobbiamo tenerne conto in futuro. È stato un ottimo weekend, ho mostrato il mio ritmo e mi sono sentito a mio agio.

RISULTATI

